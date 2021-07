LIVE Musetti/Sonego-Mektic/Pavic 5-7 7-6 7-10, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: gli azzurri si arrendono solo al super-tiebreak ai favoritissimi croati

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.03 Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego si arrendono dunque soltanto al super-tiebreak ai favoritissimi croati Pavic e Metkic, che in 2 ore e 6 avanzano ai quarti di finale. E’ stata una comunque ottima prova per i due azzurri.

7-10 Risposta in corridoio di Musetti sul potente servizio di Pavic, avanzano i croati.

7-9 Due match-point per i croati.

7-8 SBAGLIA PAVIC CON IL ROVESCIO!

6-8 Dritto in rete di Sonego.

6-7 I croati scendono a rete e costringono Musetti al dritto in rete.

6-6 Dritto in diagonale vincente di Sonego.

5-6 Metkic chiude sotto rete.

5-5 Rovescio in rete di Metkic!

4-4 I croati recuperano con il servizio.

4-3 Lunga la risposta di Pavic.

3-3 Smash di Metkic.

3-2 Risalgono i croati.

3-1 Dritto in rete di Sonego.

3-0 Ancora a punto gli azzurri!

2-0 Musetti chiude sotto-rete, gli azzurri iniziano bene.

1-0 ROVESCIO CENTRALE VINCENTE DI SONEGO!

Si va dunque al super-tiebreak.

7-5 PALLONETTO VINCENTE DI MUSETTI! GLI AZZURRI VINCONO IL SECONDO SET!

6-5 Metkic chiude sotto rete.

6-4 Smash di Metkic.

6-3 BUONA LA PRIMA DI SONEGO! TRE SET-POINT PER GLI AZZURRI!

5-3 Attacco di Pavic.

5-2 DRITTO LUNGO DI PAVIC!

4-1 ANCORA MUSETTI! DRITTO VINCENTE!

3-1 DRITTO IN DIAGONALE VINCENTE DEL CARRARESE!

2-1 GRAN RISPOSTA IN ROVESCIO DI MUSETTI!

1-1 Servizio ad uscire di Pavic.

1-0 Il primo punto del tie-break è degli azzurri.

6-6 Rovescio in rete di Sonego, si va al tie-break nel secondo set.

30-30 Dritto in rete di Sonego.

15-30 Gli azzurri salgono nel game.

6-5 SMASH DI SONEGO! Gli azzurri si assicurano il tie-break nel secondo set.

30-30 Pallonetto vincente di Musetti.

5-5 Dritto in rete di Musetti, i croati tengono il servizio.

40-0 Risposta in corridoio di Musetti.

30-0 Stecca con il dritto il piemontese.

15-0 Lungo il dritto di Sonego.

5-4 GLI AZZURRI TENGONO IL TURNO IN BATTUTA! I croati serviranno per restare nel secondo set.

40-15 Musetti chiude sotto rete.

30-0 Altra buona prima per il torinese.

15-0 Buona la prima di Sonego.

4-4 Chiude con lo smash Metkic, i croati tengono ancora il servizio salvando la seconda palla-break della partita per gli azzurri.

40-40 Musetti chiude sotto rete, parità.

AD-40 Buona la prima di Metkic.

40-40 Si salvano i croati col servizio.

40-AD GRANDE RISPOSTA DI MUSETTI IN ROVESCIO! PALLA-BREAK!

40-40 Game ai vantaggi.

30-30 I croati risalgono nel game con il servizio.

0-30 DRITTO IN DIAGONALE VINCENTE DI MUSETTI!

4-3 Gli azzurri tengono il servizio nel secondo set.

AD-40 Lungo il dritto in recupero di Metkic.

40-40 Scambio sotto rete che si chiude con un dritto vincente di Metkic, nuova parità.

AD-40 Dritto vincente di Musetti.

40-40 Pavic chiude sotto rete, game ai vantaggi.

40-30 Sbaglia con il dritto Musetti.

40-0 Gli azzurri salgono rapidamente nel game.

3-3 Ace di Pavic, i croati tengono il loro turno in battuta.

40-15 Dritto in rete di Sonego.

15-15 Ottima risposta di Sonego che costringe Pavic alla smorzata in rete.

3-2 Gli azzurri tengono il servizio!

AD-40 Buona la prima di Sonego.

40-40 Smorzata in rete di Musetti, di nuovo parità.

AD-40 Dritto lungo-linea vincente di Sonego.

40-40 MUSETTI CHIUDE SOTTO RETE! Annullata anche la seconda palla break, si va ai vantaggi.

30-40 Sonego annulla la prima con il servizio.

15-40 Smash di Pavic, due palle break per i croati.

15-30 Rovescio di recupero in corridoio di Musetti.

15-15 Sbaglia con il dritto il torinese.

Si riparte con Sonego in battuta e nuove palline.

2-2 I croati si salvano, ma gli azzurri hanno trovato la prima palla break del loro match.

AD-40 Pavic chiude bene sotto rete.

40-40 Risposta lunga in dritto di Sonego, parità.

40-AD DRITTO IN DIAGONALE DI SONEGO! PALLA-BREAK PER GLI AZZURRI!

40-40 DRITTO VINCENTE DI SONEGO! Game ai vantaggi.

30-15 Risposta out di Musetti.

15-15 Ace di Mektic.

2-1 GAME A ZERO PER GLI AZZURRI!

40-0 Musetti va a segno con il dritto.

30-0 Smash di Sonego.

1-1 I croati tengono il loro primo turno di servizio del secondo set.

40-15 Sbaglia adesso il croato al servizio.

40-0 I croati salgono rapidamente nel game con Pavic in battuta.

1-0 Gli azzurri tengono il servizio nel secondo set.

AD-40 Lunga la risposta di Mektic.

40-40 Sonego annulla la palla break con il servizio, seconda parità.

40-AD Rovescio in rete di Sonego, palla break per i croati.

40-40 Game ai vantaggi.

30-30 Dritto in rete di Sonego.

30-15 Ottima la risposta di Pavic.

15-0 Gli azzurri conquistano il primo punto del secondo set con Sonego al servizio.

Inizia il secondo set.

5-7 Smash centrale di Mektic, i croati conquistano il primo set.

40-0 Ottimo il servizio di Mektic, tre set-point per i croati.

30-0 Smash di Mektic.

5-6 Passante lungo di Musetti, break dei croati con cinque punti consecutivi dal 40-0.

40-AD Passante in rete di Musetti. Palla-break Pavic/Mektic.

40-40 Altro doppio fallo di Musetti che stavolta fa male, i croati risalgono dal 40-0 e portano il game ai vantaggi.

40-30 Grande risposta di Pavic.

40-15 Doppio fallo di Musetti.

40-0 Tre palle per assicurarsi il tie-break per gli azzurri.

15-0 Copre bene la rete Sonego.

5-5 I croati restano nel match con un game a zero.

30-0 Smash di Mektic.

15-0 Smash centrale di Pavic.

5-4 BUONA LA PRIMA DI SONEGO! ALTRO GAME A ZERO PER GLI AZZURRI!

40-0 Lunga la risposta di Mektic.

30-0 Gli azzurri salgono rapidamente con Sonego in battuta.

4-4 Sbaglia Sonego con il dritto, si salvano i croati ma ora gli azzurri sembrano più in palla.

30-30 Sbaglia Musetti, i croati risalgono nel punteggio.

15-30 Ace di Mektic.

0-30 ROVESCIO LUNGO-LINEA VINCENTE DI SONEGO!

4-3 GAME A ZERO PER GLI AZZURRI!

40-0 Dritto lungolinea vincente di Musetti.

30-0 Sbaglia Pavic sotto rete.

3-3 Lungo il dritto di Sonego, i croati tengono il servizio.

40-15 Sbaglia Pavic che mette in rete una smorzata.

30-0 Buona la prima per Pavic.

15-0 Smash di Pavic.

3-2 ALTRO TURNO IN BATTUTA TENUTO DAGLI AZZURRI!

40-30 Buona la prima di Sonego.

30-30 Ottima risposta di Mektic che poi scende a rete e non lascia scampo a Musetti.

30-15 Buona la risposta di Pavic sulla quale non arriva Musetti.

30-0 Musetti chiude bene sotto rete.

15-0 Buona prima per gli azzurri.

2-2 Game a zero Mektic/Pavic.

40-0 I croati salgono rapidamente nel game con Mektic al servizio.

2-1 Musetti e Sonego tengono il loro secondo turno in battuta.

40-15 Passante vincente di Musetti.

30-15 Con Musetti in battuta gli azzurri salgono nel game.

1-1 I croati tengono il loro primo turno in battuta del match.

40-15 Con Pavic al servizio i croati salgono nel loro primo turno in battuta.

1-0 GLI AZZURRI CONQUISTANO IL PRIMO GAME!

40-30 Errore di Musetti sotto-rete.

40-15 Smash di Musetti.

30-15 Risposta in rete dei croati.

15-0 Il primo punto del match è per gli azzurri.

SI PARTE! INIZIANO GLI AZZURRI CON SONEGO!

10.51 Giocatori in campo, quattro minuti all’inizio del match.

10.46 Si tratta del primo match in assoluto tra le due coppie, quella azzurra nata all’ultimo minuto per il forfait di Matteo Berrettini.

10.41 In mattinata Lorenzo Sonego è stato eliminato al secondo turno del torneo singolare, 6-4 3-6 6-4 in 2 ore e 43 dal georgiano Nikoloz Basilashvili.

10.36 Paula Badosa si impone 7-4 al tie-break su Iga Swiatek, eliminando a sorpresa la più quotata polacca, 6-3 7-6 in 1 ora e 50 di gioco, il match di Musetti e Sonego dovrebbe dunque iniziare intorno alle ore 10.55.

10.34 Badosa è avanti 6-3 su Swiatek al tie-break del secondo set dopo aver vinto il primo.

10.29 La coppia azzurra sfiderà dunque gli specialisti del doppio croati, reduci dalla vittoria a Wimbledon.

10.24 Al primo turno Musetti e Sonego hanno superato la coppia spagnola Andujar-Alba/Carballes Baena, palesando una condizione ottima.

10.19 Swiatek e Badosa sono sul 5-5 nel secondo set, se la polacca dovesse prolungare il match al terzo set l’inizio dell’incontro di doppio slitterà.

10.15 Si giocherà sul Court 4 dell’Ariake Tennis Park di Tokyo.

10.11 Il match inizierà al termine della sfida femminile tra Iga Swiatek e Paula Badosa Gibert, 4-4 nel secondo set dopo che la spagnola si è imposta 6-3 nel primo.

10.06 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match di doppio femminile tra Lorenzo Musetti/Lorenzo Sonego e i croati Nikola Mektic/Mate Pavic, valido per gli ottavi di finale.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match di doppio maschile tra la coppia azzurra composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, e i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, valido per gli ottavi di finale del torneo olimpico.

Musetti e Sonego si sono imposti sulla coppia spagnola composta da Pablo Andujar-Alba e Roberto Carballes Baena nella giornata di ieri, 7-5 6-4 in un’ora e trentanove minuti di gioco. Una coppia nata quasi per caso quella del Lorenzo carrarese classe 2002 e del torinese classe 1995, dopo il ritiro all’ultimo minuto di Matteo Berrettini, ma che nella prima uscita ha subito fatto emergere delle alchimie interessanti. Oggi però la sfida sarà delle più proibitive per i due azzurri.

Nikola Mektic e Mate Pavic hanno infatti iniziato quest’anno una fruttuosa collaborazione, che li ha portati ad alzare ben 8 titoli nel 2021, per ultimo quello di Wimbledon, il primo vinto da una coppia croata. I due tennisti balcanici sono arrivati a Tokyo come teste di serie numero 1 del seeding, e al primo turno hanno superato la coppia brasiliana Demoliner/Melo con un 7-6 (8) 6-4 in un’ora e trentanove minuti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Musetti/Sonego e Mektic/Pavic, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Si giocherà sul Court 4 dell’Ariake Tennis Park, con il match che sarà il quarto a partire dalle 4 italiane (le 11.00 locali), Sonego inoltre sarà prima impegnato nel match del torneo singolare contro il georgiano Basilashvili.

