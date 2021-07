CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.05: Per ora è tutto, appuntamento alle 6.00 per la gara maschile. Per l’Italia in pedana il solo Mauro Nespoli. A più tardi!

4.04: Sarà dunque Italia-Gran Bretagna agli ottavi di finale e la vincente andrà ad affrontare la corazzata coreana che ha piazzato tre atlete ai primi tre posti. Nelle cronache anche gli accoppiamenti delle sfide individuali femminili

4.02: Buone notizie, invece, per la prova mista con il decimo posto di Rebagliati che mette nelle condizuioni Nespli di poter completare la qualificazione anche con una gara non straordinaria

4.01: Questa la top ten della qualificazione individuale:

1 KOR AN San 680

2 KOR JANG Minhee 677

3 KOR KANG Chaeyoung 675

4 MEX VALENCIA Alejandra 674

5 USA BROWN Mackenzie 668

6 MEX ROMAN Aida 665

7 JPN YAMAUCHI Azusa 665

8 ROC PEROVA Ksenia 664

9 IND KUMARI Deepika 663

10 ITA REBAGLIATI Chiara 658

3.59: A livello individuale Rebagliati chiude nella top ten, decima con 658, Boari è 23ma con 651, Andreoli solo 52ma con 627. Gara al di sotto delle aspettative per la terza delle azzurre

3.57: Questo il risultato finale della gara a squadre:

1 Republic of Korea 2032

2 Mexico 1976

3 United States 1970

4 Japan 1957

5 China 1952

6 ROC 1945

7 Chinese Taipei 1937

8 Italy 1936

9 Great Britain 1916

10 Germany 1909

11 Ukraine 1889

12 Belarus 1882

3.54: Arriva il verdetto più temuto! L’Italia è ottava per un solo punto, scavalcata in extremis da Taipei e dunque affronterà la Gran Bretagna agli ottavi e potrebbe incrociare la terribile Corea nei quarti.

3.50: In testa sempre il terzetto coreano con An 624, Jang e Kang 621. Quarta la messicana Valencia con 618, quinta la statunitense Brown con 614

3.49: A livello individuale Rebagliati è 11ma con 601, Boari 17ma con 597 e Andreoli 40ma con 579

3.47: Manca l’ultima serie di frecce e l’Italia al momento mantiene la settima posizione che permetterebbe di evitare la Corea ai quarti della gara a squadre. Le azzurre hanno però solo 2 punti di vantaggio su Taipei e 3 di distacco dalla Russia con un punteggio di 1777. In testa la Corea con 1866, poi il Messico con 1812 e gli USA con 1808

3.43: In testa sempre la coreana An con 568 ma ora sono le sue due compagne le più immediate inseguitrici: Kang con 564, Jang con 562, poi la messicana Valencia e la statunitense Brown con 559

3.41: Rebagliati si conferma al 13mo posto con 546, Boari risale al 20mo posto con 542, Andreoli scende al 43mo posto con 526

3.40: Risale al settimo posto l’Italia quando mancano solo 12 frecce alla fine. 1614 per le azzurre, a una lunghezza dalla Russia, con 5 punti di vantaggio su Taipei, ora ottavo. Guida la Corea con 1694, davanti a usa (1655) e Messico (1642)

3.34: L’Italia con 1.446 è sempre ottava nella gara a squadre a un solo punto da Taipei. In testa Corea con 1525, seconda Usa con 1489, terzo Messico con 1482

3.31: Brutta serie di Boari che crolla in penultima posizione. L’azzurra, scottata dal 6 nell’ultima freccia della serie precedente, va in difficoltà e totalizza solo 51, scendendo in 27ma posizione con 384, bene Rebagliati con 490, è 14ma, Andreoli è 46ma con 472

3.25: Adesso il rischio ottavo posto per le azzurre c’è visto che sono ottave, scavalcate da Taipei e dalla Cina. La squadra italiana ha totalizzato 1288 punti ed è a una lunghezza da Taipei. In testa la Corea con 1354, secondi Usa con 1323, poi Messico con 1314

3.24: Appaiate al 20mo posto per l’Italia Boari e Rebagliati con 433, Andreoli è 39ma con 422

3.22: Nella gara individuale sempre la coreana An davanti con 457, seconda la coreana Jang con 450, terza Brown (Usa) con 449, quarte Valencia (Mex) e Jang (Kor) on 447

3.19: Nella gara a squadre le azzurre vengono raggiunte da Taipei al sesto posto a quota 1127 e mantengono due punti di vantaggio sulla Cina, attualmente ottava, con 1125. Corea sempre davanti con 1185, poi Usa con 1152 e Messico con 1314

3.18: Situazione invariata per le azzurre dopo 42 frecce: Boari 18ma con 380, Rebagliati 21ma con 377, Andreoli 40ma con 370

3.00: Piccola pausa e tra poco riprenderanno i tiri con la seconda parte di gara

2.57: Nella prova individuale la coreana An con 345 punti è davanti, seconda la coreana Jang con 339, poi Brown 8Usa) con 336, Kumari (Ind) e Barankova (Svk) con 334

2.56: Nella prova a squadre l’Italia mantiene la sesta posizione con 967. Corea prima con 1017, poi Usa con 987, Messico con 985

2.54: A metà percorso Boari è la migliore delle azzurre. Grande rimonta per lei che si attesta in 18ma posizione con 326, Rebagliati 21ma con 323, Andreoli è 37ma con 318

2.50: Nella prova individuale sempre davanti la coreana An con 287, poi l’altro coreana Kang con 281, la messicana Valencia con 280, poi quattro atlete a 279: Marchenko (Ukr), Barankova (Svk), Kang (Kor), Brown (Usa)

2.48: Nella gara a squadre l’Italia risale al sesto posto con 810 punti. Davanti Corea (847), Messico (826), Giappone (821)

2.47: Risalgono le azzurre quando ci si avvicina a metà gara. Rebagliati è 18ma con 272, Boari è 21ma con un poker di 10 nell’ultima serie di 6 frecce e 270 punti, Andreoli si riprende ed è 30ma con 268

2.42: In testa, dopo 24 frecce, la coreana An con 230, seguita dalla ucraina Marchenko e dalla messicana Valencia con 225, quarte la giapponese Yamaguchi e la coreana Jang con 224

2.40: L’Italia è settima nel ranking a squadre al momento con 641. 675 per la Corea che guida la graduatoria

2.38: Risale Boari, stabile Rebagliati, crolla Andreoli che in sei frecce totalizza solo 50 punti. Rebagliati è 209ma con 216, Boari risale al 34mo posto con 213, Andreoli scende al 40mo con 212

2.30: In testa c’è, sempre più sola, la coreana An con 174, seguita da Marchenko (Ukr) 171, Brown (Usa) 169, Valencia (Mex), Jang (Kor), Kang (Kor) 168,

2.29: Si mantengono attorno alla ventesima posizione dopo 18 frecce le due azzurre: Rebagliati 20ma con 163, Andreoli 23ma con 162. Boari risale in 47ma posizione con 156

2.17: Dopo 12 frecce si allontanano ulteriormente dalle prime posizioni le azzurre: Rebagliati è 22ma con 108, Andreoli è 28ma con 107, Boari 54ma con 102. In testa la coreana An con 116, poi Marchenko con 114, Brown (Usa), Jang (Cor), Roman (Mex) con 113

2.13: Dopo le prime 6 frecce in testa ci sono quattro atlete: l’ucraina Marchenko, la coreana An, la statunitense Kaufhold e la tedesca Kroppen con 58 punti. Le azzurre: Andreoli 55 punti, Rebagliati 54 punti, Boari 50 punti

2.01: Iniziati i tiri di qualificazione. Tra poco i primi aggiornamenti

1.58: Sono sessantadue le arciere in gara

1.56: Il ranking round sarà valevole anche come fase di qualificazione per il Mixed Team Event (prova a coppie miste), dato che verranno ammessi alla fase finale solo 16 dei 29 Paesi iscritti tramite il punteggio ottenuto in combinato dal miglior uomo e dalla miglior donna di ogni Nazione. Per l’Italia ci saranno Nespoli e Rebagliati

1.52: Nel settore maschile ci sarà il solo Mauro Nespoli a rappresentare la squadra azzurra

1.50: L’Italia sarà rappresentata in campo femminile da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati

1.47: Ogni atleta scoccherà complessivamente 72 frecce, che determineranno il seeding di tutti e cinque i tabelloni a eliminazione diretta previsti in Giappone.

1.43: Si inizia alle 2 con il ranking round femminile, poi toccherà anche agli uomini dalle 6 in poi

1.40: Buongiorno o buona notte amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata ufficiale di gara del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021.

