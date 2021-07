LIVE Italia-Polonia 0-3, Olimpiadi Volley in DIRETTA: gli azzurri si arrendono senza Giannelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.03: La Polonia, dunque, vince il suo primo incontro a Tokyo 2020 battendo 3-0 (25-20, 26-24, 25-20) l’Italia che invece perde il suo primo incontro a Tokyo. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide di volley

9.01: Per la Polonia 14 punti di Leon e 12 di Kurek, una vera spina nel fianco della squadra azzurra. In casa azzurra Michieletto e Juantorena top scorer con 9 punti, male ancora Zaytsev con soli 7 punti all’attivo

9.00: Male gli azzurri in ricezione nel primo e nel terzo set ma quello che più preoccupa è la prova incolore dei due veterani, Zaytsev e Juantorena che si sono ritrovati in panchina a più riprese

8.58: Polonia superiore in tutti i fondamentali e Italia sempre a inseguire tranne che in alcune fasi del secondo set.

20-25 La chiude Nowakowski in primo tempo. la Polonia batte l’Italia 3-0

20-24 Mano out di Michieletto da zona 4

19-24 Primo tempo di Anzani

18-24 La diagonale stretta di Leon da zona 4

18-23 La parallela di Lavia da zona 2

17-23 Vincente Leon da zona 2

17-22 ACE DI SBERTOLI

16-22 Mano out di Lavia da zona 4

15-22 Vincente il tocco di Lavia da zona 4

14-22 Il muro della Polonia su Lavia

14-21 parallela vincente di Leon da zona 4

14-20 Attacco vincente di Lavia da zona 4

13-20 Muro Polonia su Vettori

12-19 Primo tempo do Kochanowski

12-18 Alzata sbagliata, attacco in rete di Zaytsev

12-17 Errore di Zaytsev da seconda linea. Troppi errori

12-16 Errore al servizio Italia

12-15 Errore di Sliwka da zona 4

10-15 Il tocco vincente di Sliwka di seconda intenzione. L’Italia è in ginocchio

10-14 Errore al servizio Italia

10-13 Primo tempo Piano

9-13 Ace Leon

9-12 il fallo fischiato agli azzurri, se ne vanno i polacchi

9-11 Kurek vincente da seconda linea

9-10 Vincente Juantorena da zona 4

8-10 Vincente Leon da zona 4

8-8 Il diagonale di Juantorena da zona 4

7-8 Ace Drzyzga

7-7 Vincente Kurek da seconda linea

7-6 Primo tempo Galassi!

6-6 Ancora un’occasione sprecata per l’Italia con Juantorena e poi arriva il mano out in 2 di Sliwka

5-5 Out l’attacco di Michieletto da zona 4

4-4 Sliwka da zona 2

3-4 Errore al servizio Polonia

3-3 errore al servizio Italia

3-2 Diagonale out di Leon

2-2 Errore al servizio Kurek

1-2 Il pallonetto in pipe di Sliwka

1-1 Diagonale stretta vincente Juantorena

0-1 Errore al servizio Italia

24-26 Ci pensa Kurek, sempre lui, letale oggi, a chiudere il secondo set e a portare la Polonia sul 2-0 ma l’Italia ha fatto vedere buone cose in questo secondo set

24-25 Errore al servizio Italia

24-24 Vincente il primo tempo di Galassi

23-24 Vincente la diagonale di Sliwka

23-23 Muroooooooooooooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

22-23 La pipeeeeeeeeee di Juantorena! Ci prova l’Italia

21-23 L’Italia spreca con Michieletto il contrattacco del pareggio e Kurek la punisce da seconda linea

21-22 In rete il primo tempo polacco

20-22 Primo tempo Galassi

19-22 Errore al servizio Italia

19-21 Errore al servizio Polonia

18-21 La pipe di Sliwka, la Polonia ha cambiato marcia in difesa e contrattacco

18-20 Ace Kurek

18-19 Ancora Leon da zona 4

18-18 Il diagonale di Leon da zona 4

18-17 Mano out Zaytsev da zona 2

17-17 Kurek vincente da zona 2

17-16 Mano out Zaytsev da seconda linea!

16-16 Errore al servizio Italia

16-15 MUROOOOOOOOOOO SBERTOLIIIIIIIIIIIIIIIIII

15-15 Si salva Sbertoli e serve il primo tempo per Anzani che trova il tocco vincente

14-15 Vincente Sliwka in parallela da zona 4

14-14 Michielettooooooooooo!!! Vincente da zona 4

13-14 Mano out Kurek da zona 2

13-13 Errore al servizio Leon

12-13 Ace Leon

12-12 La pipe di Sliwka

12-11 Spara fuori Leon da zona 4 al termine di un’azione infinita

11-11 Invasione Italia

11-10 Il tocco vincente di Anzani, sorpasso Italia

10-10 Diagonale stretto di Juantorena da zona 4

9-10 Errore al servizio Italia

9-9 Vincente Juantorenaaaaa sulle mani del muro da zona 4

8-9 Diagonale vincente di Sliwka da zona 2

8-8 Errore al servizio Polonia

7-8 Errore al servizio Italia

7-7 Vincente Michieletto da zona 4

6-7 Errore al servizio Italia

6-6 Out l’attacco di Sliwka

5-6 Mano out di Michieletto da zona 4. L’Italia prova a rimettersi in carreggiata

4-6 Errore al servizio Polonia

3-6 Leon implacabile da zona 4

3-5 La parallela di Zaytsev da zona 2

2-5 Mano out di Kurek. Polonia attentissima in difesa

2-4 Parallela vincente di Kurek da zona 2

2-3 Primo tempo di Anzani

1-3 Mano out di Leon da zona 4

1-2 Errore al servizio Italia

1-1 Primo tempo Anzani

20-25 Vincente Leon da zona 4 con il muro a tre. La Polonia si aggiudica il primo set meritatamente

20-24 Primo tempo di Galassi

19-24: Primo tempo Nowakowski

19-23 Sulle mani alte del muro l’attacco di Michieletto da zona 4

18-23 Ace Bieniek

18-22 Il diagonale di Kurek da zona 2

18-21 Vincente Zaytsev da zona 2

17-21: Mano out Sliwka

17-20 Errore al servizio Italia

17-19: Mano out di Juantorena

15-19: Primo tempo in mano out di Bieniek

15-18 Mano out Kurek da seconda linea

15-17 Juantorenaaaaaaaaaaa!!! Mano out da zona 4

14-17 Errore al servizio Leon

13-17 Ace Leon

13-16 Mano out Leon da zona 4

13-15 out il pallonetto di Leon da zona 4

11-15: Primo tempo Nowakowski

11-14 Errore al servizio Polonia

10-14 Muro Nowakowski su Michieletto

10-13 Errore al servizio Italia

10-12 Zaytseeeeeeeeeeev! Bordata da zona 2 dello Zar, l’Italia si avvicina

8-12 Primo tempo Bieniek

8-11 Mano out Zaytsev da zona 4

7-11 Primo tempo Bieniek

7-10 Primo tempo Anzani

6-10 Errore al servizio Italia

6-9 Muroooooooooooooooo Sbertoliiiiiiiiiiiiiii su Kurek

5-9 Ancora vincente Leon da zona 4

5-8 Michieletto vincente in diagonale da zona 4

4-8 Ancora Kurek da seconda linea sulle mani del muro italiano

4-7 Ace Kurek

4-6 Mano out di Kurek

4-5 Vincente Leon da zona 4

4-4 Errore al servizio Italia

4-3 Out l’attacco di Leon

3-3 Leon vincente sulle mani del muro da zona 4

3-2 Galassi!!! Mani out in primo tempo dopo aver toccato a muro

2-2 Michielettoooooooooo!!! Vincente da zona 4 dopo due grandi difese azzurre!

1-2 La pipe di Juantorena sulle mani del muro avversario!

0-2 Mano out di Leon da zona 4

0-1 La pipe di Leon

7.20: Sestetto confermato per l’Italia con Michieletto in banda e Sbertoli in regia

7.18: Le squadre stanno entrando in campo

7.16: Tanto, ma non tutto, ruota attorno a Leon. Vanno verificate le condizioni atletiche di alcuni punti fermi della nazionale polacca, apparsi non al meglio contro l’Iran ma capaci di risalire la china durante il torneo.

7.13: I due volte campioni del mondo in carica hanno pagato dazio al torneo olimpico e non vantano una grande tradizione contro l’Italia nei tornei a Cinque Cerchi. Vital Heynen non può più sbagliare, pena un quarto di finale durissimo e qualche patema di troppo nel girone che dovrebbe essere evitato.

7.10: Da rivedere Ivan Zaytsev, che non ha certo impressionato nella gara di esordio, mentre in questo momento la Nazionale azzurra non può prescindere da Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trento che ha giocato un grande match contro i canadesi.

7.07: Sarà dunque Sbertoli, alzatore titolare nella VNL di Rimini, lo scorso anno a Milano, il prossimo a Trento, ad entrare in cabina di regia della Nazionale azzurra

7.04: Stati d’animo contrapposti per le due squadre in campo: da una parte l’Italia che ha rischiato grosso con il Canada ed è riuscita a vincere 3-2 dopo essere stata sotto di due set, dall’altra la Polonia che è uscita sconfitta dalla sfida con l’Iran ed ha grande desiderio di riscatto

7.01: La prima notizia non è buona. Simone Giannelli non giocherà oggi. Ha accusato un risentimento muscolare, pare non grave, nella sfida con il Canada e sarà tenuto a riposo per non rischiare di compromettere il resto del torneo

6.59: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Polonia, secondo incontro degli azzurri nel torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, secondo incontro degli azzurri nel torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stati d’animo contrapposti per le due squadre in campo: da una parte l’Italia che ha rischiato grosso con il Canada ed è riuscita a vincere 3-2 dopo essere stata sotto di due set, dall’altra la Polonia che è uscita sconfitta dalla sfida con l’Iran ed ha grande desiderio di riscatto in una partita che sarà molto importante per le posizioni finali nei gironi che decreteranno gli avversari nei quarti di finale.

Match a due volti quello disputato dalla squadra azzurra di Gianlorenzo Blengini contro un Canada che è riuscito per due set a tenere i ritmi elevatissimi prima di crollare sotto i colpi degli azzurri. Da rivedere Ivan Zaytsev, che non ha certo impressionato nella gara di esordio, mentre in questo momento la Nazionale azzurra non può prescindere da Alessandro Michieletto, schiacciatore di Trento che ha giocato un grande match contro i canadesi. Difficilmente Blengini farà rivoluzioni: è una partita importante, un risultato positivo potrebbe dare il giusto impulso agli azzurri in vista della fase decisiva del torneo, e va giocata con gli uomini più forti.

I due volte campioni del mondo in carica hanno pagato dazio al torneo olimpico e non vantano una grande tradizione contro l’Italia nei tornei a Cinque Cerchi. Vital Heynen non può più sbagliare, pena un quarto di finale durissimo e qualche patema di troppo nel girone che dovrebbe essere evitato. Tanto, ma non tutto, ruota attorno a Leon. Vanno verificate le condizioni atletiche di alcuni punti fermi della nazionale polacca, apparsi non al meglio contro l’Iran ma capaci di risalire la china durante il torneo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Polonia, secondo incontro degli azzurri nel torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 7.20.

