Calendario Olimpiadi 24 luglio: orari, tv, programma, streaming. Tutte le gare e le finali

Sabato 24 luglio si assegneranno le prime medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo la Cerimonia d’Apertura, i Giochi incominceranno davvero e si preannuncia una grande scorpacciata di sport. Il tiro a segno metterà in palio due titoli tra cabina 10 metri femminile e pistola 10 metri maschile. La scherma offrirà spettacolo con la spada femminile e la sciabola maschile, ampio spazio anche al tiro con l’arco che propone la gara a coppie miste e al judo con 48 kg femminile e 60 kg maschile.

Da non perdere le qualificazioni della ginnastica artistica maschile, le partite di volley e basket maschile con l’Italia impegnata rispettivamente contro Canada e Germania, il softball e la pallanuoto femminile, tanto tennis ma anche canottaggio, il calcio, la novità basket 3×3 e molto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari e gli eventi di sabato 24 luglio alle Olimpiadi di Tokyo 2021. I Giochi sono trasmessi in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 (pacchetto complessivo di 200 ore); in diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con canali tematici dedicati ai singoli sport) e su DAZN (dove si vedono i due canali televisivi di Eurosport). DIRETTA LIVE scritta su OA Sport, con un live generale e live tematici.

CALENDARIO OLIMPIADI SABATO 24 LUGLIO: PROGRAMMA E ORARI

SABATO 24 LUGLIO:

01.30 CANOTTAGGIO – Batterie: due senza femminile, due senza maschile, doppio pesi leggeri femminile, doppio pesi leggeri maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile. Ripescaggi: singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile, doppio maschile

01.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni e finali

02.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (4 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Brasile (gruppo A)

02.00 SCHERMA – Spada femminile: turni preliminari e quarti di finale. Sciabola maschile: turni preliminari e quarti di finale

02.00 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio misto, primo turno

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada (gruppo A)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Australia (girone A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, ottavi di finale

02.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, Gruppo B

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-India (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-Canada

03.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: turni preliminari e semifinali. 58 kg maschile: turni preliminari e semifinali

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Giappone

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Romania

04.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

04.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile

04.00 JUDO – 48 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale. 60 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Argentina (gruppo A)

04.00 TENNIS – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno. Doppio maschile, primo turno. Doppio femminile, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Tunisia (gruppo B)

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio (gruppo B)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Lettonia

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Serbia

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

06.00 TIRO A SEGNO – Pistola 10 metri maschile, qualificazioni e finali

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, gruppo A

07.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-USA (gruppo B)

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Cina

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Bahrain (gruppo B)

07.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste: quarti di finale, semifinali, finali

07.15 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Argentina (gruppo B)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Giappone

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi: USA-Messico

07.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Cina

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Olanda

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Australia (gruppo A)

09.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Spagna (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Venezuela (gruppo A)

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Canada (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Zambia (gruppo F)

10.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 1

10.00 JUDO – 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Mongolia

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Australia (gruppo G)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Francia

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Spada femminile: semifinali e finali. Sciabola maschile: semifinali, finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Spagna (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Sudafrica (gruppo B)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Belgio

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Germania (gruppo B)

12.00 NUOTO – Batterie: 400 misti maschili, 100 farfalla femminili, 400 stile libero maschile, 400 misti femminili, 100 rana maschili, 4×100 stile libero femminile

12.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: ripescaggi e finali. 58 kg maschile: ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Polonia

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Gran Bretagna (gruppo E)

12.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, terza suddivisione

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Portogallo-Egitto (gruppo B)

12.30 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Iran (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Russia (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Brasile (gruppo F)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Giappone-Italia

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-USA (gruppo G)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-India (gruppo A)

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-Sudafrica (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-USA

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Italia

14.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Giappone (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Francia (gruppo B)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Russia

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Giappon

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Lapresse