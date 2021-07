Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Giorno 0, che culminerà con la Cerimonia d’Apertura, ma in Giappone si è già alla terza giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno le prime gare di canottaggio e tiro con l’arco.

Nel canottaggio scatteranno le batterie per il singolo senior maschile di Gennaro Di Mauro, il doppio senior femminile di Alessandra Patelli e Chiara Ondoli, il quattro di coppia senior maschile di Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, ed il quattro di coppia senior femminile di Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. L’Italia non sarà in gara nel singolo senior femminile e nel doppio senior maschile.

Nel tiro con l’arco l’Italia sarà rappresentata in campo femminile da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, mentre per quanto riguarda il settore maschile si presenterà sulla linea di tiro Mauro Nespoli. Ranking round in cui tutti gli atleti (64 donne, 64 uomini) scaglieranno complessivamente 72 frecce, che determineranno il seeding di tutti i cinque eventi in programma ai Giochi di Tokyo.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi di Tokyo 2021: tutti i risultati delle gare di oggi, venerdì 23 luglio, e la cronaca della Cerimonia d’Apertura in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia all’1.30 ora italiana con il canottaggio.

Foto: LM / Danilo Vigo

