Giornata di vigilia per gli atleti azzurri impegnati nelle competizioni di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Domani, venerdì 23 luglio, il parco di Yumenoshima ospiterà il ranking round (prima femminile e poi maschile), primo atto ufficiale del torneo già determinante per la composizione dei tabelloni a eliminazione diretta e per l’accesso alla fase finale della prova a coppie miste.

Italia protagonista dunque dalle ore 9 locali (le 2 della notte nel Bel Paese) con Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, chiamate ad una buona prestazione per avere sulla carta il miglior tabellone possibile sia nell’individuale che nella gara a squadre. Nel primo pomeriggio nipponico (ore 13 locali, le 6 del mattino in Italia) toccherà poi a Mauro Nespoli, uno dei possibili outsider in ottica podio a livello individuale e nel Mixed Team Event.

I ranking round del torneo olimpico di tiro con l’arco a Tokyo si disputeranno nella giornata di domani, venerdì 23 luglio, a partire dalle ore 2 della notte italiana. Sarà possibile seguire l’andamento della gara tramite la DIRETTA LIVE di OA Sport, per non perdere neanche un momento del cammino degli arcieri azzurri in Giappone. Non è prevista al momento la copertura televisiva e streaming dell’evento in diretta, ma su Discovery+ ed Eurosport Player saranno disponibili i momenti salienti di entrambi i ranking round in differita. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. L’orario indicato è italiano: ci sono 7 ore di fuso orario tra Italia e Tokyo.

PROGRAMMA RANKING ROUND TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI TOKYO

VENERDÌ 23 LUGLIO

2.00-4.00 Ranking round femminile (Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Chiara Rebagliati)

6.00-8.00 Ranking round maschile (Mauro Nespoli)

RANKING ROUND TIRO CON L’ARCO OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

STREAMING – Eurosport Player, Discovery+ (verranno trasmessi degli highlights al termine delle due fasi di qualificazione)

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: World Archery