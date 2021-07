LIVE Svizzera-Spagna 1-1 (2-4 d.c.r), Europei 2021 in DIRETTA: Furie Rosse in semifinale dopo dei rigori rocamboleschi! Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Presentazione del match

20:59 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.

20:47 Queste le pagelle:

Svizzera: Sommer 7.5; Elvedi 7, Akanji 6.5, Rodriguez 7; Widmer 6,5 (100′ Mbabu SV), Freuler 5,5, Zakaria 6 (100′ Schar SV), Zuber 6 (90’+2 Fassnacht 6); Shaqiri 7 (81′ Sow 6), Embolo SV (23′ Ruben Vargas 5,5); Seferovic 5,5 (81′ Gavranovic 6).

Spagna: Unai Simon 6.5; Azpilicueta 6,5, Pau Torres 5,5 (113′ Thiago Alcantara SV), Laporte 5,5, Jordi Alba 7.5; Koke 6,5 (90’+1 Marcos Llorente 6,5), Busquets 6,5, Pedri 7 (119′ Rodri SV); Ferran Torres 6 (91′ Oyarzabal 7), Morata 5,5 (54′ Gerard Moreno 5), Sarabia 5 (46′ Dani Olmo 6,5).

20:45 E’ successo veramente di tutto in questi ultimi minuti. La Svizzera deve essere fiera di ciò che ha fatto, ma in Semifinale ci va la Spagna, che aspetta la vincente di Italia-Belgio.

20:43 E NON SBAGLIA OYARZABAL, SPAGNA IN SEMIFINALEEEEEE!!!!

20:42 ALTA SOPRA LA TRAVERSA VARGAS! Se Oyarzabal segna la Spagna è in semifinale!

20:41 Perfetto Gerard Moreno, aspettiamo la risposta di Vargas.

20:40 Simon para anche il rigore di Akanji, impressionante. 4 rigori sbagliati su 7!

20:39 SOMMER FERMA RODRI!!! Sta succedendo di tutto.

20:38 PARATA DI SIMON SU SCHAR!

20:38 Dani Olmo la mette all’incrocio dei pali, rigore perfetto.

20:37 Non sbaglia gavranovic!

20:37 Adesso tocca a Gavranovic per la Svizzera.

20:36 PALO DI BUSQUETS, INCREDIBILE!

20:36 Busquets pronto sul dischetto.

20:35 Sarà la Spagna a calciare per prima.

120’+1′ SI VA AI CALCI DI RIGORE!

120’+1′ Cartellino giallo per Gavranovic.

120′ Un minuto di recupero.

118′ Rodri prende il posto di Pedri per la Spagna.

117′ Rasoiata di sinistro per Gerard Moreno, la conclusione non è angolata e Sommer controlla.

116′ Colpo di testa di Busquest, ma Sommer è sempre lì!

115′ Calcio d’angolo per la Spagna, sono addirittura 13 i tiri nei supplementari per le Furie Rosse.

113′ Alcantara prende il posto di Torres.

112′ Ancora Dani Olmo! La palla non vuole entrare.

111′ Sinistro al volo di Olmo, il tiro è centrale e Sommer controlla con facilità.

109′ Ottima chiusura di Rodigruez su Llorente.

107′ La Spagna vuole a tutti i costi evitare i calci di rigore, la tensione è palpabile.

106′ inizia il secondo tempo supplementare.

105’+1′ Finisce qui il primo tempo supplementare.

105′ Un minuto di recupero.

104′ Oyarzabal trova un’ottima conclusione, ma Sommer sta parando l’impossibile.

102′ MORENO SBAGLIA DA SOLOOO!!! Parata praticamente di faccia per Sommer, che occasione!

101′ Doppio cambio per la Svizzera: Mbabu e Schar dentro per Widmer e Zakaria.

100′ La Spagna sta bombardando la porta la Svizzera, ma senza risultati al momento.

99′ Colpo di tacco interessante di Torres, ma Sommer legge in anticipo.

98′ Brutto fallo di Widmer, calcio di punizione per la Spagna.

97′ Colpo di testa debole di Llorente, tutto facile per Sommer.

96′ Sinistro spettacolare di Jordi Alba, Sommer manda la palla in calcio d’angolo.

95′ La Svizzera si sta chiudendo dietro.

93′ Palla meravigliosa di Jordi Alba, Gerard Moreno sbaglia da solo di fronte alla porta, occasione enorme per gli iberici!

93′ Cross basso di Llorente, ma la Spagna non trova spazio in area.

91′ Oyarzabal entra in campo al posto di Torres.

91′ SI PARTE!

90’4+4′ SI VA AI SUPPLEMENTARI!

90’3+3′ Cartellino giallo per Laporte.

90+2′ Per la Svizzera invece entra Fassnacht su Zuber.

90’2+2′ Esce Koke per la Spagna, dentro Llorente.

90’+1′ Saranno quattro i minuti di recupero.

90′ Koke non trova nessun compagno in area.

88′ Nulla di grave, può proseguire.

86′ Jordi Alba resta giù dopo un contatto. Staff medico in campo.

84′ Sinistro debole e centrale di Gerard Moreno, tutto facile per Sommer.

82′ Fallo in attacco di Ferran Torres, occasione importante sprecata.

80′ Doppio cambio per gli elevetici: fuori Shaqiri e Seferovic, dentro Gavranovic e Sow.

78′ La giocata è stata rivista al VAR, tutto confermato.

77′ CARTELLINO ROSSO PER FREULER! Brutto intervento su Gerard Romeno. La Svizzera resta in 10.

75′ Calcio d’angolo per le Furie Rosse.

73′ Spagna in confusione in questa fase, la Svizzera sta spingendo sull’acceleratore.

71′ Tutto da rifare!

69′ GOOOOOOOOOOL!!!! Disastro della difesa spagnola, Freuler approfitta di un rimpallo fortunato e serve un assist perfetto a Shaquiri!

67′ Cartellino giallo per Widmer, che era già diffidato.

65′ Calcio d’angolo per la Svizzera.

64′ Arriva la prima ripartenza pericolosa della Svizzera, Zuber si muove bene in area, prova la conclusione, ma Unai Simon dice no!

63′ Grande apertura di Busquets, ma Elvedi sta facendo una partita magistrale in difesa.

61′ Jordi Alba prova a metterla al centro, ma Elvedi ha allontanato il pericolo.

59′ Questa volta il corner è per la Spagna.

57′ ZAKARIA! Colpo di testa per il numero 6, la palla esce di un soffio!

56′ Siamo già al terzo calcio d’angolo del secondo tempo per la Svizzera.

55′ Morata lascia il campo a Moreno.

53′ Shaqiri ha provato direttamente la conclusione dalla bandierina, la palla per poco non sfiora il palo.

52′ Ancora un corner per la Svizzera.

50′ Giocata meravigliosa di Dani Olmo, Koke arriva male sulla palla e la conclusione finisce ampiamente fuori.

48′ Calcio d’angolo per la Svizzera.

47′ Fuori gioco di Morata, la Spagna prova a spingere fin da subito.

46′ SI RIPARTE!

18:55 I giocatori stanno per rifare il proprio ingresso in campo.

18:50 Primo tempo non particolarmente entusiasmante dal punto di vista dello spettacolo, nonostante la Spagna abbia dominato in buona parte dominato, ha comunque fatto fatica a creare occasioni da gol, alla voce tiri in porta leggiamo infatti “1”. La Svizzera ha fatto fatica nelle ripartenze ed è proprio lì che devono puntare so vogliono portare la partita a casa, tutto sommato il match è ampiamente aperto e anche più equilibrato di quanto dicano le statistiche.

45’+1′ Finisce qui il primo tempo.

45′ Sarà solo uno il minuto di recupero.

43′ Saraiba crossa in area, ma Sommer anticipa tutti.

41′ Fuorigioco di Zuber, la Spagna tira un sospiro di sollievo perchè c’era stato un contatto da rivedere in area.

40′ Questa volta ci ha provato Elvedi, ma anche in questa occasione la palla ha superato abbondantemente la traversa.

39′ Quarto calcio d’angolo per la Svizzera.

37′ Jordi Alba sta provando a creare tante occasioni, ma sia lui, che Ferran Torres quando arrivano sui 25 metri faticano a concretizzare.

36′ Ancora un corne per la Svizzera, che sta provando a spingere adesso.

35′ Akanji anticipa tutti di testa, ma la palla finisce ampiamente sopra la traversa.

34′ Secondo calcio d’angolo per la Svizzera.

33′ Prova a farsi spazio Ferran Torres, ma vanno addirittura in tre su di lui.

32′ Ferran Torres ha provato una giocata interessante per Pedri, ma il tocco non è stato preciso.

30′ Lunga fase di possesso palla della Spagna, il ritmo è calato decisamente negli ultimi minuti.

28′ La Svizzera fa tanta fatica in ripartenza, il centrocampo elvetico fatica a trovare soluzioni.

26′ Colpo di testa di Cesar Azpilicueta, nessun problema in porta per Sommer.

25′ Torres prova un cross delizioso per Morata, ma Elvedi spazza la palla in calcio d’angolo.

23′ Arriva il cambio: dentro Varagas, fuori Embolo.

22′ L’arbitro fa ripartire il gioco in attesa di scoprire se Embolo tornerà in campo o no.

21′ Probabilmente si tratta di un problema muscolare, ma non sembra particolarmente grave.

20′ Problemi fisici per Embolo, che resta a terra, staff medico in campo.

19′ Buona giocata di Embolo, Torres è costretto a mandare la palla in calcio d’angolo.

18′ Ottimo destro a giro di Koke, la palla finisce di poco alta sopra la traversa.

17′ Calcio di punizione ai limiti dell’area, a batterlo sarà Koke.

16′ Embolo allontana di testa questa volta.

15′ Secondo calcio d’angolo del match per la Spagna.

13′ Pedri è sul pezzo e smantella subito una possibile azione pericolosa della Svizzera.

12′ La Spagna sta spingendo sull’acceleratore in questa fase.

10′ Jordi Alba prova un cross, ma la difesa svizzera questa volta è attenta.

9′ Quest’azione potrebbe subito spaccare in due la partita.

8′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Jordi Alba tira dalla distanza col sinistro, poi la palla torva la rete grazie ad una deviazione di Zakaria.

8′ Il primo calcio d’angolo del match è per la Spagna.

7′ Fuorigioco per Shaqiri, vanificata una buona giocata di Widmer.

6′ La Spagna sta provando a tenere il baricentro alto, ma deve stare attenta alle ripartenze pericolose della Svizzera.

4′ Cross interessante di Torres, ma Sommer anticipa tutti con i pugni.

3′ Tenta la conclusione Shaqiri, ma la conclusione non è delle migliori.

2′ Palla persa da Saraiba, inizio aggressivo però per la Spagna.

1′ SI PARTE!

17:58 E’ tutto pronto a San Pietroburgo!

17:55 Adesso tocca a quello svizzero.

17:53 E’ il momento dell’inno nazionale spagnolo.

17:50 Le squadre stanno per fare il proprio ingresso in campo.

17:47 La storia della Spagna è ben diversa, parliamo di una nazione che può vantare nella sua storia già tre successi continentali.

17:44 La Svizzera non era mai arrivata ai quarti all’Europeo, ai mondiali si era spinta sì così avanti, ma dobbiamo tornare indietro al lontano 1954.

17:41 Vi ricordiamo che il match si svolgerà allo stadio San Pietroburgo, il direttore di gara sarà lo sloveno Slavko Vincic.

17:38 La Svizzera non è da meno, i rossocrociati hanno infatti eliminato ai rigori la squadra favorita per la vittoria finale: la Francia.

17:35 La Spagna giunge a questi quarti dopo una partita rocambolesca contro la Croazia: le Furie Rosse, dopo essersi trovate avanti 3-1 durante i tempi regolamentari, l’hanno spuntata 5-3 dopo i supplementari.

17:32 Questo match interessa particolarmente agli azzurri, la vincente di Svizzera-Spagna in semifinale incontrerà infatti la vincente di Italia-Belgio.

17:29 Vi ricordiamo che Xhaka, capitano della Svizzera, salterà la partita di oggi in quanto squalificato.

17:26 La Spagna risponde con un (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia. Ct. Luis Enrique

17:23 La Svizzera scenderà in campo con un (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri; Embolo, Seferovic. Ct. Petkovic

17:20 Sono già state rese note le formazioni ufficiali delle due squadre.

17:18 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020. Siamo sempre più vicini all’obiettivo, questo pomeriggio, in quel di San Pietroburgo, scopriremo quella che sarà la prima semifinalista di questo Europeo, questo match interessa particolarmente ai colori azzurri, perchè la vincente di Svizzera-Spagna se la dovrà vedere contro la vincente di Italia-Belgio.

Quest’oggi si sfideranno due squadre che sono dovute passare per degli ottavi di finale molto particolari: la Spagna di Luis Enrique, dopo che si è trovata avanti 3-1, si è fatta rimontare dalla Croazia ed è uscita vincitrice per 5-3 solo dopo i tempi supplementari; la Svizzera, invece, alla vigilia partiva assolutamente sconfitta contro la Francia, Xhaka e compagni hanno invece fatto saltare il banco, eliminando i transalpini ai calci di rigore. La nazionale rossocrociata non ha bei ricordi allo Stadio Sampietroburgo, è proprio qui, infatti, che ai Mondiali del 2018 perse agli ottavi di finale contro la Svezia (1-0). Gli scontri diretti sorridono alla Spagna, che parte favorita anche questa sera, le Furie Rosse hanno perso solo una partita delle 22 disputate, l’ultima sfida risale a novembre 2020, in UEFA Nations League, e finì 1-1. Si tratta della quinta partecipazione agli Europei della Svizzera, ma non si era mai spinta prima fino ai quarti di finale, per la Spagna, che ha già in bacheca tre trofei, si tratta invece della settima partecipazione consecutiva.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Svizzera-Spagna, match valido per i quarti di finale di Euro 2020, cronaca in tempo reale, azione dopo azione, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00, ma noi vi terremo compagnia già da prima!

