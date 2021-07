LIVE Judo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Milani ci crede, è caccia ad una medaglia!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I favoriti nel judo gara per gara – I tabelloni di tutte le categorie

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata ufficiale di gara del judo ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Il leggendario Nippon Budokan si appresta ad assegnare le medaglie a cinque cerchi nella categoria fino a 60 kg maschile e fino a 48 kg femminile.

La selezione tricolore di judo schiera la prima delle otto carte a disposizione in Giappone a livello individuale con Francesca Milani, outsider nella lotta per le medaglie nei 48 kg. Il tabellone non è malvagio almeno fino ai quarti di finale, dove potrebbe incrociare la n.1 al mondo Distria Krasniqi, ma in precedenza dovrà vedersela con la taiwanese Lin Chen-Hao ed eventualmente agli ottavi con l’ostica russa Irina Dolgova.

Obiettivo ripescaggi alla portata della 27enne romana, per quanto visto negli ultimi mesi in vari tornei del World Tour, anche se il discorso medaglie sembra riservato ad un gruppo di 4-5 atlete strepitose e sulla carta superiori alla concorrenza: Krasniqi (Kosovo), Bilodid (Ucraina), Tonaki (Giappone), Munkhbat (Mongolia) e Boukli (Francia).

Appuntamento fissato alle ore 4 della notte italiana con l’inizio delle eliminatorie dei 48 kg femminili e dei 60 kg maschili. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE scritta integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un minuto del cammino dei judoka azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: buon divertimento!

Foto: IJF