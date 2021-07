CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo. Nel Tokyo Aquatics Centre assisteremo a due sessioni di gare con tante gare emozionanti e con tanti azzurri in piscina, dopo una prima giornata in chiaroscuro per la squadra italiana che si è comunque già presa cinque posti in finale in due giorni.

Si inizia alle 3.30 italiane con la sessione di finali e semifinali. Saranno due le carte da podio per la squadra azzurra. C’è uno spumeggiante Nicolò Martinenghi che ieri ha incantato in semifinale nei 100 rana, riuscendo ad entrare in finale con il terzo tempo alle spalle di Peaty e Kamminga. Le speranze di conquistare una medaglia sono affidate anche alla staffetta 4×100 stile libero che ieri in batteria ha dimostrato di essere competitiva ai massimi livelli, sbriciolando il record italiano ed entrando in finale con il miglior tempo. Saranno Santo Condorelli, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e uno fra Stefano Ballo e Thomas Ceccon i moschettieri azzurri.

Non ci sono azzurri nelle finali dei 100 farfalla donne e dei 400 stile libero donne, mentre sono ben quattro gli atleti italiani che cercheranno di prendersi un posto in finale. Martina Carraro nei 100 rana ieri è piaciuta molto restando in scia alla regina della specialità, Lilly King e oggi ha la possibilità di entrare fra le prime otto con margine. Margherita Panziera, vice-campionessa europea nei 100 dorso proverà a disputare su questa distanza la sua prima finale a Cinque Cerchi. Nei 200 Stefano Ballo parte con il settimo tempo in batteria e punta ad entrare fra i primi otto, mentre serve un vero exploit a Stefano Di Cola.

Alle 12 sarà il momento della seconda sessione di batterie e i fari saranno puntati da subito su Federica Pellegrini che inizierà il percorso che potrebbe portarla alla quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara, impresa mai riuscita a nessuna finora. Ci sono il vice campione europeo in carica Federico Burdisso e Giacomo Carini al via delle batterie dei 200 farfalla. Tornano in vasca Ilaria Cusinato e Sara Franceschi che puntano ad una quasi scontata semifinale dei 200 misti e l’Italia cala due assi anche nei 1500 stile libero donne con la due volte campionessa europea Simona Quadarella, al debutto olimpico, e il bronzo degli Europei di Budapest Martina Rita Caramignoli a caccia entrambe, per ora, dui uno degli otto posti in finale

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare del nuoto alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 3.30 italiane, le 10.30 locali e si prosegue alle 12.00 italiane, le 19.00 giapponesi. Buon divertimento!

Foto: LaPresse