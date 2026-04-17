Thomas Ceccon ammette: “Devo ritrovare il divertimento di gareggiare”

Necessità di ritrovare se stesso. È un Thomas Ceccon riflessivo quello che si è presentato ai microfoni di RaiSport HD per commentare il suo terzo posto nei 200 dorso dei campionati italiani di Riccione. Giunto a questo appuntamento non al meglio della forma, l’azzurro ha voluto testarsi in una gara che, in un primo momento doveva essere equilibrata nei passaggi, ma poi è stata all’opposto.

“Una giornata faticosa. Mi aspettavo di nuotare un crono da 1’57″5 per la condizione che ho ora. Volevo fare una gara equilibrata, ma poi alla fine ho cambiato idea e non l’ho fatta. E’ stata una prestazione simile a quella del Trofeo Settecolli dell’anno passato, con le prime due vasche forti“, ha spiegato l’azzurro.

“Devo fare così perché ormai, a livello internazionale, i migliori interpretano questa prova in questo modo. Per cui, per la forma che ho ora, va bene così. Ho dato tutto quello che avevo“, la sottolineatura di Ceccon. Stanchezza soprattutto mentale: “Faccio fatica a ritrovare la voglia di competere. In questo momento, ho bisogno di stare casa e tornare a divertirmi nel gareggiare“, l’ammissione.

E in vista degli Europei: “Sarà una manifestazione come anni fa, col ritorno dei russi che saranno tutti molto preparati. Ci sarà da divertirsi. Io, come detto, starò a casa, farò il Settecolli. Inoltre, prenderò parte a un collegiale in altura che faremo a ridosso dell’impegno a Parigi. Abbiamo vista che funziona e vogliamo fare così“.