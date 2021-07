Dopo un lunghissimo percorso di avvicinamento ormai ci siamo: domani cominceranno ufficialmente le prime competizioni di tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Lo Yumenoshima Park Archery Field si appresta ad ospitare nella giornata di domani i ranking round femminili (dalle ore 2 della notte italiana) e maschili (dalle ore 6), già estremamente importanti per valutare lo stato di forma generale degli arcieri e per la composizione di tutti i tabelloni.

L’Italia sarà rappresentata in campo femminile da Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Chiara Rebagliati, mentre per quanto riguarda il settore maschile si presenterà sulla linea di tiro Mauro Nespoli. Ranking round in cui tutti gli atleti (64 donne, 64 uomini) scaglieranno complessivamente 72 frecce, che determineranno il seeding di tutti e cinque gli eventi in programma ai Giochi di Tokyo.

Sessione valevole anche per la qualificazione al tabellone a eliminazione diretta del nuovo Mixed Team Event (prova a coppie miste), dato che verranno ammessi alla fase finale solo 16 dei 29 Paesi iscritti tramite il punteggio ottenuto in combinato dal miglior uomo e dalla migliore donna di ogni Nazione. L’obiettivo azzurro è quello di qualificarsi agevolmente e, se possibile, posizionarsi nella metà di tabellone opposta rispetto alla Corea del Sud.

Ranking round cruciale anche per il terzetto femminile italiano, qualificatosi per la rassegna a cinque cerchi in extremis grazie al terzo posto nel Preolimpico di Parigi. Su 12 squadre partecipanti, le prime 4 del seeding (in base ai risultati di domani) accedono direttamente ai quarti di finale mentre le altre 8 dovranno affrontare un turno in più. Difficilissimo in chiave azzurra l’obiettivo top4, ma sarebbe importante evitare lo spot di tabellone delle coreane garantendosi nel frattempo un accoppiamento alla portata per il primo scontro diretto.

Foto: World Archery