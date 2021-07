L’Italia non riesce nell’impresa di sconfiggere la Polonia alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La Nazionale di volley maschile si è dovuta arrendere per 3-0 (25-20; 26-24; 25-20) al cospetto dei Campioni del Mondo, apparsi più in palla rispetto agli azzurri e desiderosi di riscatto dopo il sorprendente ko all’esordio contro l’Iran. I ragazzi del CT Chicco Blengini, che al debutto avevano battuto il Canada al tie-break rimontando da 0-2 e 19-12, ci hanno provato contro i biancorossi ma la differenza tecnica si è purtroppo vista nei momenti caldi.

Wilfredo Leon e Bartosz Kurek sono stati straripanti, i fuoriclasse non hanno deluso e così i biancorossi hanno marcato il primo successo in questa edizione dei Giochi. Il nostro sestetto occupa ora il quarto posto nella classifica della Pool A con 1 vittoria (2 punti), mentre al comando troviamo l’Iran (2 successi, 5 punti) che ha travolto il modesto Venezuela per 3-0. La Polonia ora è seconda (2 vittorie, 4 punti) davanti al Giappone (1, 3) atteso all’ora di pranzo dal confronto col Canada (0, 1).

Va ricordato che l’Italia ha dovuto fare a meno del palleggiatore titolare Simone Giannelli. Il regista è rimasto a riposo precauzionale a causa di un risentimento muscolare ed è stato sostituito da Riccardo Sbertoli. Un cambiamento nel sestetto tipo che naturalmente ha condizionato l’incontro e ha complicato il gioco della nostra Nazionale, attesa tra due giorni dal confronto con i padroni di casa: bisognerà vincere a tutti i costi per essere sicuri di qualificarsi ai quarti di finale.

L’opposto Ivan Zaytsev ha faticato proprio come due giorni fa. Il capitano è andato a referto soltanto con 7 punti, i due schiacciatori Osmany Juantorena e Alessandro Michieletto si sono fermati a 9 marcature a testa. Al centro Gianluca Galassi (7) e Simone Anzani (8), Massimo Colaci il libero. Wilfredo Leon (18 punti, 3 aces) e Bartosz Kurek (14) sono stati trascinanti.

LA CRONACA DELLA PARTITA

La Polonia mostra subito i muscoli in avvio di primo set e allunga sul +4: vincente di Leon e tre sigilli di Kurek (mani-out, kurek, bordata dalla seconda linea). Un vincente di Michieletto e un muro di Sbertoli accorciano sul 6-9, Zaytsev suona la carica con un missile (10-12), ma un muro e primo tempo di Nowakowski respingono gli azzurri (11-15). Botta e risposta tra Leon e Juantorena (15-17 e 17-19), ma poi un diagonale di Kurek e l’ace di Bieniek sono una sentenza (19-23). Chiude la sassata di Leon.

Kurek e Leon risultano imprendibili anche in avvio del secondo parziale, ma poi la Polonia sbaglia al servizio, Michieletto trova il mani-out e l’attacco sbagliato da Sliwka ci regala il pareggio a quota 6. Si prosegue punto a punto, in una lotta serrata dove Juantorena e Michieletto riescono a tenere testa ai fuoriclasse che si trovano dall’altra parte della rete. Sbertoli trova anche il muro del 16-15, Zaytsev sigla due punti consecutivi per il 18-17, ma i Campioni del Mondo girano la contesa in un amen: due vincenti di Leon, ace di Kurek, pipe di Sliwka per il 18-21. Gli azzurri hanno però la grinta per rimanere attaccanti e pareggiano a quota 23 con la pipe di Juantorena e il muro di Sbertoli. Galassi annulla il primo set-point offerto da Sliwka, ma poi si sbaglia il servizio successivo e Kurek chiude i conti.

Sotto 0-2 la nostra Nazionale è sconfortata e nel terzo parziale fatica a tenere il passo dei rivali. Ci prova nelle battute iniziali (8-8), poi Leon e Kurek risultano imprendibili (9-13). A quel punto c’è oggettivamente poco da fare, la Polonia amministra la contesa e conquista una netta vittoria.

Foto: Lapresse