LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lodadio ed Edalli fuori dalle finali, azzurri riserve

14.52 Alla sbarra assolo del giapponese Daiki Hashimoto (15.033), distanziati il kazako Milad Karimi (14.766) e il croato Tin Srbic (14.633).

14.51 Alle parallele dominio del cinese Jingyuan Zou (16.166), alle sue spalle il tedesco Lukas Dauser (15.733) e al cinese Hao You (15.666).

14.51 Il sudcoreano Jeahwan Shin primeggia davanti all’armeno Artur Davtyan (14.866) e al russo Nikita Nagornyy (14.783).

14.50 Agli anelli è davanti il greco Eleftherios Petrounias (15.333), alle sue spalle il cinese Liu Yang (15.300) e il francese Samir Ait Said (15.066).

14.49 Al cavallo con maniglie primeggia il taiwanese Chih Kai Lee (15.266) davanti all’irlandese Rhys McClenaghan (15.266) e al giapponese Kohei Kameyama (15.266).

14.48 L’israeliano Artem Dolgopyat primeggia con 15.200 davanti al russo Nikita Nagornyy (15.066) e al sudcoreano Sunghyun Ryu (15.066).

14.47 Il giapponese Daiki Hashimoto chiude davanti a tutti nell’all-around (88.531) precedendo il russo Nikita Nagornyy (87.897) e il cinese Xiao Ruoteng (87.732).

14.46 Giappone chiude in testa con 262.251, appena davanti a Cina (262.061) e Russia (261.945).

14.46 Si sono concluse le qualificazioni maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

14.45 Ludovico Edalli fuori dalla finale all-around: 38mo con 81.231, sarà seconda riserva. Per la finale bastava fare un decimo in più: 81.332 del brasiliano Diogo Soares.

14.42 Così farà malissimo, Marco Lodadio meritava la finale per quanto fatto in carriera con un argento e un bronzo ai Mondiali. L’ultimo anno e mezzo lo ha debilitato tantissimo. Ci dovrà riprovare a Parigi 2024.

14.40 Serviva un esercizio da 14.800 a Marco Lodadio per entrare in finale, resta fuori per 167 millesimi. Sarà prima riserva, entrerà in finale se qualcuno rinuncerà o si farà male nelle prossime gare.

14.38 Marco Lodadio ci ha provato con tutto il cuore dopo un anno e mezzo durissimo, il suo esercizio è stato discretto ma il passo in uscita è costato tantissimo. L’azzurro non potrà lottare per una medaglia, la sua Olimpiade finisce qui. Il sorpasso di Ait Said proprio a fine qualifica fa malissimo.

14.36 ADDIO FINALE. Amir Ait Said timbra 15.066 e sorpassa Lodadio. Marco finisce in nona posizione, niente atto conclusivo.

14.34 Frasca 13.100. Ora Amir Ait Said, l’avversario di Marco Lodadio. La finale dell’azzurro dipende da lui: se fa meno di 14.633 l’azzurro vola all’atto conclusivo, altrimenti è fuori…

14.33 Dietro anche Tikhonov con 14.200… Ora Frasca e poi Ait Said, si decide tutto qui per il nostro Marco Lodadio…

14.32 Ludovico Edalli ottiene un buon 13.600 al cavallo e chiude con 81.231 punti. Ora deve aspettare i risultati degli altri per sapere se sarà nella finale all-around.

14.30 Intanto Tvorogal resta dietro con 13.300…

14.28 Si inizia… Il cuore palpita, Marco Lodadio fissa gli anelli, incrocia le dita, prega e spera. Sa che è durissima…

14.24 Ludovico Edalli si esibirà per primo al cavallo.

14.22 Ultimi minuti di riscaldamento agli attrezzi.

14.19 Il francese si esibirà per quarto dopo il lituano Robert Tvorogal, l’azero Ivan Tikhonov, il francese Loris Frasca. Sulla carta non sono da finale, ma…

14.18 Ora è tutto molto semplice: Marco Lodadio contro il francese Amir Ait-Said. Il transalpino, bronzo iridato, deve fare più di 14.633 per superare l’azzurro ed escluderlo dalla finale. Dobbiamo incrociare le dita.

14.14 Mikulak non va oltre a 13.866! Marco Lodadio si lascia dietro tutti gli statunitensi e resta ottavo! Manca una rotazione…

14.11 Brody Malone totalizza 14.200. Marco Lodadio resta ottavo, ma attenzione a Sam Mikulak. Il “bello” del circuito fa paura sempre.

14.10 Ludovico Edalli è a quota 67.631 dopo cinque rotazioni. Gli manca l’ostico cavallo con maniglie. Servirà l’esercizio della vita su questo attrezzo per raggiungere l’obiettivo.

14.09 Wiskus e Moldauer restano lontani da Lodadio: 13.866 e 14.033. L’azzurro è sempre ottavo agli anelli. Che sofferenza… E Ait-Said è lì che aspetta per esibirsi…

14.07 Ancora bravissimo Ludovico Edalli: 13.733 al corpo libero. L’azzurro si sta distinguendo nell’all-around.

14.05 Al volteggio è davanti l’armeno Artur Davtyan (14.866), alle parallele l’inarrivabile cinese Jingyuan Zou (16.166), alla sbarra il giapponese Daiki Hashimoto (15.033).

14.04 Agli anelli sempre in testa il greco Petrounias (15.333) davanti al cinese Liu (15.300) e al turco Colak (14.933). Lodadio è ottavo (14.633).

14.03 Il taiwanese Chih Kai Lee balza al comando al callo von 15.266, stesso punteggio di McClenaghan e Kameyama.

14.02 Al corpo libero non è cambiato nulla al vertice, con l’israeliano Artem Dolgopyat sempre davanti al russo Nikita Nagornyy, ma il sudcoreano Sunghyun si è inserito in terza piazza (15.066).

14.00 Intanto USA a quota 173.763, Germania a 164.930, poi Cina Taipei a 164.397 e Corea del Sud a 161.097. Ci si sta giocando l’ingresso in finale.

13.56 Tra poco inizierà la penultima rotazione di queste qualificazioni maschili. Edalli si trasferà al corpo libero, servirà un’altra bella prova per inseguire il suo obiettivo.

13.53 Lodadio ora osserverà gli esercizi dei sempre solidi statunitensi: Shane Wiskus, Yul Moldauer, Brody Malone, Samuel Mikulak. Poi in ultima rotazione ci sarà lo spauracchio più temibile di tutti: il francese Samir Ait-Said. Entrare in finale sarà complicato per il romano, ma bisogna sperarci fino all’ultimo.

13.50 Anche Lee e Kim non spaventano Lodadio: 13.700 e 13.600. L’azzurro è sempre ottavo agli anelli, mancano due rotazioni…

13.48 Bella sbarra di Ludovico Edalli: viene valutato in 13.733 e gira con un complessivo 53.898, in litta per la finale a 24.

13.45 Ora Edalli alla sbarra.

13.42 Si riparte, Ryu 13.133 e abbondantemente dietro a Lodadio.

13.37 Ludovico Edalli si trasferirà alla sbarra.

13.35 Adesso Marco Lodadio osserverà i sudcoreani agli anelli: Sunghyun Ryu, Junho Lee, Hansol Kim. Sulla carta sono inferiori al romano.

13.32 Andres Toba e Lukas Dauser non vanno oltre a 13.733 e 13.533. Marco Lodadio resta in ottava posizione, mancano ancora tre rotazioni…

13.30 Ludovico Edalli purtroppo non è impeccabile alle parallele: 13.166. A metà gara è a quota 40.165, servirà una seconda parte di spessore.

13.25 I tedeschi Herder e Dunkel si fermano a 13.333 e 13.600. Marco Lodadio sempre ottavo.

13.20 Lodadio incrocia le dita, che sofferenza. L’ingresso in finale è difficilissimo, ma ci dobbiamo sperare.

13.17 I tedeschi si stanno preparando per la loro rotazione al castello, mentre Ludovico Edalli si esibirà alle amate parallele pari. Eseguirà il suo nuovo elemento ed entrerà nel Codice dei Punteggi.

13.14 Nella terza rotazione agli anelli ci saranno i tedeschi: Philipp Herder, Nils Dunkel, Andreas Toba, Lukas Dauser. Marco Lodadio continua a incrociare le dita.

13.11 Marco Lodadio resta ottavo agli anelli, il taiwanese Tang si ferma a 13.833. Mancano ancora quattro rotazioni…

13.10 Per Ludovico Edalli un discreto volteggio da 13.666.

13.08 Anche Lee finisce dietro a Lodadio: 13.033. Vedremo Tang, ma non erano i taiwanesi a farci tanta paura.

13.05 Intanto i taiwanesi Hung e Shiao si accomodano abbondantemente dietro a Lodadio: 12.633 e 12.833, l’azzurro resta in ottava posizione.

13.02 La gara di Ludovico Edalli proseguirà invece al volteggio, il lombardo dovrà essere regolare per puntare alla finale a 24 sul giro completo.

13.00 Marco Lodadio ha finito qui la sua gara (non lo vedremo sugli altri attrezzi). Ora si è seduto e fisserà gli anelli per quasi due ore. Brutto fare il tifo contro gli altri, ma…

12.58 Possiamo chiaramente dirlo: entrare in finale sarà estremamente difficile, bisognerà davvero sperare in una serie di esercizi imprecisi da parte degli avversari. Marco Lodadio, purtroppo, non è riuscito a essere impeccabile: le criticità dell’ultimo anno e mezzo si sono fatte sentire.

12.57 Chi sono gli avversari più temibili per Marco Lodadio? Su tutti il francese Samir Ait-Said, che si esibirà in ultima rotazione: il transalpino, ieri portabandiera, fu terzo ai Mondiali 2019 alle spalle di Lodadio, è un regolarista e può fare meglio del 14.633 di Lodadio. A questo punto, però, il punteggio è attaccabile anche da chi lo precede: si incomincia con i taiwanesi (Hung, Shiao, Lee, Tang), poi i tedeschi (Herder, Dunkel, Toba, Dauser), i sudcoreani (Ryu, Lee, Kim) e gli statunitensi (Wiskus, Moldauer, Malone, Mikulak).

12.55 Marco Lodadio ha purtroppo commesso un paio di errori evidenti, soprattutto in uscita, e questo lo ha penalizzato sensibilmente. Sarebbe bastato stampare l’arrivo per assicurarsi almeno 2-3 decimi in più e garantirsi la finale, ora bisogna soltanto incrociare le dita.

12.53 I giudici puniscono il passo indietro in uscita di Lodadio. L’elevato 6.4 di D Score non basta per andare oltre 14.633. Marco Lodadio ora è ottavo, l’ultimo posto utile per entrare in finale. Deve sperare che nessuno lo superi nelle prossime cinque rotazioni.

12.52 Le pose di forza sono sempre il punto di forza di Lodadio, che è plastico, impeccabile sugli slanci e piazza una sontuosa croce. Piccola sbavatura, ma si riprende bene ed è ottimo in verticale, perfettamente tenuta. Purtroppo un passo indietro in uscita… E ora tremiamo per il responso della giuria.

12.51 MARCO LODADIO SALE AGLI ANELLI. Gigi Rocchini lo issa. Serve lo show, 14.800 per mettere in saccoccia la finale.

12.50 Per Edalli 13.333. ORA MARCO LODADIO! FACCI SOGNARE! VOGLIAMO LA FINALE.

12.49 BRAVO LUDOVICO. Non è l’attrezzo di punta del nostro all-arounder, ma si è distinto e ha stoppato l’arrivo. Scende e sistema gli anelli per MARCO LODADIO. Tra poco il Cavaliere sale sul castello! MOMENTO TOPICO!

12.48 Ibrahim Colak piace alla giuria nonostante le imperfezioni: 14.933 con 6.2 di D Score, vola al terzo posto! Ora tocca a Ludovico Edalli, poi spazio a Marco Lodadio.

12.47 Non il Colak dei giorni migliori, passo indietro in uscita e qualche sbavatura sul castello. L’esercizio resta valido, vedremo come lo premierà la giuria.

12.45 Infatti arriva un magistrale 14.800 (6.2 il D Score) per Asil, balza al quarto posto. Ora Ibrahim Colak, Campione del Mondo in carica.

12.43 Prestazione tonica di Asil, molto abile sulle prove di forza e impeccabile in uscita. Apprezzabili gli slanci. Attenzione perché potrebbe ottenere un punteggio da finale.

12.41 Onder ottiene 14.366 partendo da 6.0, niente finale per lui. Ora tocca al suo connazionale Adem Asil, sempre un osso duro.

12.40 I giudici ci stanno pensando tantissimo, non un ottimo inizio per questa rotazione.

12.38 Il punteggio di Onder si fa attendere…

12.36 Un paio di sbavature sulle verticali per l’anatolico, l’arrivo però è perfettamente stoppato. Può tirare fuori un punteggio di spessore.

12.34 Inizia la rotazione agli anelli col turco Ahmet Onder.

12.31 Lodadio aveva disputato una buona prova podio, appare pimpante. Sta per approcciare l’attrezzo, un ultimo riscaldamento per poi tirare fuori il meglio in qualifica. Esercizio di prova non tirato al massimo, volutamente.

12.30 Minuti di riscaldamento agli attrezzi, tra poco si inizia! Marco Lodadio è carico più che mai, aspettava questo momento da cinque anni.

12.24 Seconda Olimpiade per Ludovico Edalli, che ha il passo per rientrare tra i migliori 24 sul giro completo.

12.22 Marco Lodadio ha 29 anni, nativo di Frascati. Ai Mondiali ha vinto anche il bronzo nel 2018, oltre a un oro agli European Games. Si tratta della sua prima Olimpiade.

12.20 Marco Lodadio ha le carte in regola per tenere il passo di Petrounias, dei cinesi You e Liu, del brasiliano Zanetti, del russo Abliazin. Il meglio è tutto qui, mancano soltanto l’azzurro, Colak e Ait-Said.

12.18 Marco Lodadio ha alzato le difficoltà del suo esercizio rispetto a due anni fa e dunque può fronteggiare alla pari i big della specialità. Oggi conta essere tra i migliori otto, poi in finale si giocherà tutto.

12.15 Marco Lodadio vinse la medaglia d’argento ai Mondiali 2019 e agli Europei 2019. L’ultimo anno e mezzo è stato tribolato a causa delle difficoltà di recupero da un’operazione alla spalla. Il romano è però tornato in maniera convincente ai Campionati Italiani Assoluti: 15.100 con 6.4 di D Score.

12.12 Gli altri big agli anelli in questa suddivisione sono il turco Ibrahim Colak (Campione del Mondo 2019) e il francese Samir Ait-Said (bronzo iridato). Tedeschi, statunitensi, sudcorani e taiwanesi non sembrano in grado di esprimersi a certi livelli, almeno sulla carta, da non sottovalutare l’azero Ivan Tikhonov.

12.10 Marco Lodadio si esibirà per penultimo agli anelli nella prima rotazione. Prima di lui saliranno all’attrezzo i turchi Ahmet Onder, Adem Asil, Ibrahim Colak e Ludovico Edalli. Successivamente il filippino Carlos Yulo.

12.08 Ricordiamo la classifica agli anelli. Il greco Eleftherios Petrounias è davanti a tutti: il Campione Olimpico di Rio 2016, grande favorito della vigilia, ha timbrato un sontuoso 15.333 (6.3 il D Score) e precede di un soffio il solidissimo cinese Yang Liu (15.300, 6.4 la nota di partenza). Alle loro spalle si sono piazzati il brasiliano Artur Zanetti (14.900 per il Campione Olimpico di Londra 2012), il russo Denis Abliazin (14.800) e il cinese Hao You (14.800). I migliori otto accedono alla finale, al momento la top-8 è completata dal russo Artur Dalaloyan (14.500), dall’ucraino Igor Radivilov (14.466) e dal britannico Joe Fraser (14.400).

12.06 I due azzurri incominceranno la loro avventura proprio agli anelli, dunque Marco Lodadio sarà subito al castello per cercare la finale.

12.04 Nell’ultima rotazione ci sono quattro squadre: Germania, Corea del Sud, USA, Cina Taipei. Nei due gruppi misti spiccano i due azzurri, i quattro turchi (Ibrahim Colak, Adem Asil, Ahmet Onder, Ferhat Arican), il francese Samir Ait Said, il filippino Carlos Yulo.

12.02 L’Italia si stringe attorno a Marco Lodadio e Ludovico Edalli. Il romano vuole la finale agli anelli: fare più di 14.500 dovrebbe bastare per agguantarla. Il lombardo punta all’atto conclusivo all-around, ha i mezzi per essere tra i migliori 24.

12.00 Tra trenta minuti l’inizio della terza e ultima suddivisione delle qualificazioni maschili alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

11.10 Ludovico Edalli si esibirà su tutti gli attrezzi e inseguirà la finale a 24 nel concorso generale individual.e

11.00 Tra 90 minuti toccherà agli azzurri, impegnati subito agli anelli. Marco Lodadio si gioca tutto nella prima rotazione: serve fare meglio di 14.500 per avere la sostanziale certezza di accedere alla finale.

09.43 L’appuntamento adesso è per le 12.30 con la terza e ultima suddivisione. L’Italia si stringerà forte attorno a Marco Lodadio e Ludovico Edalli: il romano inseguirà la finale agli anelli.

09.41 Alla sbarra è in testa il giapponese Daiki Hashimoto (15.033) davanti al kazako Milad Karimi (14.766) e al croato Tin Srbic (14.633).

09.40 Alle parallele è inscalfibile il terzetto cinese formato da Zou Jingyuan (16.166), You Hao (15.666) e Xiao Ruoteng (15.400).

09.39 Al volteggio conduce l’armeno Artur Davtyan (14.866), non distanti i russi Nikita Nagornyy (14.783) e Denis Abliazin (14.733).

09.38 Agli anelli primeggia il greco Eleftherios Petrounias (15.333) davanti al cinese Yang Liu (15.300) e il brasiliano Arthur Zanetti (14.900).

09.37 Al cavallo con maniglie l’irlandese Rhys McClenaghan è stato agganciato dal giapponese Kohei Kameyama (15.266), alle loro spalle il britannico Max Whitlock (14.900).

09.36 L’israeliano Artem Dolgopyat resta al comando al corpo libero (15.200) davanti al russo Nikita Nagornyy (15.066) e allo spagnolo Rayderley Zapata (15.041).

09.35 Il giapponese Daiki Hashimoto è a sorpresa al comando nell’all-around (88.531) davanti al russo Nikita Nagornyy (87.897) e al cinese Xiao Ruoteng (87.732).

09.34 Il Giappone si porta al comando con 262.251! I padroni di casa superano di un soffio la Cina (262.061) e la Russia (261.945), più indietro la Gran Bretagna (256.594), la Svizzera (249.193), Ucraina (247.492) e Brasile (247.263).

09.33 Pablo Braegger cade alla sbarra: 12.600 e addio sogni di gloria.

09.30 Al corpo libero si era distinto il brasiliano Diogo Soares con 14.200.

09.28 Svizzera poco brillante per il momento alla sbarra: 13.100 di Gischard, 13.366 di Yusof, 12.566 di Baumann. Si attende molto da Braegger.

09.25 Qualche sbavatura di Max Whitlock al cavallo con maniglie, ma il britannico timbra comunque 14.900 (6.8) e ipoteca la finale.

09.22 Impeccabile il greco Eleftherios Petrounias: 15.333 con 6.3 di D Score. L’ellenico si candida al titolo, ma dovrà sfidare i cinesi.

09.20 Intanto uno scatenato Giappone al volteggio: 14.700 di Kitazono, 13.200 di Kazuma, 14.866 di Hashimoto, 13.666 di Tanigawa.

09.18 Attenzione al greco Eleftherios Petrounias, il grande favorito per l’oro agli anelli.

09.15 Tra poco l’ultima rotazione. Giappone al cavallo con Kitazono, Kaya, Hashimoto, Tanigawa. Brasile al corpo libero con Barreto, Soares, Souza, Mariano, Gran Bretagna al cavallo con Fraser, Hall, Whitlock, Regini-Moran. Svizzera alla sbarra con Gischard, Yusof, Baumann, Braegger.

09.10 Giappone spettacolare dopo tre rotazioni: 219.019, possono superare Cina e Russia. Gran Bretagna ferma a 212.928, poi Svizzera (210.127) e Brasile (206.097).

09.06 Arthur Mariano non memorabile alla sbarra: il Campione del Mondo ottiene 14.133.

09.05 Magistrale chiusura alle parallele per la svizzera: 15.200 di Baumann, 15.066 di Braegger.

09.03 Pregevole prova al corpo libero di Regini-Moran, valutato con 14.666. Il Giappone si difende nella seconda parte della rotazione agli anelli: 13.866 di Hashimoto, 14.300 di Tanigawa.

09.00 Al corpo libero la Gran Bretagna apre col 13.866 di Hall, poi 14.066 di Fraser.

08.58 La Svizzera si fa prendere per mano da Yusof alle parallele, 14.700 dopo il 13.800 di Gischard.

08.55 Buon avvio del Giappone agli anelli: 13.333 di Kitazono, 14.366 di Kaya.

08.50 Quinta rotazione. Gran Bretagna al corpo libero: Hall, Fraser, Regini-Moran. Giappone agli anelli: Kitazono, Kaya, Hashimoto, Tanigawa. Svizzera alle parallele: Gischard, Yusof, Baumann, Braegger. Brasile alla sbarra: Soares, Barreto, Souza, Mariano.

08.45 Superbo 14.833 di Kazuma Kaya al cavallo, seguito dal 14.766 di Hashimoto.

08.43 Buon 14.533 di Souza alle parallele, la Gran Bretagna ottiene 13.933 con Fraser e 13.400 con Whitlock alla sbarra.

08.40 Alla sbarra 13.100 di Regini-Moran e 14.066 di Hall.

08.38 Svizzera rapida al volteggio: 13.566 di Baumann, 14.166 di Gischard, 14.333 di Yusof, 12.733 di Braegger.

08.36 Tanigawa si difende agli anelli con 13.833.

08.33 Ora la quarta rotazione. Giappone al cavallo con Tanigawa, Kitazono, Kaya, Hashimoto. Brasile alle parallele con Soares, Barreto, Souza, Mariano. Gran Bretagna alla sbarra con Regini-Moran, Hall, Fraser, Whitlock.

08.31 Siamo a metà della seconda suddivisione. Giappone al comando con 132.972, poi Gran Bretagna (128.931), Svizzera (123.096), Brasile (122.232).

08.27 Bordata di Joe Fraser alle parallele: 15.400 da urlo, Gran Bretagna in auge sugli staggi.

08.25 Il Giappone chiude al corpo libero con due enormi squilli: 14.666 di Kitazono, 14.700 di Hashimoto.

08.20 Ammirevole 14.933 di Regini-Moran alle parallele dopo il 14.100 di Whithlock.

08.19 Brasile lanciato da Soares (14.066) e Souza (14.600) al volteggio.

08.17 Il Giappone si mette in luce col 14.466 di Tanigawa al corpo libero dopo il 13.933 di Kaya. La Svizzera si difende agli anelli con 13.466 di Braegger e 13.766 di Baumann.

08.10 Tra poco la terza rotazione. Giappone al corpo libero con Kaya, Tanigawa, Kitazono, Hashimoto. Svizzera agli anelli con Braegger, Baumann, Gischard, Yusof. Brasile al volteggio con Soares, Barreto, Souza, Mariano. Gran Bretagna alle parallele con Whitlock, Regini-Moran, Hall, Fraser.

08.08 Imperioso 15.033 di Hashimoto alla sbarra, Uchimura si ferma a 13.866.

08.06 La fiondata del brasiliano Arthur Zanetti agli anelli: il Campione Olimpico di Londra 2012 timbra 14.900 (6.2) e si porta al secondo posto nella classifica all’attrezzo.

08.05 Giappone solido alla sbarra: 14.033 di Kaya, 13.400 di Tanigawa, 14.433 di Kitazono.

08.04 Rotazione di spessore per la Gran Bretagna al volteggio: 14.333 di Hall, 13.833 di Fraser, 14.000 di Regini-Moran.

08.02 Il Brasile parte sottotono agli anelli con 13.133 di Soares e 13.200 di Barreto, poi Caio Souza si inventa un buon 14.333. Ora attesa per Zanetti.

08.00 Svizzera un po’ in sofferenza al cavallo: 12.466 di Yusof, 12.700 di Baumann.

07.53 Tra poco la seconda rotazione. Giappone alla sbarra con Kaya, Tanigawa, Kitazono, Hashimoto. Brasile agli anelli con Soares, Barreto, Souza, Mariano e poi l’attesissimo Arthur Zanetti. Gran Bretagna al volteggio con Hall, Fraser, Regini-Moran. Svizzera al cavallo con Yusof, Baumann, Braegger, Gischard.

07.50 Giappone a quota 45.641 dopo la prima rotazione, Svizzera a 42.232, poi Gran Bretagna (41.499) e Brasile (39.400).

07.48 Kitazono chiude la rotazione nipponica agli staggi con 14.900. Uchimura non si è esibito.

07.46 Giappone trascinante alle parallele col 15.300 di Hashimoto e il 15.241 di Tanigawa. Il britannico Regini-Moran soffre agli anelli (13.366).

07.44 Svizzera in crescita al corpo libero: 13.833 di Baumann, 14.133 di Braegger, 14.266 di Gischard.

07.42 Il Brasile chiude la rotazione al cavallo con 13.400 di Souza e 13.200 di Barreto.

07.40 Ottimo avvio del Giappone col 15.100 di Kazuma Kaya alle parallele.

07.38 Il britannico Joe Fraser è uno dei big agli anelli, ma si ferma a 14.400 e rischia seriamente l’eliminazione!

07.35 Si incomincia col 13.500 di Yusof al corpo libero, il 13.733 di Hall agli anelli e il 12.800 di Soares al cavallo.

07.30 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento, tra pochi istanti il via alla gara.

07.25 Ricordiamo che la Cina conduce davanti alla Russia dopo la prima suddivisione, sulla carta sono le favorite per la vittoria nella gara a squadre.

07.20 Nella prima rotazione. Gran Bretagna agli anelli: Hall, Fraser, Regini-Moran. Giappone alle parallele: Kaya, Hashimoto, Tanigawa, Kitazono. Brasile al cavallo: Soares, Souza, Barreto. Svizzera al corpo libero: Yusof, Baumann, Braegger, Gischard.

07.15 Quindici minuti all’inizio della seconda suddivisione, gli atleti stanno per entrare in campo gara.

07.10 L’Italia dovrà aspettare le 12.30 per gustarsi le gesta di Marco Lodadio e Ludovico Edalli.

07.06 La Svizzera può fare affidamento su Eddy Yusof, Christian Baumann, Pablo Braegger, Benjamin Gischard.

07.04 Attenzione al Brasile di Diogo Soares, Caio Souza, Francisco Barreto, Arthur Mariano. Fuori dal quartetto Arthur Zanetti, che insegue la magia agli anelli.

07.02 La Gran Bretagna è decisamente solida e ha elementi di classe come Max Whitlock (favorito al cavallo), l’all-around Giarnni Regini-Moran, Joe Fraser e James Hall.

07.00 Il Giappone è tra i favoriti per salire sul podio nella gara a squadre. C’è grande attesa per un monumento come Kohei Uchimura, non inserito però in squadra. Il quartetto è formato da Kazuma Kaya, Daiki Hashimoto, Wataru Tanigawa, Takeru Kitazono.

06.30 Tra un’ora inizierà la seconda suddivisione. Gli atleti si stanno riscaldando nelle palestre vicine al campo gara. Sono le 13.30 locali, hanno mangiato gli azzurri che scenderanno poi in pedana alle ore 12.30 italiane.

05.22 Bisognerà aspettare le ore 12.30 per gli azzurri Marco Lodadio e Ludovico Edalli.

05.20 L’appuntamento è ora con la seconda suddivisione alle ore 07.30. Ci saranno Svizzera, Brasile, Gran Bretagna, Giappone.

05.19 Alla sbarra conduce il croato Tin Srbic (14.633) nei confronti del russo Nikita Nagornyy (14.466) e dell’olandese Bart Deurloo (14.400).

05.18 Alle parallele pari si sono visti numeri incredibili. Il cinese Zou Jingyuan ha stampato un inverosimile 16.166 (6.8 il D Score) e precede i connazionali You Hao (15.666) e Xiao Ruoteng (15.400, fuori dalla finale di specialità a causa della regola dei passaporti).

05.17 Al volteggio comandano i due russi Nikita Nagornyy (14.783) e Denis Abliazin (14.733).

05.16 Agli anelli magia vertiginosa del cinese Liu Yang (15.300), il quale precede il russo Denis Abliazin (14.800) e il connazionale You Hao (14.800). Punteggi di rilievo, importanti per Marco Lodadio.

05.15 Al cavallo con maniglie impeccabile staffilata dell’irlandese Rhys McClenaghan: 15.266 per precedere il cinese Sun Wei (14.833) e il russo David Belyavskiy (14.733).

05.14 L’israeliano Artem Dolgopyat primeggia al corpo libero con 15.200 davanti al russo Nikita Nagornyy (15.066) e allo spagnolo Rayderley Zapata (15.041).

05.13 Il russo Nikita Nagornny è in testa nell’all-around (87.897), in vantaggio di un soffio nei confronti dei cinesi Xiao Ruoteng (87.732) e Sun Wei (87.298).

05.13 La Cina chiude al comando con 262.061, appena due decimi meglio della Russia (261.945). Più indietro Ucraina (247.492) e Spagna (241.642)

05.12 Si è conclusa la prima suddivisione delle qualifiche maschili alle Olimpiadi.

05.11 La sbarra di Tin Srbic, ex Campione del Mondo, vale 14.633.

05.10 Magia di Yang Liu! Il cinese di esalta agli anelli, timbra 15.300, vola al primo posto e a questo punto è un candidato per le medaglie… Punteggio difficile da battere, Lodadio avrà osservato con attenzione.

05.07 Il cinese Hao You è tra i favoriti agli anelli. L’asiatico, non inserito in squadra, sale sull’attrezzo e timbra 14.800. Marco Lodadio avrà seguito con attenzione, l’azzurro può fare meglio.

05.04 Magistrale cavallo di Belyavskiy! 14.733 per il russo, mentre Lin si ferma a 13.433 agli anelli.

05.01 Nagornyy 14.366, Xiao 14.200. La Cina tiene il vantaggio a metà dell’ultima rotazione.

04.57 Dalaloyan risponde con 13.800 al cavallo.

04.55 Sun Wei apre con 14.233 agli anelli.

04.50 Tra poco l’ultima rotazione. Cina agli anelli: Sun, Xiao, Lin, Zou. Russia al cavallo: Dalaloyan, Nagornyy, Belyavskiy, Abliazin. Ucraina al corpo libero: Yudenkov, Kovtun, Pakhniuk. Da seguire la sbarra del croato Tin Srbic.

04.48 Xiao Ruoteng e Nikita Nagornny sono separati soltanto da un millesimo: 73.532 per il cinese, 73.531 per il russo. Sun Wei vicinissimo con 73.065.

04.45 La Cina è in vantaggio alla vigilia dell’ultima rotazione: 220.195 per gli asiatici contro il 219.046 della Russia. Ucraina a 207.160, Spagna a 197.996.

04.42 Dalaloyan sigla 13.700 al quadrato e così la Russia scarta lo score di Belyavskiy.

04.38 Nagornyy micidiale al corpo libero: 15.066! Abliazin 14.300, Belyavskiy fatica, 12.933.

04.35 La Cina tiene botta al cavallo: 14.600 per Zou, 14.833 per Sun, Xiao 14.300, Lin 14.100.

04.25 Tra poco la quinta rotazione. Russia al corpo libero con Abliazin, Nagornyy, Belyavskiy, Dalaloyan. Cina al cavallo con Zou, Sun, Xiao, Lin. Ucraina alle parallele: Yudenkov, Pakhiunk, Kovtun.

04.22 Si è conclusa la quarta rotazione di gara, ne mancano altre due per chiudere la prima suddivisione.

04.20 Eccezionale il 15.333 dell’ucraino Pakhiunk alle parallele.

04.18 Magia di Xiao Ruoteng al quadrato, favolo 14.866. La Russia accusa il colpo, Dalaloyan deve difendersi alla sbarra (14.066) e poi Abliazin non parte.

04.15 Lin non eccelle al corpo libero: 13.966. Belyavskiy si difende alla sbarra: 14.033.

04.10 Prosegue il botta e risposta tra Cina e Russia: 14.333 di Sun, 14.466 di Nagornyy.

04.06 Tra poco la quarta rotazione. Cina al corpo libero: Sun, Lin, Xiao, Zou. Russia alla sbarra: Nagornyy, Belyavskiy, Dalaloyan, Abliazin. Ucraina alle parallele: Yudenkov, Kovtun, Pakhniuk. Attenzione al rumeno Marian Dragulescu al volteggio.

04.04 Nell’all-around il russo Artur Dalaloyan si è portato in testa con 44.391 davanti al cinese Xiao Ruoteng (44.366) e al connazionale Nikita Nagornyy (43.999).

04.03 Classifica a squadre a metà gara. La Russia opera il sorpasso in testa e si porta al primo posto con 133.415 contro 133.297 della Cina, poi Ucraina a 123.228 e Spagna a 118.464.

04.02 Si è conclusa la terza rotazione, siamo dunque arrivati a metà gara nel giro di un’ora.

04.01 Favoloso l’israeliano Artem Dolgopyat al corpo libero: 15.200, punteggio sicuramente da finale e anche da medaglia.

03.58 Soltanto 14.074 di media al volteggio per Igor Radivilov, sarà anche difficile entrare in finale per uno dei favoriti della vigilia.

03.56 La Russia si conferma ad alti livelli alle parallele col 15.233 di Dalaloyan.

03.52 Belyavskiy lancia in orbita la Russia con un’impeccabile parallela da 15.325, mentre Lin si ferma a 14.200 alla sbarra.

03.49 Nagornyy apre benissimo alle parallele (14.966), mentre la Cina inizia a soffrire un po’ alla sbarra: 14.000 di Sun, 14.266 alla sbarra.

03.46 Tra poco la terza rotazione. Russia alle parallele: Nagornyy, Belyavskiy, Dalaloyan, Abliazin. Cina alla sbarra: Sun, Xiao, Lin, Zou. Ucraina al volteggio: Yudenkov, Kovtun, Pakhniuk, Radivilov.

03.44 Cina al comando con 90.831, Russia a 87.891, poi Ucraina a 80.696 e Spagna a 79.531.

03.42 Si è conclusa la seconda rotazione.

03.40 Arrivano le attesissime bordate dai gruppi misti: lo spagnolo Rayderley Zapata firma 15.051 al corpo libero, l’irlandese Rhys McClenaghan vola al cavallo con 15.266.

03.38 COSA ABBIAMO VISTO! Surreale Jingyuan Zou alle parallele: 16.166 con 6.8 di D Score. Inverosimile! Dominio cinese nella specialità.

03.35 La Russia chiude la rotazione al volteggio con 14.900 di Abliazin e 14.658 di Dalaloyan.

03.33 VOLI IN CHINA! Xiao Ruoteng da favola alle parallele: 15.400, diventa favorito per l’oro.

03.30 Marco Lodadio avrà seguito con attenzione l’esercizio dell’ucraino Igor Radivilov agli anelli: 14.466, è uno degli uomini più accreditati per la finale, il romano potrà fare decisamente meglio.

03.28 SUN WEI ASSURDO! Parallele da sogno per il cinese, stampa un favoloso 15.133.

03.26 Partenza a razzo della Russia alla tavola: 14.700 di Nagornyy, 14.300 di Belyavskiy.

03.22 Russia: Belyavskiy, Nagornyy, Abliazin, Dalaloyan. Cina: Sun, Xiao, Lin, Zou. Spòagna: Diallo, Abad, Mir, Plata.

03.20 Seconda rotazione con Russia al volteggio, Cina alle parallele, Ucraina agli anelli, Spagna al corpo libero.

03.18 Si è conclusa la prima rotazione: Cina al comando con 44.132, Russia a 43.633, Ucraina 39.498, Spagna 38.832.

03.16 L’Ucraina fatica al cavallo, 13.666 di Kovtun.

03.15 Per la Russia arriva anche il 14.500 di Dalaloyan.

03.13 Fenomenale Denis Abliazin! 14.800 agli anelli, punteggio con cui ambire alla finale.

03.10 Nikita Nagornyy, Campione del Mondo all-around, inizia la sua avventura con 14.333 agli anelli. Sun Wei alza l’asticella e firma 14.766 alla tavola.

03.06 La Cina parte forte al volteggio con i buoni salti di Xiao Ruoteng (14.700) e Lin Chaopan (14.666). La Russia inizia col 14.000 agli anelli di David Belyavskiy, mentre Yevgen Yudenkov sbaglia al cavallo (12.966).

03.03 Si stanno per concludere i minuti di riscaldamento all’attrezzo.

02.58 Cina con Lin, Xiao, Sun, Zou al volteggio. Ucraina al cavallo con Yudenkov, Pakhniuk, Kovtun. Spagna alla sbarra con Mir, Diallo, Abad, Plata.

02.57 Russia agli anelli con, nell’ordine, Belyavsky, Nagornyy, Abliazin, Dalaloyan e gli individualisti Kartsev e Poliashov.

02.55 Ginnasti all’Ariake Gymnastics Centre, tra poco si inizia.

02.51 Sono in programma tre suddivisioni: la prima inizierà alle ore 03.00, la seconda alle ore 07.30, la terza alle ore 12.30.

02.49 Ricordiamo che vige sempre la regola dei passaporti: massimo due connazionali possono qualificarsi alla stessa finale.

02.47 Marco Lodadio va a caccia della qualificazione alla finale agli anelli per poi puntare alle medaglia. Ludovico Edalli punta all’atto conclusivo all-around. Gli azzurri avranno il vantaggio di gareggiare conoscendo il punteggio delle prime due suddivisioni. Inizieranno alle ore 12.30 partendo dagli anelli.

02.45 Quindici minuti all’inizio della gara. Tra poco gli atleti entreranno all’Ariake Gymnastics Centre e incominceranno i minuti di riscaldamento.

02.42 Per gli italiani bisognerà aspettare le ore 12.30: Marco Lodadio e Ludovico Edalli saranno impegnati nella terza suddivisione.

02.40 Nella prima rotazione: Russia agli anelli, Cina al volteggio, Ucraina al cavallo con maniglie, Spagna alla sbarra. I gruppi misti tra corpo libero e parallele, senza stelle.

02.40 L’Ucraina ha a disposizoine i quotati Yevgen Yudenkov, Petro Pakhniuk, Illia Kovtun, Igor Radivilov.

02.38 Riflettori puntati sui fuoriclasse russi: Nikita Nagornyy è il Campione del Mondo e d’Europa all-around, Denis Abliazin, David Belyavski e Artur Dalaloyan. La Cina può contare su fenomeni assoluti come Lin Chaopan, Xiao Ruoteng, Sun Wei, Zou Jingyuan. Sulla carta sono le due squadre candidate al podio nel team event e a una sfilza di finali.

02.36 Nella prima suddivisione spiccano la favoritissima Russia, la fortissima Cina e la quotata Ucraina, oltre alla Spagna.

02.34 Si parte con il turno preliminare riservato agli uomini, i quali si sfideranno per agguantare i vari pass per le finali. Ad accedere agli atti conclusivi saranno i migliori 8 atleti sui singoli attrezzi, i migliori 24 ginnasti nell’all-around, le migliori 8 formazioni nella gara a squadre.

02.32 Si inizierà alle ore 03.00 con la prima suddivisione.

02.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021.

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre incominciano i Giochi per la Polvere di Magnesio, sport di classe A insieme ad atletica leggera e nuoto. Si parte con il turno preliminare riservato agli uomini, i quali si sfideranno per agguantare i vari pass per le finali. Ad accedere agli atti conclusivi saranno i migliori 8 atleti sui singoli attrezzi, i migliori 24 ginnasti nell’all-around, le migliori 8 formazioni nella gara a squadre. Ricordiamo che vige sempre la regola dei passaporti: massimo due connazionali possono qualificarsi alla stessa finale.

Si preannuncia una giornata davvero di fuoco, estremamente appassionante e avvincente: si incomincerà alle ore 03.00 italiane, si concluderà alle ore 15.00 nostrane (in Giappone sono avanti sette ore rispetto a noi). L’Italia sarà grande protagonista con due azzurri: Marco Lodadio e Ludovico Edalli, impegnati a partire dalle ore 12.30 nell’ultima suddivisione. I nostri portacolori incominceranno agli anelli, dove il romano va a caccia della qualificazione proprio agli anelli: Lodadio è argento mondiale in carica, l’ultimo anno e mezzo è stato tribolato ma ha tutte le carte in regola per centrare il colpaccio, tra l’altro col vantaggio di conoscere il punteggio di molti avversari. Il lombardo, invece, punta all’atto conclusivo nell’all-around.

Sono tante le stelle da seguire come i russi Nikita Nagornyy e Denis Abliazin, l’anellista greco Epke Zonderland, il cavallista britannico Max Whitlock, lo sbarrista olandese Epke Zonderland, i fuoriclasse cinesi, gli ambiziosi giapponesi tra cui l’icona assoluta Kohei Uchimura e tanti altri ancora. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizi dopo esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 03.00 e si andrà avanti fino alle ore 15.00 circa. Buon divertimento a tutti.ì

Foto: Simone Ferraro/FGI