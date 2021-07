Tennis, calendario Olimpiadi 26 luglio: orari, programma, tv, italiani in campo

Lunga giornata di tennis in arrivo all’Ariake Tennis Park di Tokyo: è il terzo giorno delle Olimpiadi, e i tabelloni sono tutti al secondo turno (e qualcosina in più). Sarà anche una ricchissima giornata italiana, oltre che di ritorno in scena di vari big (e con il tennis femminile che ha perso la sua numero 1, l’australiana Ashleigh Barty).

Si comincerà, sul fronte tricolore, con Camila Giorgi opposta alla russa Elena Vesnina, che è tornata appositamente per le Olimpiadi, anche se più per il doppio femminile e misto (con Karatsev) che per il singolare. Tre precedenti piuttosto datati, 1-2 per Vesnina. A seguire, Fabio Fognini e Lorenzo Sonego saranno impegnati praticamente nello stesso momento, rispettivamente con il bielorusso Egor Gerasimov (nessun precedente) e il georgiano Nikoloz Basilashvili (6-3 6-1 a Roma nel 2020).

Spazio poi a Sara Errani e Jasmine Paolini, opposte alle due sorelle ucraine Kichenok, che già in passato incrociarono la strada dell’ex numero 1 del mondo in doppio a Wimbledon 2014 (2° turno, svariati match point annullati). Infine, Sonego torna in campo con Lorenzo Musetti per cercare la grande sorpresa contro i leader del ranking di specialità, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic.

Di seguito il calendario di tennis di lunedì 26 luglio alle Olimpiadi di Tokyo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite degli italiani, oltre alla programmazione completa degli incontri.

CALENDARIO ITALIANI TENNIS 26 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Ore 4:00 Camila Giorgi-Elena Vesnina (ROC) – 2° turno singolare femminile, Campo 6, 1° match

Non prima delle ore 5:30 Fabio Fognini-Egor Gerasimov (BLR) – 2° turno singolare maschile, Campo 2, 2° match (in ogni caso dopo Fernandez (CAN)-Krejcikova (CZE), 2° turno singolare femminile)

Non prima delle ore 5:30 Lorenzo Sonego-Nikoloz Basilashvili (GEO) – 2° turno singolare maschile, Campo 4, 2° match (in ogni caso dopo Peterson (SWE)-Rybakina (KAZ), 2° turno singolare femminile)

A seguire, 4° match sullo stesso campo: Lorenzo Sonego/Lorenzo Musetti-Nikola Mektic/Mate Pavic (CRO) (1) – 2° turno doppio maschile

Ore 7:00 Sara Errani/Jasmine Paolini-Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok (UKR) – 2° turno doppio femminile, Campo 8, 1° match

CALENDARIO TENNIS 26 LUGLIO OLIMPIADI TOKYO

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai2, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su RaiPlay.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: LaPresse