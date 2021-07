CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata del tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021, riservata alla fase finale della competizione individuale maschile. Assegnati i primi quattro titoli alla Corea del Sud, quest’oggi Kim Woojin avrà il difficile compito di prolungare ulteriormente la striscia di imbattibilità (al momento 11 eventi di seguito) del suo Paese alle Olimpiadi.

Per l’Italia i riflettori saranno però puntati principalmente su Mauro Nespoli, unico rappresentante del settore maschile azzurro a Tokyo che proverà ad imitare quanto fatto ieri da una superlativa Lucilla Boari nella gara femminile. L’arciere di Voghera non ha brillato nei primi giorni di gara allo Yumenoshima Park Archery Field, ma adesso sembra aver ritrovato finalmente le giuste sensazioni in occasione delle sfide a eliminazione diretta individuali.

Nespoli ha raggiunto gli ottavi di finale, dove se la vedrà quest’oggi con il brasiliano Marcus D’Almeida. In caso di vittoria, il campione olimpico a squadre di Londra 2012 incrocerebbe ai quarti uno tra il tedesco Florian Unruh (giustiziere del coreano n.1 del seeding Kim Je Deok) ed il solido canadese Crispin Duenas con in palio il pass per le semifinali.

Si comincia alle ore 2.30 con gli ottavi di finale (Nespoli-D’Almeida sarà il primo incontro del programma), mentre la sessione conclusiva (dai quarti in poi) si svolgerà a partire dalle ore 7.45 del mattino in Italia. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino degli arcieri azzurri a Tokyo: buon divertimento!

Foto: Lapresse