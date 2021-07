LIVE Superbike, GP Gran Bretagna in DIRETTA: Toprak Razgatlıoğlu domina la scena a Donington Park! Battuto Jonathan Rea

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.42 Delusione per Ducati. La casa di Borgo Panigale completa fuori dalla Top10 con le due moto ufficiali. Decimo posto per Axel Bassani, il migliore degli italiani.

15.40 Incredibile prova di forza del portacolori di Yamaha, autore di una gara perfetta. Rea completa al secondo posto davanti a Lowes.

15.38 La classifica finale:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD 1’28.571 266 268

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 2.419 +2.419 1’28.670 265 269

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 12.261 +9.842 1’28.623 265 270

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 14.625 +2.364 1’29.038 269 270

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 16.447 +1.822 1’29.215 270 270

6 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 17.028 +0.581 1’29.158 270 272

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 33.345 +16.317 1’28.950 263 269

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 37.385 +4.040 1’29.929 270 271

9 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 43.566 +6.181 1’30.154 257 260

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 43.836 +0.270 1’30.210 270 272

11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 48.102 +4.266 1’29.796 268 272

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 56.538 +8.436 1’29.665 272 274

13 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 59.392 +2.854 1’30.231 269 270

14 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR > 1′ +2.530 1’30.472 260 264

15 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR > 1′ +20.353 1’30.991 259 268

16 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1 LAP 1 LAP 1’31.422 260 260

15.35 Che gara per Toprak Razgatlıoğlu! Il turco vince race-1 del Gran Premio di Gran Bretagna con una rimonta incredibile! Il portacolori di Yamaha si impone dopo una qualifica che lo rilegava 13°.

-1 Non cambia la classifica. Ultimo giro per Toprak Razgatlıoğlu! Padrone della gara!

-2 Toprak Razgatlıoğlu ad un passo dalla vittoria. Resta dodicesimo Rinaldi, in difficoltà oggi.

-3 Con questo risultato la Kawasaki sarebbe al comando del Mondiale costruttori con 10 punti su Ducati che oggi sta faticando a tenere il passo della concorrenza.

-4 Toprak Razgatlıoğlu vede il successo, una vittoria che sembrava irraggiungibile alla vigilia. Rea e Lowes chiudono il podio.

-5 Ducati invisibili a Donington Park. La casa di Borgo Panigale si difende con Bassani che al momento è decimo.

-6 Sembra in ghiaccio la vittoria per Toprak Razgatlıoğlu. Rea non sembra in grado di raggiungerlo, mentre Lowes dovrebbe chiudere senza tanti problemi il podio.

-7 Garrett Gerloff! Caduta per il #31 di Yamaha all’ultima curva! L’americano cede a Lowes il terzo posto della prova.

-8 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD 1’28.947 1’28.571 266 268

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.651 +3.651 +3.751 +3.987 1’29.031 1’28.670 269

3 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 15.312 +11.661 +11.422 1’28.953 1’28.953 266 269

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 15.672 +0.360 +0.348 1’29.224 1’29.224 268 269

5 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 16.497 +0.825 +1.205 1’29.848 1’29.723 270 270

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 17.518 +1.021 +0.978 1’29.965 1’29.965 268 270

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 17.866 +0.348 +0.356 1’29.998 1’29.748 269 269

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 32.264 +14.398 +14.554 1’30.219 1’30.219 269 271

9 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 33.243 +0.979 +0.920 1’30.578 1’30.578 259 260

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 35.991 +2.748 +2.942 1’30.210 1’30.210 270 270

11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 36.781 +0.790 +0.653 1’30.225 1’30.225 270 272

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 49.621 +12.840 1’30.422 1’30.422 271 274

13 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 50.642 +1.021 1’31.077 1’31.077 269 269

14 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 51.270 +0.628 1’31.190 1’31.190 262 262

-9 Alex Lowes si inserisce su Sykes alla penultima curva e strappa il terzo posto. Il britannico deve cedere subito all’americano Gerloff che ora prova ad allungare!

-10 Toprak Razgatlıoğlu firma il giro più veloce! Rea sembra cedere al turco che al momento è nettamente superiore!

-11 Sta succedendo di tutto per il terzo posto! Sykes si difende da Lowes e da Gerloff. Lotta a tre per l’ultimo gradino del podio!

-12 La classifica aggiornata:

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD LEAD 1’28.910 1’28.910 268

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.119 +3.119 +3.215 1’28.908 1’28.908 266 269

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 13.189 +10.070 +10.059 1’30.174 1’29.877 268 269

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 13.509 +0.320 +0.256 1’30.281 1’29.694 268 269

5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 13.702 +0.193 +0.327 1’29.385 1’29.385 265 268

6 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 13.867 +0.165 +0.195 1’31.167 1’30.112 266 270

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 14.216 +0.349 +0.401 1’29.748 1’29.748 268 268

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 26.626 +12.410 1’31.323 1’31.323 259 259

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 26.989 +0.363 1’30.408 1’30.238 269 271

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 31.405 +4.416 1’30.967 1’30.967 270 270

11 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 31.729 +0.324 1’30.466 1’30.357 271 271

12 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 43.000 +11.271 1’31.551 1’31.551 266 269

13 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 43.559 +0.559 1’31.478 1’31.478 262 2

-13 Ci avviciniamo a metà della race-1 con Rea che insegue Razgatlıoğlu. Gara molto interessante con il turco che sta facendo un miracolo dopo la sessione di questa mattina.

-14 Giro identico tra Razgatlıoğlu e Rea. Passo incredibile per la testa della corsa, irraggiungibile al momento.

-15 Il primo degli italiani al momento è Bassani. Non posto per l’alfiere di Ducati, mentre è 14° il nostro Rinaldi.

-16 Rea recupera 7 decimi al rivale nell’ultimo settore, ma nel primo c’è subito la risposta di Razgatlıoğlu che si conferma leader con quasi 3 secondi di margine.

-17 Brutta caduta per Andrea Locatelli, non ci sono conseguenze per il bergamasco che ha letteralmente distrutto la propria Yamaha.

-18 La battaglia per il successo è riservata a Yamaha e Kawasaki. Toprak mantiene il comando delle operazioni abbassando il miglior giro della pista in 1.30.126.

-19 Attenzione a Rea! Il leader del Mondiale recupera un secondo a Razgatlıoğlu. La lotta per il successo è apertissima!

-20 Toprak Razgatlıoğlu gestisce il gap su Rea che ha quasi 3 secondi di ritardo. Il portacolori della Yamaha ha iniziato con il piede giusto la corsa, una gara perfetta per ora.

1 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 LEAD LEAD LEAD 1’32.706 1’32.706 266 268

2 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 3.057 +3.057 +2.830 1’35.575 1’34.434 266 268

3 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 3.645 +0.588 +0.430 1’33.343 1’33.343 267 270

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 4.773 +1.128 +1.665 1’33.994 1’33.994 268 268

5 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 5.429 +0.656 +0.707 1’34.230 1’34.230 258 263

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 5.538 +0.109 +0.243 1’34.121 1’34.121 266 266

7 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 6.621 +1.083 +0.591 1’33.736 1’33.736 252 260

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 7.623 +1.002 +1.300 1’33.777 1’33.777 258 258

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 10.451 +2.828 +3.315 1’35.352 1’35.352 264 264

10 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 10.973 +0.522 +0.931 1’35.221 1’35.221 264 266

11 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 12.676 +1.703 +1.082 1’35.106 1’35.106 260 260

12 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 13.248 +0.572 +1.163 1’37.036 1’37.036 266 266

13 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 14.267 +1.019 +1.770 1’36.360 1’36.360 264 264

14 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 15.025 +0.758 +0.135 1’36.701 1’36.701 260 260

15 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 15.690 +0.665 +0.973 1’36.511 1’36.511 255 257

-21 ERRORE DI REA! Toprak Razgatlıoğlu scappa nel primo settore della pista dopo aver beffato il #1 di di Kawasaki! Impressionante prova di forza del turco di Yamaha che allunga.

-22 Tutti i piloti hanno le slick in questo momento con Rea che guida su Razgatlıoğlu! Impressionante partenza del turco, mentre scivolata per Scott Redding nel primo settore della pista.

-23 INCREDIBILE Toprak Razgatlıoğlu! Il turco, scattato 13° è già 5°! Jonathan Rea cerca di allungare subito sulle BMW!

15.00 Si parte! Scatta in questo momento race-1 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike!

14.58 Scatta il giro di formazione, attenzione alla scelta delle gomme che potrebbe rivelarsi fondamentale. Il circuito appare umido al momento.

14.56 Occhi puntati su Toprak Razgatlıoğlu. Il turco di Yamaha, secondo sullo schieramento di partenza, scatterà dal tredicesimo posto.

14.53 Ducati insegue il gruppo. Il britannico Scott Redding ed il nostro Micheal Ruben Rinaldi partiranno rispettivamente dalla sesta e dall’ottava piazza.

14.50 Il Mondiale Superbike torna dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria. Donington è una delle case del motorsport britannico, un circuito vecchio stile che non perdona.

14.47 Le BMW inseguono Jonathan Rea. Non piove in questo momento in Inghilterra, una condizione molto più simile a quella incontrata ieri nelle prime due libere.

14.45 La classifica della Superpole di questa mattina:

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.101 8 144,682 256,7

2 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.626 0.525 0.525 7 143,927 254,9

3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.763 0.662 0.137 7 143,731 257,3

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.351 1.250 0.588 8 142,897 259,2

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.393 1.292 0.042 8 142,838 256,1

6 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.067 1.966 0.674 7 141,895 251,9

7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.206 2.105 0.139 2 141,702 253,7

8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.587 2.486 0.381 8 141,176 258,6

9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’42.630 2.529 0.043 7 141,117 259,8

10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.658 2.557 0.028 7 141,078 247,9

11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.683 2.582 0.025 8 141,044 255,5

12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’42.801 2.700 0.118 8 140,882 253,1

13 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.840 2.739 0.039 6 140,828 254,3

14 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.212 3.111 0.372 8 140,321 249,0

15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’43.345 3.244 0.133 7 140,140 253,7

16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’43.625 3.524 0.280 8 139,762 244,5

17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.630 4.529 1.005 8 138,419 249,0

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.703 4.602 0.073 8 138,323 256,7

19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’46.568 6.467 1.865 8 135,902 250,7

20 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’46.660 6.559 0.092 7 135,785 245,0

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’46.775 6.674 0.115 8 135,638 247,3

14.43 La pioggia ha modificato le gerarchie in classifica. Jonathan Rea è il migliore del gruppo, imprendibile sul bagnato nella Superpole di questa mattina.

14.40 Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di race-1 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda la Superbike. Tra poco si parte!

12.33 Solo 13° Toprak Razgatlıoğlu. Il turco ha faticato sul bagnato e sarà costretto a rimontare nella race-1 di questo pomeriggio.

12.31 La classifica della Superpole:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’40.101 8 -0.046 -0.133 +0.063 1’40.462 257 257 1’40.101

2 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.626 +0.525 7 +0.120 +0.068 +0.012 1’40.626 255 255 1’40.626

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’40.763 +0.662 7 -0.324 +0.106 +0.126 1’40.763 256 257 1’40.763

4 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’41.351 +1.250 8 +0.465 +0.702 +0.933 1’41.351 255 259 1’41.351

5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’41.393 +1.292 8 +0.311 +0.450 +1.084 1’42.118 256 256 1’41.393

6 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’42.067 +1.966 7 +0.084 +0.436 +0.768 1’42.067 249 252 1’42.067

7 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’42.206 +2.105 2 PIT IN 254 1’42.206

8 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’42.587 +2.486 8 +0.429 +0.851 +1.795 1’43.215 253 259 1’42.587

9 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’42.630 +2.529 7 +0.437 +0.695 +1.044 1’56.883 259 260 1’42.630

10 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’42.658 +2.557 7 +0.586 +1.341 +1.959 1’42.985 248 248 1’42.658

11 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’42.683 +2.582 8 +0.401 +0.830 +1.626 1’42.683 247 255 1’42.683

12 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’42.801 +2.700 8 +0.302 +0.996 +1.698 1’43.020 253 253 1’42.801

13 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’42.840 +2.739 6 +0.427 +1.247 +2.056 1’42.892 251 254 1’42.840

14 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’43.212 +3.111 8 +0.649 +1.134 +1.852 1’43.212 249 249 1’43.212

15 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’43.345 +3.244 7 +0.623 +1.687 +4.021 1’45.922 254 254 1’43.345

16 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’43.625 +3.524 8 +0.983 +1.785 +2.353 1’43.633 239 244 1’43.625

17 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’44.630 +4.529 8 +0.812 +1.735 +2.783 1’44.630 246 249 1’44.630

18 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’44.703 +4.602 8 +0.980 +2.709 +3.553 1’44.703 255 257 1’44.703

19 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’46.568 +6.467 8 +1.416 +3.071 +4.507 1’46.568 244 251 1’46.568

20 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’46.660 +6.559 7 +1.155 +3.264 +5.261 1’47.254 240 245 1’46.660

21 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’46.775 +6.674 8 +1.513 +3.031 +4.607 1’46.775 246 247 1’46.775

12.28 Prima pole-position per Rea a Donington, la 31^ in carriera. BMW insegue la Kawasaki #1 con Van der Mark e Sykes, rispettivamente secondo e terzo.

12.26 Van der Mark perde nell’ultimo tratto e si colloca secondo con 5 decimi da Rea. Rinaldi si salva con l’ottavo crono, il migliore degli italiani.

12.25 Bandiera a scacchi! Nessuno impensierisce Rea che sul bagnato non ha rivali. Pole-position per il pluricampione inglese in 1.40.101. Sykes si piazza secondo con 9 decimi di ritardo!

12.23 Si migliora Locatelli (Yamaha) e si porta all’ottavo posto, fuori dalla Top10 le due Ducati ufficiali!

12.21 Rea, incontenibile! Nuovo giro veloce per il padrone di casa che vede una nuova pole-position. Bassani è ottavo, il migliore degli italiani.

12.19 JONATHAN REA! Semplicemente impressionante il passo del #1 della Superbike che infligge 1 secondo e 3 decimi al teammate Lowes che è secondo. Sykes è terzo, mentre si colloca solo 18° il turco Razgatlıoğlu (Yamaha).

12.17 Bassani si conferma! Ottavo posto per l’italiano di Ducati che cerca di tenere alta la bandiera del costruttore di Borgo Panigale. Difficoltà per Rinaldi e Redding con le due ufficiali.

12.15 Jonathan Rea! Si migliora il leader del Mondiale che riesce a fare un ultimo settore perfetto! Lowes è secondo davanti ad Haslam. Locatelli è ottavo, il migliore degli italiani.

12.13 Che rischio per Rea! Errore del britannico di Kawasaki alla ‘Esses’. Haslam ne approfitta e conquista il primo tempo per il momento. Honda detta il passo sul connazionale Rea.

12.12 Tutti in pista in quel di Donington. Attendiamo i primi riscontro cronometrici.

12.10 Bandiera verde! Scatta la Superpole.

12.07 Sono 12 le curve di Donington Park, una delle case del motorsport britannico che in passato ha accolto anche la F1 e la MotoGP. La pista è bagnata, una condizione che molto probabilmente ritroveremo anche nella race-1 di oggi pomeriggio.

12.05 I piloti si preparano a scendere in pista. Ricordiamo che la sessione è unica, non ci sono due turni nella Superbike per l’assegnazione della pole-position.

12.02 Jonathan Rea è l’uomo da battere sul bagnato. Distacchi abissali questa mattina nella FP3 per il #1 del gruppo.

11.59 La classifica della FP3 di questa mattina:

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 9 142,782 258,6

2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 1.181 1.181 11 141,139 257,3

3 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.721 1.288 0.107 12 140,992 256,1

4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’43.335 1.902 0.614 12 140,154 256,1

5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’43.971 2.538 0.636 9 139,297 253,1

6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’44.584 3.151 0.613 12 138,480 248,4

7 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’45.223 3.790 0.639 5 137,639 248,4

8 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’45.274 3.841 0.051 11 137,572 249,0

9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’45.336 3.903 0.062 13 137,491 249,0

10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’45.373 3.940 0.037 13 137,443 253,1

11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’45.973 4.540 0.600 12 136,665 249,0

12 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’47.003 5.570 1.030 7 135,349 249,0

13 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.324 5.891 0.321 10 134,945 243,9

14 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.579 6.146 0.255 12 134,625 242,8

15 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’47.762 6.329 0.183 9 134,396 229,9

16 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’48.238 6.805 0.476 13 133,805 243,4

17 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’48.314 6.881 0.076 14 133,711 240,1

————————————————– Out 107% in this Session ————————————————–

18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’49.002 7.569 0.688 12 132,867 245,6

19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’49.059 7.626 0.057 9 132,798 240,7

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’49.965 8.532 0.906 13 131,704 244,5

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.191 9.758 1.226 12 130

11.56 Il Mondiale Superbike torna in Inghilterra dopo una stagione di assenza. Il tracciato britannico rientra nei programmi dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

11.53 Tutto è pronto per le qualifiche ufficiali da Donington Park. Giornata piovosa in Inghilterra, una condizione molto diversa rispetto allo scorso anno.

11.50 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della Superpole del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte!

10.37 Sesto posto per Axel Bassani, il migliore delle Ducati e degli italiani. Aspettiamo conferme dal nostro connazionale nella prova odierna.

10.34 Rea impone il proprio ritmo sotto la pioggia. Con questa condizione l’inglese appare una spanna sopra gli altri a poche ore dalla Superpole.

10.32 La classifica finale della FP3:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 9 14’45.081 254 259 1’41.433

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 +1.181 10 PIT OUT 250 257 1’42.614

3 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’42.721 +1.288 12 +0.282 +0.373 +0.797 1’42.721 256 256 1’42.721

4 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’43.335 +1.902 11 +0.785 +1.538 +2.376 253 256 1’43.335

5 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’43.971 +2.538 9 PIT IN 234 253 1’43.971

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’44.584 +3.151 12 +0.976 +2.258 +3.188 1’45.800 246 248 1’44.584

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’45.223 +3.790 5 PIT IN 240 248 1’45.223

8 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’45.274 +3.841 11 +1.327 +2.574 +3.247 1’46.288 247 249 1’45.274

9 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’45.336 +3.903 13 +1.460 +2.665 +3.430 1’46.250 249 249 1’45.336

10 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’45.373 +3.940 13 +1.266 +2.477 +3.405 1’45.576 253 253 1’45.373

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’45.973 +4.540 12 +1.047 +2.747 +4.046 1’46.758 241 249 1’45.973

12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’47.003 +5.570 7 PIT IN 249 249 1’47.003

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’47.324 +5.891 10 +2.121 +3.698 +5.138 1’47.940 239 244 1’47.324

14 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’47.579 +6.146 12 +1.678 +3.209 +5.078 1’48.185 240 243 1’47.579

15 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’47.762 +6.329 8 PIT OUT 217 230 1’47.762

16 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’48.238 +6.805 13 +1.462 +3.499 +5.145 1’48.238 241 243 1’48.238

17 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’48.314 +6.881 14 +1.667 +3.491 +4.991 1’48.314 239 240 1’48.314

18 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’49.002 +7.569 12 +2.110 +4.901 +7.017 1’50.306 243 246 1’49.002

19 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’49.059 +7.626 8 +2.318 +5.728 +8.669 233 241 1’49.059

10.30 Bandiera a scacchi! Nessuno al momento è in grado di impensierire Rea.

10.29 Molti piloti decidono di non rientrare in pista, la classifica non dovrebbe subire delle grandi modifiche.

10.27 Si migliora Rinaldi. Il pilota Ducati sale al 18° posto, ma è ancora molto distante dalla Top10.

10.25 Jonathan Rea in azione a Donington Park, pista che lo vide assoluto protagonista nel 2019:

10.23 Sesto crono per Axel Bassani. Il centauro di Ducati paga ben 3 secondi da Rea che sta dominando la scena in questa FP3.

10.20 La classifica aggiornata:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’41.433 8 PIT IN 259 259 1’41.433

2 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’42.614 +1.181 9 PIT IN 246 257 1’42.614

3 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’43.335 +1.902 6 PIT IN 239 256 1’43.335

4 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’43.971 +2.538 9 PIT IN 234 253 1’43.971

5 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’43.987 +2.554 6 9’02.556 248 248 1’43.987

6 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’44.584 +3.151 9 +1.910 248 248 1’44.584

7 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 1’45.223 +3.790 5 PIT IN 240 248 1’45.223

8 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’45.336 +3.903 7 6’44.797 234 246 1’45.336

9 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’45.373 +3.940 8 PIT IN 224 253 1’45.373

10 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’46.571 +5.138 5 PIT OUT 246 1’46.571

11 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’46.627 +5.194 5 PIT OUT 237 249 1’46.627

12 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’47.003 +5.570 6 PIT IN 239 249 1’47.003

13 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’47.324 +5.891 6 PIT IN 234 244 1’47.324

14 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’47.579 +6.146 9 PIT IN 227 243 1’47.579

15 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’47.762 +6.329 5 PIT OUT 230 1’47.762

16 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’49.002 +7.569 8 PIT IN 240 246 1’49.002

17 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’49.059 +7.626 6 PIT IN 100 241 1’49.059

18 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’49.965 +8.532 8 PIT IN 236 244 1’49.965

19 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’50.396 +8.963 7 +2.255 223 230 1’50.396

20 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’50.731 +9.298 7 +1.893 +4.346 +6.426 19 232 240 1’50.731

10.18 Sul bagnato Rea appare imbattibile. Il padrone di casa infligge un secondo alla concorrenza che è capitanata dalla Kawasaki di A. Lowes.

10.15 Prime immagini da Donington Park. Pista bagnata in Inghilterra:

10.13 Abbassa l’asticella Jonathan Rea. Nuovo giro veloce per il #1 del gruppo in 1.41.980. Secondo posto per il connazionale Tom Sykes (BMW) davanti ad Alex Lowes.

10.10 Ottimi segnali anche per Axel Bassani. Il centauro di Ducati entra in Top10 e si colloca al settimo posto davanti al bergamasco Andrea Locatelli.

10.07 La classifica dopo i primi riferimenti:

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’43.262 3 -0.107 -0.317 256 256 1’43.262

2 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’45.528 +2.266 3 -0.195 -0.575 1 247 1’45.528

3 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’46.156 +2.894 3 +0.265 251 251 1’46.156

4 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’46.870 +3.608 3 +0.781 243 243 1’46.870

5 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’47.077 +3.815 3 +0.729 4 237 239 1’47.077

6 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’47.673 +4.411 2 +25.750 248 248 1’47.673

7 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’48.109 +4.847 2 +0.390 +1.141 3 237 237 1’48.109

8 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’48.203 +4.941 3 +1.163 +2.408 +3.700 1’48.203 235 244 1’48.203

9 12 MOSSEY Luke Kawasaki ZX-10RR 1’48.645 +5.383 3 +1.078 +1.992 +3.451 1’48.645 230 230 1’48.645

10 66 SYKES Tom BMW M 1000 RR 1’48.932 +5.670 2 +0.744 +1.907 6 247 1’48.932

11 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’49.163 +5.901 2 +0.898 +1.696 5 247 1’49.163

12 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’49.569 +6.307 3 +0.917 6 241 241 1’49.569

13 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’50.166 +6.904 2 +1.106 8 244 244 1’50.166

14 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’50.306 +7.044 3 +1.388 +2.830 +5.083 1’50.306 214 231 1’50.306

15 53 RABAT Tito Ducati Panigale V4 R 1’51.545 +8.283 3 +1.851 +4.169 +6.541 1’51.545 241 246 1’51.545

16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’52.294 +9.032 3 +1.609 +4.117 +6.716 1’52.294 224 232 1’52.294

17 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’52.376 +9.114 2 PIT IN 221 232 1’52.376

18 84 CRESSON Loris Kawasaki ZX-10RR 1’53.094 +9.832 3 +2.032 +4.751 +7.156 1’53.094 227 228 1’53.094

19 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’53.626 +10.364 3 +1.881 +5.037 +7.525 1’53.626 228 240 1’53.626

20 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’54.904 +11.642 2 +1.711 +4.266 +6.804 17 230 230 1’54.904

21 7 DAVIES Chaz Ducati Panigale V4 R 0 PIT OUT

22 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 0 PIT IN

10.05 Jonathan Rea (Kawasaki) inizia subito molto forte. 1.43.262 guida il gruppo davanti ai connazionali Leon Haslam (Honda) ed Alex Lowes (Kawasaki).

1’43.262

10.03 Inizia da Donington Park la FP3. Tutti in pista per gli ultimi 30 minuti di azione prima della Superpole.

10.00 Bandiera verde! Scatta la FP3 del Gran Premio di Gran Bretagna per il Mondiale Superbike!

9.58 I piloti si preparano per scendere in pista per l’ultima sessione di libere. Ricordiamo che oggi pomeriggio si terrà race-1.

9.55 Occhi puntati sul nostro Michael Ruben Rinaldi, molto competitivo a Misano e pronto a confermarsi nell’insidioso circuito di Donington Park.

9.52 Yamaha attacca Kawasaki alla vigilia della race-1. Il texano Garrett Gerloff ed il turco Toprak Razgatlıoğlu hanno mostrato un ottimo ritmo che mette in bilico la superiorità di Jonathan Rea.

9.49 I tempi della FP2 di ieri, la più indicativa delle due disputate:

1 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’27.524 20 165,472 267,5

2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.853 0.329 0.329 20 164,853 270,2

3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.048 0.524 0.195 21 164,488 268,9

4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’28.131 0.607 0.083 22 164,333 270,9

5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’28.150 0.626 0.019 19 164,297 270,9

6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’28.324 0.800 0.174 21 163,974 273,7

7 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.395 0.871 0.071 13 163,842 270,2

8 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.462 0.938 0.067 22 163,718 263,6

9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’28.549 1.025 0.087 20 163,557 270,2

10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.594 1.070 0.045 25 163,474 269,6

11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’28.669 1.145 0.075 7 163,336 268,2

12 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’29.064 1.540 0.395 14 162,611 268,2

13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’29.359 1.835 0.295 21 162,074 270,2

14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’29.414 1.890 0.055 21 161,975 272,3

15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’29.568 2.044 0.154 18 161,696 271,6

16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’29.780 2.256 0.212 17 161,314 266,2

17 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’29.975 2.451 0.195 19 160,965 261,7

18 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 1’30.088 2.564 0.113 20 160,763 267,5

19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’30.218 2.694 0.130 21 160,531 263,0

20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’30.253 2.729 0.035 20 160,469 264,9

21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’31.403 3.879 1.150 17 158,450 258,6

————————————————– Out 107% in this Session ————————————————–

22 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0

9.46 La classifica del Mondiale dopo le prime tre competizioni:

JONATHAN REA149KAWASAKI

TOPRAK RAZGATLIOGLU129YAMAHA

SCOTT REDDING104DUCATI

ALEX LOWES88KAWASAKI

MICHAEL RUBEN RINALDI82DUCATI

GARRETT GERLOFF59YAMAHA

MICHAEL VAN DER MARK52BMW

TOM SYKES51BMW

CHAZ DAVIES48DUCATI

ANDREA LOCATELLI45YAMAHA

ALVARO BAUTISTA43HONDA

AXEL BASSANI38DUCATI

LUCAS MAHIAS22KAWASAKI

LEON HASLAM18HONDA

KOHTA NOZANE17YAMAHA

TITO RABAT16DUCATI

EUGENE LAVERTY10BMW

JONAS FOLGER8BMW

ISAAC VINALES7KAWASAKI

CHRISTOPHE PONSSON1

9.43 La sessione che ci apprestiamo a vivere sarà molto indicativa in vista della superpole e soprattutto della race-1 che vivremo questo pomeriggio. I piloti si preparano per l’ultima delle tre libere di questo fine settimana.

9.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del GP di Gran Bretagna per quanto riguarda il Mondiale Superbike. Tra pochi minuti si parte.

Presentazione GP Gran Bretagna Superbike – Cronaca FP1 – Cronaca FP2

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio di Gran Bretagna per quanto riguarda la Superbike. Il teatro del quarto atto del Mondiale è lo spettacolare circuito di Donington Park, pista che rientra nel calendario dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

L’inglese Jonathan Rea è il leader del Mondiale alla vigilia della prima sfida del week-end. Il #1 della Kawasaki si impose nella race-1 del 2019 davanti al connazionale Tom Sykes ed allo spagnolo Alvaro Bautista. Il pluricampione britannico cerca una nuova affermazione in casa, un tracciato unico nel mondo del motorsport.

Yamaha ha mostrato di poter fronteggiare le Kawasaki nelle due libere di ieri. Ci attendiamo delle qualifiche molto serrate in una pista molto spettacolare come quella inglese. Ducati appare leggermente inferiore rispetto alle moto giapponesi, ma tutto può essere ribaltato nella giornata che ci apprestiamo a vivere.

Appuntamento alle Diretta Live della FP3, sessione che precederà la Superpole. La gara-1 si svolgerà dalle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Otto Moretti