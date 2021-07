Calcio, Svizzera-Spagna 2-4 d.c.r., le Furie Rosse la spuntano nella lotteria dal dischetto e volano in semifinale

La lotteria dei calci di rigore premia la Spagna nei quarti di finale degli Europei 2021 di calcio. Le Furie Rosse si sono imposte per 4-2 nel computo totale dopo i tiri dal dischetto contro la Svizzera. Una partita molto tesa quella di San Pietroburgo con gli iberici in vantaggio con un’autorete di Zakaria nel primo tempo dopo 8′. I rossocrociati sono pervenuti al pareggio con Shaqiri al 68′. Il portiere elvetico, come contro la Francia, grande protagonista con due rigori parati, ma gli errori dei compagni di squadra (3) sono costati la semifinale. Nel penultimo atto ci va la Spagna e se la vedrà contro la vincente di Italia e Belgio.

PRIMO TEMPO – Luis Enrique vara il canonico 4-3-3: Unai Simon; Azpilicueta, Pau Torres, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Risponde Petkovic con un 3-4-2-1: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Si parte con gli iberici che fanno possesso palla e gli svizzeri che cercano una ripartenza. La partita si mette bene per le Furie Rosse all’8′ quando sul calcio d’angolo di Jordi Alba, la deviazione di Zakaria non dà scampo a Sommer e spagnoli in vantaggio. Gli uomini di Luis Enrique tengono il comando delle operazioni e con i loro passaggi irretiscono gli elvetici. Al 34′, però, c’è una chance per la Svizzera: colpo di testa di Akanji da calcio d’angolo, pallone di poco alto sopra la traversa. Il match si trascina all’intervallo senza grosse emozioni e termina sull’1-0.

SECONDO TEMPO – Girandola di cambi e la Svizzera gioca con un piglio diverso. Al 56′ Zakaria ha la sua chance: sempre da calcio d’angolo, stacco sul secondo palo, Simon immobile e pallone a un passo dal palo. Al 64′ è Zuber a sfiorare il pareggio: contropiede svizzero, uno-due con Vargas, e Unai Simon ci mette una pezza. Al 68′ arriva il gol del pari rosso-crociato: carambola sulla trequarti tra Pau Torres e Lapoerte, Freuler vola in area e serve Shaqiri e di destro non sbaglia. Al 77′ espulsione di Freuler: entrata dura del giocatore dell’Atalanta su Moreno e il check del VAR conferma. Le Furie Rosse attaccano a testa bassa, ma manca precisione negli ultimi 20 metri.

TEMPI SUPPLEMENTARI/RIGORI – La Spagna si riversa in attacco, Moreno e Oyarzabal creano occasioni importanti, ma Sommer non concede nulla. E’ un fortino l’area di rigore elvetica: Llorente e Dani Olmo impattano contro il muro rosso-crociato. Si va ai rigori e la lotteria sorride alle Furie Rosse per gli errori di Schar, Akanji e di Vargas. Non basta un Sommer monumentale per salvare la formazione di Petkovic, affossata dal penalty realizzato da Oyarzabal.

