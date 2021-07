CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Domani Romania e Cina per le azzurre, questa volta in una mattina che si può ragionevolmente definire come una mattina a spicchi, vista la spettacolare dose di basket presente anche grazie agli uomini della Saitama Super Arena.

Prima vittoria invece per la Francia, che riesce a rimettere in piedi una giornata partita male.

Spinta a rimbalzo di Touré non sanzionata dopo il tiro di D’Alie, alla fine va a segnare Filip e finisce così col 16-19. Vince la Francia, ma l’Italia dimostra di non essere qui da comparsa. Ammesso che si sia mai pensata una cosa simile.

Gran difesa Rulli, palla Francia, 1″2 azione, 43″3 generale.

16-18 FRONTALE D’ALIE!

Time out Italia con 1’09” da giocare.

14-18 Guapo da sotto.

Fallo di Guapo, bonus esaurito.

14-17 Filip ancora fa valere l’altezza. -1’45”.

14-16 Paget con la tabellata, e fa male il sorpasso così. 2′ alla fine.

14-14 Pari di Guapo dall’arco.

14-12 E ancora Filip è dura da fermare.

14-11 D’ALIE IN ENTRATA!

13-11 RULLI DA OLTRE L’ARCO!

11-11 Filip appoggia, e ora è parità.

11-10 Guapo in entrata.

11-9 Realizza D’Alie.

D’Alie approfitta di un’incertezza difensiva francese, va dentro e va anche in lunetta.

10-9 Da lontanissimo Guapo, Francia ora vicinissima e molto forte in difesa.

10-7 Paget dalla media, aiutata dal ferro.

10-6 LA FINTA DI CONSOLINI SU TOURE’! E poi realizza!

9-6 Accorcia ancora la Francia.

9-4 Filip vicino a canestro.

9-3 RAE D’ALIE DALL’ARCO FRONTALE!

7-3 Filip da sotto. 3’40” giocatri.

Due triple sbagliate da Filippi su scarico di D’Alie. 5 falli Italia, 2 Francia.

7-2 Libero a segno per Touré.

7-1 D’ALIE CON L’AUTOSTRADA!

6-1 ANCORA RULLI!

5-1 Touré attacca Consolini e appoggia.

5-0 RAE D’ALIE PER FILIPPI! CHE PARTENZA!

4-0 CONSOLINI DALLA MEDIA!

3-0 RULLI! Dall’arco!

1-0 Segna D’Alie!

14:25 VIA!

14:23 In campo le due squadre!

14:22 Stiamo dunque per assistere al secondo scontro di giornata: Italia contro Francia. Si chiude anche tutto il programma femminile in questa giornata con questo match.

14:19 Si gioca stavolta tra le luci della skyline di Tokyo, una vista di quelle davvero belle per il senso della modernità emanato.

14:16 Meno di dieci minuti al via, e nel frattempo vittoria degli Stati Uniti sulla Mongolia per 21-9, il punteggio massimo possibile (oltre a 22 se viene realizzato un tiro da due a 20 punti).

14:13 Sono state numerosissime le partite tra queste due squadre all’interno delle Women’s Series quando sono state create nel 2019; numerose anche le sfide all’interno delle manifestazioni internazionali che hanno assegnato titoli europei o mondiali.

14:10 Nel frattempo Mongolia e Stati Uniti sono sul prevedibile punteggio di 2-13, con le americane che decisamente non fanno sconti.

14:07 Ricordiamo anche gli appuntamenti di domani non solo per il 3×3, ma anche per il basket maschile (6:40 contro la Germania, debutto). Azzurre alle 3:40 in campo con la Romania, poi alle 7:25 con la Cina.

14:04 Ricordiamo anche quanto accaduto quest’oggi: la Russia (Comitato olimpico) ha battuto Giappone e Cina; entrambe queste due hanno superato la Romania. Si sta giocando ora Mongolia-Stati Uniti, che precede questa partita.

14:01 Si tratta di una sfida per vari versi classica, dal momento che tante volte le due squadre si sono trovate di fronte in vari ambiti.

13:58 Per l’Italia vittoria con il punteggio di 15-14 con la Mongolia, mentre la Francia ha perso in modo netto per 17-10 contro gli Stati Uniti, anch’essi favoriti per la vittoria finale.

13:55 Ancora buon pomeriggio dalla via olimpica del 3×3. Dopo il successo di misura sulla Mongolia di poche ore fa, l’Italia torna in campo e lo fa contro la Francia, numero 1 del ranking.

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di OA Sport, e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE del match tra Italia e Francia di pallacanestro femminile 3×3. Si tratta di una sfida quasi impossibile per le azzurre, dato che la transalpine sono una delle nazionali più forti del torneo insieme agli Stati Uniti. La Francia, infatti, può contare su giocatrici di assoluto talento come Marie-Eve Paget e Ana-Maria Filip.

L’Italia, dal canto suo, schiera comunque un quartetto di qualità composto da Rae Lin D’Alie, la donna che ha portato la selezione azzurra ai giochi segnando il canestro della vittoria nel preolimpico, da Marcella Filippi, la quale prende il posto di Sara Madera, da Chiara Consolini, il cervello del team, e da Giulia Rulli. Le azzurre, è bene ricordarlo, prenderanno parte a questa sfida dopo aver giocato, qualche ora prima, contro la Mongolia.

La palla a due è in programma alle ore 14.25 e, insieme al match, inizierà anche la nostra DIRETTA LIVE. Mi raccomando, non mancate.

