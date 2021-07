LIVE Svizzera-Spagna, Europei 2021 in DIRETTA: Furie Rosse favorite, rossocrociati per un nuovo miracolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Siamo sempre più vicini all’obiettivo, questo pomeriggio, in quel di San Pietroburgo, scopriremo quella che sarà la prima semifinalista di questo Europeo, questo match interessa particolarmente ai colori azzurri, perchè la vincente di Svizzera-Spagna se la dovrà vedere contro la vincente di Italia-Belgio.

Quest’oggi si sfideranno due squadre che sono dovute passare per degli ottavi di finale molto particolari: la Spagna di Luis Enrique, dopo che si è trovata avanti 3-1, si è fatta rimontare dalla Croazia ed è uscita vincitrice per 5-3 solo dopo i tempi supplementari; la Svizzera, invece, alla vigilia partiva assolutamente sconfitta contro la Francia, Xhaka e compagni hanno invece fatto saltare il banco, eliminando i transalpini ai calci di rigore. La nazionale rossocrociata non ha bei ricordi allo Stadio Sampietroburgo, è proprio qui, infatti, che ai Mondiali del 2018 perse agli ottavi di finale contro la Svezia (1-0). Gli scontri diretti sorridono alla Spagna, che parte favorita anche questa sera, le Furie Rosse hanno perso solo una partita delle 22 disputate, l’ultima sfida risale a novembre 2020, in UEFA Nations League, e finì 1-1. Si tratta della quinta partecipazione agli Europei della Svizzera, ma non si era mai spinta prima fino ai quarti di finale, per la Spagna, che ha già in bacheca tre trofei, si tratta invece della settima partecipazione consecutiva.

Foto: LaPresse