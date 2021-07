Dal 24 luglio al 1° agosto sarà acqua bianca nella piscina del Tokyo Aquatics Centre, teatro di gara del nuoto nelle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale italiana è pronta per la sfida, presentandosi con un contingente formato da 21 uomini e 15 donne tra le corsie con la più giovane Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4×200 stile libero femminile, e la veterana Federica Pellegrini che sarà al via delle Olimpiadi per la quinta volta. Lei che nel lontano 2004 aveva iniziato la sua avventura ad Atene con quello storico argento nei 200 sl farà di tutto per chiudere la propria esperienza olimpica nel migliore dei modi.

Una squadra che per caratteristiche è la completa più di sempre. Ne sono una dimostrazione i primati di medaglie e presenze in Finale nei Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e degli Europei 2021 di Budapest, che recentemente hanno rappresentato l’ultimo evento internazionale nel Vecchio Continente di un certo rilievo prima dei Giochi. 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi, con il successo nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali sono stati i numeri della competizione in Ungheria.

Una compagine da record, capace di sbriciolare il primato di medaglie ottenuto a Glasgow (22) tre anni fa e di vincerne ben 27 in questa rassegna continentale del 2021. Va altresì considerato che dei 27 podi citati, ben 23 arrivino da specialità olimpiche e questo chiaramente alimenta speranze e ambizioni per la manifestazione a Cinque Cerchi di Tokyo.

Consultando i crono del ranking mondiale si può evincere quanto detto e il fatto che Gregorio Paltrinieri sia il riferimento. Sfortunatamente l’azzurro, colpito dalla mononucleosi, ben difficilmente potrà essere al 100% negli 800 e nei 1500 stile libero (gareggerà anche nella 10 km in acque libere), ma chissà che il carpigiano non ci stupisca ancora una volta. La sensazione è che vincere l’oro sarà difficile per l’Italia, mentre le chance per andare podio siano in un buon numero.

Scopriamo i favoriti gara per gara al maschile:

I FAVORITI GARA PER GARA (UOMINI) – NUOTO TOKYO 2021

50 STILE LIBERO UOMINI

I favoriti in questa specialità sono l’americano Caeleb Dressel, il russo Vladimir Morozov e il britannico Ben Proud. Lo statunitense aspira anche a migliorare il record del mondo di 20″91 del brasiliano César Cielo Filho, entrando ancor di più nella leggenda.

100 STILE LIBERO UOMINI

Nella gara regina ancora Dressel potrebbe fare la differenza e come nel caso dell’unica vasca c’è un record del mondo da migliorare appartenente a Cielo Filho (46″91). Vedremo se l’americano saprà spingersi a tanto. I rivali più qualificati sono il russo Kliment Kolesnikov, campione d’Europa in carica, ma sarà da verificare la sua gestione con i 100 dorso, il sorprendente rumeno David Popovici, autore del miglior crono dell’anno al momento (47″30), Alessandro Miressi (47″45) e il campione olimpico in carica Kyle Chalmers (47″59) che venderà cara la pelle.

200 STILE LIBERO UOMINI

Grande equilibrio in questa prova priva del campione olimpico uscente Sun Yang, squalificato per doping. I favori del pronostico spettano al britannico Duncan Scott, ma attenzione al colpo a sorpresa che potrebbe arrivare da tanti atleti.

400 STILE LIBERO UOMINI

Nelle otto vasche l’Australia vuol fare la voce grossa con Elijah Winnington e Jack McLoughlin, ma l’augurio è che Gabriele Detti e Marco De Tullio possano far saltare il banco e regalarci qualcosa di speciale.

800 STILE LIBERO UOMINI

Se si guarda allo status dell’atleta e alle sue qualità, nominare Gregorio Paltrinieri è un dovere. Tuttavia, per quanto detto, la sua forma è accompagnata da un grande punto di domanda e dunque altri co-favoriti come Detti, Mykhaylo Romanchuk, Florian Wellbrock e il citato Jack McLoughlin potrebbero inserirsi.

1500 STILE LIBERO UOMINI

Vale lo stesso discorso degli 800 sl, con Wellbrock e Romanchuk con credenziali ancor più serie. Difficile che si possa uscire dal terzetto con Greg in questa gara.

100 DORSO UOMINI

Prepariamoci ai fuochi d’artificio in questa specialità con la coppia russa Rylov-Kolesnikov che darà battaglia al campione olimpico in carica Ryan Murphy, ma attenzione al cinese Xu Jiayu.

200 DORSO UOMINI

La sfida tra Rylov e Murphy potrebbe ripetersi, con il russo favorito sull’americano, ma attenzione a un Mitch Larkin d’assalto dall’Australia.

100 RANA UOMINI

Una gara da circoletto rosso con un favorito su tutti: Adam Peaty. Il britannico ha le carte in regola per abbattere il muro dei 57″ e andare a migliorare il proprio primato del mondo di 56″88. Alle sue spalle, ci si aspetta un confronto rusticano nel quale anche il nostro Nicolò Martinenghi sarà presente, dovendo lottare con l’olandese Arno Kamminga, l’americano Michael Andrew e il bielorusso Ilya Shymanovich.

200 RANA UOMINI

Equilibrio e incertezza in questa prova con l’australiano Zac Stubblety-Cook che ha stupito tutti nel corso dei Trials, fermandosi a 16 centesimi dal record del mondo di Anton Chupkov. Russo che sarà tra gli osservati speciali, al pari del padrone di casa Shoma Sato e dell’olandese Kamminga.

100 FARFALLA UOMINI

Dressel è pronto a monopolizzare anche qui la scena e il suo primato del mondo di 49″50 potrebbe tremare. Per il podio ci sarà una grande lotta e l’ungherese Kristof Milak ha delle ottime credenziali.

200 FARFALLA UOMINI

Il magiaro Milak ha in mente l’oro e il nuovo primato mondiale, abbassando il suo 1’50″73. Nel ruolo di primo degli umani alle spalle dell’ungherese ci vorrà essere Federico Burdisso.

200 MISTI UOMINI

Duello su tempi notevoli è quello che ci si aspetta tra l’americano Michael Andrew e il britannico Scott, alle loro spalle grande equilibrio e chissà se il nostro Alberto Razzetti non possa stupire…

400 MISTI UOMINI

Il “mostro”, come viene definito dagli addetti ai lavoro, vivrà nel confronto serrato tra i giapponese Daiya Seto, l’americano Chase Kalisz (argento olimpico a Rio 2016) e l’ungherese David Verraszto. Vedremo se il contesto olimpico darà vita a qualche scenario inatteso.

4×100 STILE LIBERO UOMINI

Per l’oro si prevede una lotta durissima tra Stati Uniti, Australia e Russia e verosimilmente il podio avrà questa composizione. Difficile per gli azzurri essere della partita.

4X200 STILE LIBERO UOMINI

Gran Bretagna, Russia, Stati Uniti e Australia le più accreditate in questa specialità, senza sottovalutare il Giappone. Anche in questo per l’Italia sarà dura essere in lizza per la top-3.

4X100 MISTA UOMINI

Stati Uniti, Russia, Australia, Gran Bretagna e Giappone le compagini con maggior profondità.

Foto: LaPresse