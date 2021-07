LIVE Italia-Canada 3-2, Olimpiadi volley in DIRETTA: Michieletto e Juantorena firmano la rimonta da 0-2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA VITTORIA IN RIMONTA DELL’ITALIA

04:30 Veramente una bella reazione degli azzurri, sotto 2-0 in pochi avrebbero scommesso su questo risultato, ma l’Italia, complice degli ottimi cambi fatti da coach Blengini, è riuscita a portare a casa un match che sembrava perso. MPV del match senza ombra di dubbio Alessandro Micheletto, il giovane azzurro è stato il migliore in tutti i fondamentali. Abbiamo rotto il ghiaccio, adesso l’appuntamento è a lunedì mattina con la sfida proibitiva alla Polonia.

15-11 LA CHIUDE MICHELETTO CON UNA DIAGONALE STRETTA DA URLOOOOOO!!!

14-11 Sclater trova le mani di Micheletto e annulla il primo march-point.

14-10 Esce il servizio di Szwarc, sono quattro match-point per l’Italia!

13-10 Finisce qui la serie al servizio di un ottimo Riccardo Sbertoli.

13-9 MURONEEEEEEEE DI GALASSI SU SCLATER, BREAK PESANTISSIMO!

12-9 ITALIAAAAA MASTODONTICA IN DIFESAAAA, POI CI PENSA MICHELETTO IN ATTACCO, VOLIAMO A +3!

11-9 JUANTORENAAAA LA METTE GIU’ DA SECONDA LINEA, TUTTA LA RABBIA DI OSMANY!!!

10-9 Colpo d’esperienza per Micheletto, che sangue freddo! Entra Sbertoli al servizio.

9-9 Mani-out di Perrin da posto due, bisogna soffrire.

9-8 Si insacca la pipe di Micheletto, bene così!

8-8 Sclater a segno in diagonale.

8-7 ACEEEEEE DI SIMONE GIANNELLI, BREAK IMPORTANTISSIMO!

7-7 Mani-out di Vettori da seconda linea.

6-7 Sclater passa da seconda linea e riporta i suoi avanti.

6-6 Perrin non sbaglia, si va avanti punto a punto.

6-5 Mani-out di Osmany, restiamo avanti.

5-5 Pipe di Perrin.

5-4 Invasione a rete di Hoag, torniamo in vantaggio!

4-4 JUANTORENA CI RIPORTA IN PARITA’!

3-4 Pipe perfetta di Juantorena.

2-4 Non passa la battuta di Vettori.

2-3 Non passa la battuta di Szwarc.

1-3 Fallo di trattenuta fischiato a Giannelli

1-1 Si riparte in equlibrio.

25-18 E LA CHIUDE JUANTORENA IN PARALLELA, SI VA AL TIE-BREAK!

24-18 Szwarc annulla il primo.

24-17 Micheletto ci regala 7 set-point!

23-17 Diagonale profonda per Hoag.

23-16 Muroneeeeeee di Micheletto su Sclater, voliamo a +7!

22-16 Vettori mette giù un attacco di una difficoltà enorme.

21-16 Pallonetto millimetrico di Perrin.

21-15 Mani-out di Micheletto, torniamo a +6!

20-15 Errore al servizio per Sanders.

19-15 Primo tempo di Van Berkel.

19-14 Ottimo mani-out di Kovar, che ci fa uscire da una rotazione complessa.

18-14 Colpo piazzato di Perrin, piccolo black out per i nostri. Entra Kovar per dare una mano in ricezione.

18-13 Ace di Szwarc, bisogna cambiare subito palla.

18-12 Sclater prova a riportare a contatto i suoi.

18-11 Mani-out di Szwarc.

18-10 Attacco performante di Vettori da seconda linea.

17-10 Ancora falloso Galassi dai nove metri.

17-9 Difesa enciclopedica di Colaci, ricostruzione di Micheletto, spallata di Juantorena, azione perfetta.

16-9 Difesa rocambolesca di Hoag, l’Italia aveva fatto tutto alla perfezione.

16-8 ACEEEEEE DI MICHELETTO, VOLIAMO A +8!

15-8 Questa volta Hoag attacca direttamente in rete.

14-8 Diagonale vincente di Hoag.

14-7 MURONEEEEEEEE DI MICHELETTO SU SCLATER, L’ITALIA E’ TORNATA!

13-7 Non passa la battuta di Maar.

12-7 Sbaglia questa volta Simone.

12-6 ACEEEEEEEE DI ANZANI!

11-6 Si insacca l’attacco di Vettori, restiamo a +5.

10-6 Si fa perdonare subito Maar da posto quattro.

10-5 Non passa il pallonetto di Maar.

9-5 Erroraccio in attacco di Perrin, l’Italia ringrazia. Entra Maar.

8-5 Osmany riceve e poi attacca da posto due, schema classico per gli azzurri.

7-5 Mani-out di Perrin da posto quattro.

7-4 Juantorena spinge sulle mani di Blankenau, colpo d’esperienza per Osmany.

6-4 Azione stupendaaaa dell’Italia, alla fine ci pensa Giannelli di seconda intenzione!

5-4 Molto falloso dai nove metri Galassi.

5-3 Torna a farsi vedere in attacco anche Osmany Juantorena.

4-3 Scappa la battuta di Micheletto.

4-2 Bordata di Vettori da seconda linea, ottimo l’ingresso di Luca.

3-2 Primo tempo di Van Berkel.

3-1 STAMPATONA DI MICHELETTO SU VERNON-EVANS, BREAK IN APRTURA DI SET!

2-1 Non passa il servizio di Perrin.

1-1 Mani-out di Vernon-Evans da posto quattro.

1-0 Si riparte con un murone di Anzani su Perrin!

25-21 E LA CHIUDE GIANNELLI A MURO, ARRIVA LA REAZIONE DELL’ ITALIA!

24-21 Hoag annulla il primo.

24-20 Primo tempo di Galassi, sono 4 i set-point per l’Italia!

23-20 Sclater passa da seconda linea.

23-19 Scappa la battuta di Szwarc.

22-19 Hoag riporta i suoi a -3.

22-18 Colpo piazzato dietro al muro per Hoag.

22-17 Non passa la battuta di Perrin. Entra Sbertoli al servizio su Anzani.

21-17 Perrin passa in parallela.

21-16 Scappa l’attacco di Sclater, errore pesantissimo.

19-16 Non passa la battuta du Giannelli.

19-15 Primo tempo di Anzani, restiamo a +4!

18-15 Scappa la battuta di Galassi.

18-14 Parallela vincente di Vettori da seconda linea.

17-14 Si sblocca il Canada, non riesce una difesa miracolosa a Micheletto.

17-13 Mani-out di Juantorena, parziale di 7-0 per gli azzurri!

16-13 Ancora un servizio vincente di Micheletto, voliamo a +3!!!

15-13 Primo tempo di Galassi, finalmente l’Italia che conosciamo!

14-13 E ANDIAMOOOOOOO!!! Punto meraviglioso in difesa dell’Italia, poi ci pensa Juantorena a filo rete.

13-13 ACEEEEE DI MICHELETTO, TORNIAMO IN PARITA’!

12-13 MURONEEEEEEE DI GALASSI SU VERNON-EVANS! Torniamo a -1!

11-13 ricambia il favore Vernon-Evans.

10-13 Esce il servizio di Vettori.

10-12 Alzata meravigliosa di Giannelli, Vettori mette giù una diagonale stupenda.

9-12 Pipe vincente di Perrin.

9-11 Scappa la battuta del capitano canadese.

8-11 Perrin mette giù una palla a filo rete.

8-10 Si insacca il pallonetto di Micheletto, ottima soluzione!

7-10 Per fortuna sbaglia anche Sanders.

6-10 Errore dai nove metri anche per Giannelli, i break così non si fanno di certo.

6-9 Mani-out di Osmany da posto quattro.

5-9 Non passa la battuta di Galassi.

5-8 Esce il servizio di Hoag.

4-8 Attacco imprendibile di Vernon-Evans.

4-7 Mani-out di Micheletto, che prova a tenere a contatto l’Italia.

3-7 Parallela di Hoag, non ci stiamo capendo veramente nulla.

3-6 Ace di Vernon-Evans. Time-out per l’Italia.

3-5 Pallonetto per Vigrass, break per il Canada.

3-4 Primo tempo anche per Vigrass.

3-3 STAMPATONA DI MICHELETTO SU VERNON-EVANS!

2-3 Finalmente un bel primo tempo di Galassi.

1-3 Subito break con Hoag.

1-2 Primo tempo di Van Berkel, il centrale canadese non sbaglia un colpo.

1-1 Pipe vincente di Osmany, bella giocata di Giannelli.

0-1 Si riparte con un errore al servizio di Juantorena.

03:06 Non sta funzionando niente alla nostra nazionale, se si vuole portare a casa questa partita bisogna cambiare registro. I nostri dovranno forzare di più dai nove metri, Sanders con la palla in mano può fare quello che vuole e i nostri a muro fanno una fatica enorme. Le facce non sono quelle giuste, dove non arriva la tecnica, in una serata di certo non perfetta, il carattere e la voglia di vincere possono fare la differenza.

18-25 Mani-out di Vernon-Evans, archiviamo velocemente questo set.

18-24 Vettori annulla il primo con un’ottima diagonale.

17-24 Ace di Perrin, sette set-point per il Canada. Dentro Lavia per Juantorena.

17-23 Van Berkel mette giù una palla a filo rete.

17-22 Pipe di Micheletto, Alessandro il migliore dei nostri, senza se e senza ma.

16-22 Perrin passa in mezzo al muro, azzurri spenti anche dal punto di vista del morale.

16-21 Pipe vincente di Hoag, non riusciamo a tenere la ricezione canadese lontana da rete.

16-20 Bellissima diagonale di Vettori.

15-20 Pallonetto di Van Berkel, facciamo troppa fatica.

15-19 Non passa la battuta di Hoag.

14-19 Si insacca l’attacco di Vernon-Evans. Entra Vettori su Zaytsev.

14-18 Diagonale profonda di Hoag, abbiamo bisogno di break.

14-17 Diagonale stretta stupenda di Micheletto, ma un applauso va a Colaci per una ricezione tutt’altro che facile.

13-17 Ace di Vernon-Evans, anche il secondo set ci sta sfuggendo di mano.

13-16 Colpo a scavalcare il muro per Hoag. Purtroppo la ricezione canadese sta tenendo alla perfezione e il nostro sistema muro-difesa non ci sta capendo granché.

13-15 Non passa la battuta di Van Berkel, dobbiamo cambiare marcia, adesso!

12-15 Errore in attacco di Zaytsev, siamo troppo fallosi.

12-14 Pipe perfetta di Perrin.

12-13 PRIMO TEMPO DI ANZANI! Abbiamo tirato sù di tutto, stasera c’è bisogno di tanto cuore!

11-13 Scappa la ricezione di Micheletto, ne approfitta in attacco Van Berkel.

11-12 Muro di Hoag su Zaytsev, manca la continuità.

11-11 Van Berkel è letteralmente in trance agonistica.

11-10 Ace di Giannelli, avanti così!

10-10 Finalmente un attacco vincente di Zaytsev, si è visto poco fino a questo momento il capitano.

9-10 Van Berkel riporta in vantaggio i suoi, bisogna cambiare marcia.

9-9 Muro di Van Berkel su Juantorena, purtroppo continuiamo a faticare in cambio palla.

9-8 Male anche Galassi dai nove metri, incredibile.

9-7 Quarto errore consecutivo, non passa neanche la battuta di Vigrass.

8-7 Sbaglia anche Micheletto, squadre fallose in questa fase.

8-6 Ricambia il favore Hoag.

7-6 Non passa la battuta di Zaytsev.

7-5 Scappa l’attacco di Hoag, restiamo avanti di 2.

6-5 Primo tempo anche per Vigrass.

6-4 Micheletto questa volta passa in parallela, percentuali d’attacco pazzesche per Alessandro.

5-4 Zaytsev trova l emani del muro

4-4 Ancora un attacco dal centro per Van Berkel.

4-3 Pipe meravigliosa di Micheletto.

3-3 Ancora un errore in attacco per Juantorena, fino a questo momento non una grande serata per Osamny.

3-2 Primo tempo di Van Berkel.

3-1 Scambio lungo vinto dall’Italia, finalmente un bel punto di squadra.

2-1 Muroneeeeee di Zaytsev su Vernon-Evans, avanti così!

1-1 Subito un ottimo primo tempo di Anzani.

1-0 Si riparte con un errore in attacco di Juantorena. In campo rispetto al primo set Simone Anzani.

02:36 Brutto primo set degli azzurri, che sono stati tanto fallosi in attacco. Giannelli poco lucido, specialmente nelle ultime fasi di gioco, Micheletto una delle poche note positive di questo primo set.

26-28 Mani-out di Hoag, il Canada vince il primo set.

26-27 Scappa il primo tempo di Piano, set-point Canada.

26-26 Non passa la battuta di Giannelli.

26-25 Colpo profondo di Juantorena, velocità di palla pazzesca.

25-25 Muro di Van Berkel su Juantorena, giocata poco lucida di Giannelli in questo caso.

25-24 Pesta la linea dei tre metri Hoag, set-point Italia!

24-24 DIAGONALE NEI TRE METRI DI JUANTORENA, COLPO SPAVENTOSO!

23-24 Mani-out di Vernon-Evans, set-point per il Canada.

23-23 Primo tempo di Galassi, restiamo lì!

22-23 Si insacca il pallonetto di Perrin.

22-22 Ci pensa Micheletto, Alessandro non sta sbagliando un colpo!

21-22 Scappa l’attacco di Zaytsev, errore che può costare caro.

21-21 Vernon-Evans passa in mezzo al muro da seconda linea.

21-20 MURONEEEEEEE DI GALASSI SU HOAG, ANDIAMO!

20-20 Micheletto mette fine allo scambio più lungo e bello del match, che sangue freddo! Entra Sbertoli al servizio.

19-20 Non passa la battuta di Juantorena.

19-19 Zaytsev si trasforma in palleggiatore, questa volta Juantorena non sbaglia in attacco. Entra Kovar per alzare il muro.

18-19 Vernon-Evans riporta i suoi in vantaggio, stiamo facendo fatica a mettere la palla giù con Juantorena.

18-18 Si insacca la pipe di Perrin. Time-out chiamato da coach Blengini.

18-17 Non trova le mani del muro Juantorena, attenzione.

18-16 Mani-out di Vernon-Evans da posto due.

18-15 Primo tempo di Piano, bravo Giannelli a servire anche i propri centrali.

17-15 Questa volta passa in parallela il capitano del Canada.

17-14 Scappa l’attacco di Perrin, gli azzurri ringraziano.

16-14 Muroneeee di Giannelli su Vernon-Evans, voliamo a +2!

15-14 Colpo di seconda intenzione per Giannelli, colpo meraviglioso.

14-14 Si ferma sul nastro la battuta di Micheletto.

14-13 MURO SPAVENTOSO DI JUANTORENA SU VERNON-EVANS!

13-13 Pallonetto al centro del campo per Micheletto, questi colpi non si prendono.

12-13 Finisce qui la seria al servizio di Zaytsev.

12-12 Scappa il primo tempo di Vigrass, torniamo in parità!

11-12 ACE DI ZAYTSEV, ARRIVA IL PRIMO RUGGITO DELLO ZAR!

10-12 Scappa questa volta il servizio di Hoag.

9-12 Ace di Hoag, il Canada vola a +3.

9-11 Mani-out di Hoag da posto quattro, stiamo servendo in maniera troppo morbida.

9-10 Terzo attacco vincente per Micheletto, avvio stupendo per il giovane azzurro.

8-10 Ancora una diagonale profonda per Hoag, facciamo fatica a muro.

8-9 Attacco pauroso di Zaytsev, che si fa perdonare immediatamente.

7-9 Muro di Vernon-Evans su Zaytsev, il primo break è per il Canada.

7-8 Si ferma sul nastro la battuta di Giannelli.

7-7 Ottima pipe di Micheletto.

6-6 Parallela enciclopedica di Juantorena.

4-5 Diagonale profonda di Perrin, i canadesi stanno tenendo bene in ricezione.

3-4 Primo tempo di Vigrass.

3-3 Out il servizio di Vernon-Evans.

2-3 Prova a forzare il colpo Zaytsev, ma arriva il muro di Vigrass.

2-2 Juantorena a segno anche da posto due, ottimo avvio per la banda azzurra.

1-2 Diagonale imprendibile di Hoag, bravo Sanders a smarcare il proprio attaccante.

1-1 Mani-out di Juantorena, subito un colpo di esperienza per Osmany.

0-1 Si parte con un errore al servizio di Galassi.

01:56 Il Canada risponde con: Sanders, Vernon-Evans, Hoag, Perrin, Van Berkel, Vigrass e Bann.

01:53 Questo il sestetto dell’Italia: Giannelli, Zaytsev, Juantorena, Micheletto, Piano, Galassi e Colaci.

01:50 Le due formazioni stanno ultimando la fase di riscaldamento, ci siamo!

01:47 Vi ricordiamo che la formula del torneo prevede due gironi dai sei squadre, al termine della prima fase le prime quattro formazioni di ogni Pool si scontreranno ai quarti di finale: la prima del gruppo A sfiderà la quarta del Gruppo B e così via.

01:44 L’Italia viene dalla medaglia d’argento di Rio 2016, quando in finale uscì sconfitta contro il Brasile padrone di casa, a Tokyo parte come outsider, ma ha tutte le carte in regola per fare strada.

01:41 La formazione di Chicco Blengini è in missione, l’obiettivo è uno: vincere quell’oro olimpico che ci è sempre sfuggito.

01:38 Finalmente ci siamo, tra pochi istanti partirà l’avventura a cinque cerchi della nostra nazionale di pallavolo.

01:35 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020!

Amiche e amici di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Finalmente, dopo tante difficoltà, i giochi olimpici entrano nel vivo, oggi inizia per la nazionale di Gianlorenzo Blengini la rincorsa a quell’oro olimpico che nella storia ci è sempre sfuggito.

La formula del torneo prevede due gironi dai sei squadre, al termine della prima fase le prime quattro formazioni di ogni Pool si scontreranno ai quarti di finale: la prima del gruppo A sfiderà la quarta del Gruppo B e così via. L’Italia viene dalla medaglia d’argento di Rio 2016, quando in finale perse 3-0 contro il Brasile padrone di casa, in quest’occasione parte come outisider, ma con tanta voglia di dimostrare il proprio valore. La formazione di Blengini è un mix di atleti esperti del calibro di Osmany Juantorena, Ivan Zaytsev, Massimo Coalci e di giovani talentosi come Alessandro Micheletto e Daniele Lavia. Questa sera si inizia con un match alla portata degli azzurri, il Canada è sulla carta una formazione tecnicamente e tatticamente inferiore, sarà importante tenere sempre alta l’intensità, sarà importante concludere il girone nella migliore posizione possibile per evitare di scontrarsi ai quarti contro una corazzata, per far ciò sarà determinante non lasciare punti per strada.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Canada, match inaugurale del torneo di volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 02:00 italiane!

