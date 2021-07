CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Tennis, il calendario di lunedì 26 luglio – Tennis, gli italiani in scena lunedì 26 luglio – La cronaca del match Sonego/Musetti-AndujarCarballes

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del match di doppio maschile tra la coppia azzurra composta da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, e i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, valido per gli ottavi di finale del torneo olimpico.

Musetti e Sonego si sono imposti sulla coppia spagnola composta da Pablo Andujar-Alba e Roberto Carballes Baena nella giornata di ieri, 7-5 6-4 in un’ora e trentanove minuti di gioco. Una coppia nata quasi per caso quella del Lorenzo carrarese classe 2002 e del torinese classe 1995, dopo il ritiro all’ultimo minuto di Matteo Berrettini, ma che nella prima uscita ha subito fatto emergere delle alchimie interessanti. Oggi però la sfida sarà delle più proibitive per i due azzurri.

Nikola Mektic e Mate Pavic hanno infatti iniziato quest’anno una fruttuosa collaborazione, che li ha portati ad alzare ben 8 titoli nel 2021, per ultimo quello di Wimbledon, il primo vinto da una coppia croata. I due tennisti balcanici sono arrivati a Tokyo come teste di serie numero 1 del seeding, e al primo turno hanno superato la coppia brasiliana Demoliner/Melo con un 7-6 (8) 6-4 in un’ora e trentanove minuti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del match tra Musetti/Sonego e Mektic/Pavic, valido per gli ottavi di finale del torneo di doppio maschile delle Olimpiadi di Tokyo. Si giocherà sul Court 4 dell’Ariake Tennis Park, con il match che sarà il quarto a partire dalle 4 italiane (le 11.00 locali), Sonego inoltre sarà prima impegnato nel match del torneo singolare contro il georgiano Basilashvili.

Foto: Lapresse