LIVE Tiro a segno, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ceccarello-Suppini in gara nella carabina mista

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del tiro a segno ai Giochi della XXXII Olimpiade in programma a Tokyo. Dopo i titolo individuali ad aria compressa dai 10m, nell’Asaka Shooting Centre della capitale nipponica è arrivato il momento di un grade debutto: quello dei contest di Mixed Team, tanto di pistola quanto di carabina, sempre dalla breve distanza.

Russia, India e Cina favorite a tutti i livelli con i loro binomi, ma attenzione perché dietro a queste tre superpotenze c’è chi vuole provare a stupire e e regalarsi una soddisfazione unica. L’Italia dal canto suo sarà presente nel concorso di carabina con la giovane coppia emiliano-romagnola formata da Sofia Ceccarello e Marco Suppini, i quali cercheranno di essere della partita insieme ai top della specialità

OA Sport vi proprone la Diretta LIVE della terza giornata di gare del tiro a segno ai Giochi della XXXII Olimpiade in programma a Tokyo: due titoli in palio, per un totale di sei medaglie da giocarsi.

L’appuntamento, in ottica italiana, è previsto alle ore 07.15 per le fasi di qualificazione alla finale, che poi scatterà alle 08:15. Cronaca in tempo reale, minuto per minuto, colpo dopo colpo per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento.

Foto: ISSF