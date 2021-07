Ginnastica, Olimpiadi Tokyo: ordini rotazione qualifiche maschili. Lodadio ed Edalli in terza suddivisione: programma, orari, tv

Sabato 24 luglio si disputeranno le qualifiche di ginnastica artistica maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2021. All’Ariake Gymnastics Centre si incomincerà alle ore 03.00 italiane (le 10.00 locali) con la prima suddivisione dove vedremo all’opera le fortissime Russia, Cina e Ucraina. La seconda suddivisione inizierà invece alle ore 07.30 italiane con l’attesissimo Giappone, la Gran Bretagna, la Svizzera e il Brasile.

Nella terza e ultima suddivisione, invece, vedremo all’opera tra gli altri i nostri due italiani: Marco Lodadio e Ludovico Edalli saliranno in pedana alle ore 12.30, partendo dagli anelli. Proprio su questo attrezzo il romano, argento mondiale in carica, insegue la qualificazione alla finale dove potrà lottare per una medaglia, mentre il lombardo punta all’atto conclusivo del concorso generale individuale.

COME VEDERE GLI ITALIANI GINNASTICA ALLE OLIMPIADI?

SABATO 24 LUGLIO:

12.30 Terza e ultima suddivisione: Marco Lodadio e Ludovico Edalli, dagli anelli

OLIMPIADI TOKYO 2021: COME SEGUIRLE IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Discovery+ ed Eurosport Player (con i canali tematici per ciascuna disciplina). Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Diretta streaming, per gli abbonati, su DAZN, dove sono visibili i due canali televisivi di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sui canali tv Rai 2 e RaiSport, gratis e in chiaro. Non è disponibile la diretta streaming su Rai Play.

I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Simone Ferraro/FGI