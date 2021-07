Esordio convincente per l’arciere Mauro Nespoli in quel di Tokyo 2020. L’avventura Olimpica del 34enne lombardo nel tabellone maschile del torneo di tiro con l’arco prosegue grazie alle 2 vittorie colte contro lo sloveno Ziga Ravnikar, e contro il kazako Denis Gankin. Ora qualche giorno di pausa per preparare al meglio gli ottavi di finale, che si terranno sabato 31 luglio.

A fine giornata Nespoli ha messo alle spalle la tensione, commentando ai microfoni di Gazzetta: “Nel primo match ero molto più emozionato di quanto mi aspettassi. Ho tremato alla prima freccia, ma quando è andata sul 10 mi sono caricato in maniera importante. Per oggi ho dato, devo solo rielaborare con tranquillità ciò che ho fatto e trovare gli spunti per affrontare con maggior confidenza i prossimi incontri”.

Livello che indubbiamente crescerà di turno in turno. L’avversario degli ottavi Nespoli lo scoprirà soltanto domani, e probabilmente porterà il nome dell’olandese van der Berg, testa di serie numero 8 del torneo. “Le aspettative di tutti continueranno a salire, anche le mie. Credo di essere all’altezza della situazione, e di averlo dimostrato quest’oggi”.

Per Nespoli, 2 volte medagliato nella gara a squadre a Pechino e Londra, la gara individuale rappresenta da tempo il sogno nel cassetto. L’arciere azzurro conferma infine le sue intenzioni: “L’ho detto prima di partire per il Giappone. Voglio arrivare a medaglia e quest’idea non è assolutamente cambiata”.

Foto: World Archery