LIVE Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok 6-7 2-6, Olimpiadi Tennis in DIRETTA: le ucraine accedono ai quarti di finale! Non basta la volontà azzurra

09.08 Grazie a tutti per averci seguito e continuate a seguirci per le emozioni olimpiche!

09.07 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: nessun ace per tutte e 4 le giocatrici ma sono le ucraine ad aver piazzato tre doppi falli contro gli zero registrati dalle azzurre. 67% di punti vinti con la prima e 39% con la seconda per la coppia vincitrice contro il 53% delle italiane e il 59% dei punti vinti con la seconda di servizio. 2 break subiti dalle ucraine a fronte di 4 palle break salvate contro le 4 palle convertite su 11 a disposizioni ai danni delle azzurre che concludono con 79 punti vinti contro 87.

09.03 Sara Errani e Jasmine Paolini escono di scena agli ottavi di finale del torneo di doppio femminile: Lyudmila e Nadia Kichenok le battono (4)6-7 2-6 e volano ai quarti di finale. Le azzurre lottano con tutta la volontà e l’orgoglio ma le ucraine sono più ciniche e dopo la vittoria al tie-break, nonostante il controbreak azzurro nel 12° gioco, dominano il secondo parziale scappando via grazie ai due break di fila di inizio parziale. Salutano qui Tokyo le due italiane: oggi la speranza si riversa su Sonego e Musetti che giocheranno il secondo turno nel doppio maschile.

FINE SECONDO SET

2-6 GAME SET AND MATCH UCRAINA! Le Kichenok accedono ai quarti di finale.

40-AD QUARTA CHANCE UCRAINA! L’Italia non riesce a reagire…

40-40 Bravissima questa volta la classe 1996 a superare l’alteta ucraina.

40-AD Nuova chance per l’Ucraina: Paolini continua a non intervenire.

40-40 Altra buona prima dell’azzurra.

40-AD ALTRO MATCH POINT PER LE UCRAINE!

40-40 Bravissima Errani ad annullare il primo tentativo delle ucraine.

30-40 MATCH POINT UCRAINA! Pessima volée di Paolini…

30-30 Errani si fa sentire: l’azzurra ci crede ancora!

15-30 Risposta poderosa dell’ucraina.

15-15 Buona prima di Errani.

0-15 Gran risposta di Kichenok.

2-5 Servizio a zero: Errani e Paolini devono allungare il match.

40-0 Ucraine veloci come non mai sin qui.

30-0 Lunga la risposta di Paolini.

15-0 Prima vincente di Kichenok.

2-4 Buon game per le atlete azzurre.

40-0 Lunga la risposta dell’ucraina.

30-0 Servizio e diritto dell’azzurra.

15-0 Buona prima di Paolini.

1-4 Break confermato e quarti di finale più vicini per le ucraine.

40-15 Servizio e diritto di Kichenok.

30-15 Risposta profonda di Paolini.

30-0 Altro servizio vincente dell’ucraina.

15-0 Buona prima e smash a rimbalzo di Nadia Kichenok.

1-3 ARRIVA IL BREAK DELLE UCRAINE! Adesso si fa dura: quinto gioco fondamentale per rientrare nel match.

30-40 BREAK POINT UCRAINA! L’Italia deve deve restare concentrata!

30-30 Diritto largo dell’emiliana che arriva in ritardo.

30-15 Perde la diagonale di diritto l’avversaria ucraina.

15-15 Risposta profonda di Kichenok e l’azzurra è lenta in ricezione.

15-15 Ottima prima di Errani.

1-2 Alla fine le ucraine resistono e vincono il game per ottenere la testa del secondo set.

AD-40 Stesso schema e stesso errore di Paolini che serve un assist per la volée di diritto di Kichenok.

40-40 Doppio fallo di Kichenok.

AD-40 Altro game infinito: risposta lunga di Paolini.

40-40 Ancora un errore dell’ucraina dopo la risposta di Errani al centro del campo.

AD-40 Gran chiusura sottorete di Kichenok.

40-40 Lenta in uscita dal servizio l’ucraina.

AD-40 Male Paolini sulla diagonale di diritto ed errore dell’azzurra.

40-40 Risposta profondissima di Errani e ucraine in difficoltà.

AD-40 Ottima prima di Kichenok.

40-40 Scappa via il recupero di Errani.

30-40 PALLA BREAK ITALIA! LE AZZURRE NON MOLLANO

30-30 Servizio e schiaffo a volo di Nadia Kichenok.

15-30 Risposta profonda di Paolini.

15-15 Servizio poderoso di Kichenok.

0-15 Buona risposta di Paolini.

1-1 BREAK UCRAINA! Brutta notizia per le azzurre proprio nel momento in cui ha perso anche Lorenzo Sonego contro Nikoloz Basilashvili.

40-AD TERZA PALLA BREAK UCRAINA!

40-40 Male Errani sottorete, colta impreparata dalla bordata di Kichenok.

AD-40 Prima al corpo dell’azzurra.

40-40 Brava Paolini ancora con la prima ad annullarla.

40-AD CHANCE DI BREAK ANCORA PER L’UCRAINA!

40-40 BRAVISSIMA PAOLINI AL SERVIZIO!

30-40 PALLA BREAK UCRAINA! Doppio fallo di Paolini.

30-30 Ancora aggressive le ucraine in risposta.

30-15 Risposta profonda di Nadia Kichenok.

30-0 Buona prima di Paolini.

15-0 Risposta lunga dell’ucraina.

1-0 BREAK ITALIA! Le azzurre comandano il secondo parziale.

40-AD PALLA BREAK ITALIA! Le azzurre devono cominciare con il piede giusto.

40-40 Gran diagonale di rovescio dell’azzurra!

40-30 Scambio durissimo perso dall’Italia: Errani viene superata dal lob di Kichenok.

30-30 Lunga la difesa dell’emiliana.

15-30 Errani tenta l’attacco diagonale ma termina largo.

0-30 Chiusura a rete della classe 1996.

0-15 Ottima risposta di Paolini.

INIZIO SECONDO SET

8.15 Paolini ed Errani devono rincorrere nel match di ottavi di finale contro le ucraine Kichenok che vincono per 7 punti a 4 il tie-break dopo un set condotto dalle azzurre che pur recuperando il break nel 12° gioco, perdono il parziale.

FINE PRIMO SET

4-7 PRIMO SET UCRAINA! Dopo un parziale di 64′, le Kichenok sono avanti nel match.

4-6 DOPPIO FALLO DI NADIA KICHENOK!

3-6 TRE SET POINT UCRAINA!

3-5 Ottima prima di Paolini.

2-5 Un mini-break recuperato dalle azzurre.

1-5 Mini-break confermato e cambio campo.

1-4 Errani perde il confronto con la Kichenok sottorete.

1-3 Mini-break dell’Ucraina sul servizio di Errani.

1-2 Ottima prima di Nadia Kichenok.

1-1 Lunga la difesa indietreggiando di Paolini.

1-0 Ottimo inizio al tie-break per le azzurre.

6-6 CONTROBREAK ITALIA! SI VOLA AL TIE-BREAK!

15-40 DUE PALLE BREAK ITALIA! PAOLINI ATTACCA LA RETE

15-30 RISPOSTA LUNGA DELL’AZZURRA!!!!

0-30 Errore sottorete di Kichenok!

0-15 Ottima risposta di Paolini.

5-6 ARRIVA IL BREAK DELLE KICHENOK! Le ucraine adesso possono chiudere il set.

40-AD CHE ERRORE SOTTORETE DI PAOLINI! ANCORA PALLA BREAK UCRAINA.

40-40 SI SALVA L’ITALIA! Errani porta l’avversaria all’errore.

40-AD PALLA BREAK UCRAINA! Lyudmila Kichenok chiude a volo uno smash fondamentale.

40-40 Chiusura a rete di Nadia Kichenok e ancora parità.

AD-40 Buona prima dell’italiana.

40-40 Si allunga il game: altra risposta pazzesca diagonale di rovescio di Kichenok.

AD-40 Errani vince la diagonale di diritto: scappa via quello dell’ucraina.

40-40 Risposta vincente dell’ucraina.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurra.

40-40 Risposta profonda di Lyudmila Kichenok.

40-30 Buona prima di Errani.

30-30 Lenta in uscita dal servizio Errani: ottima risposta di Nadia Kichenok.

30-15 Altro errore in risposta delle ucraine.

15-15 Passante lungo di Paolini dopo la discesa a rete delle ucraine.

15-0 Risposta in rete di Lyudmila Kichenok.

5-5 Errani prova a difendersi come può ed avanzare ma la volée è larga: primo set ancora apertissimo!

40-30 Diritto in avanzamento fuori di Kichenok.

40-15 Servizio e chiusura a rete delle ucraine.

30-15 Lungo il diritto i manovra di Paolini.

15-15 In rete il rovescio di Lyudmila Kichenok.

15-0 Scappa via il diritto in avanzamento dell’emiliana.

5-4 L’ottima prima di Paolini consente alle azzurre di restare avanti nel set.

40-15 Chiusura a rete di Nadia Kichenok.

40-0 Servizio e diritto della classe ’96.

30-0 Buona prima di Paolini.

15-0 Risposta lunga di Kichenok.

4-4 Altra rimonta nel game delle ucraine: adesso è fondamentale tenere il servizio.

40-30 Lungo l’attacco di diritto di Errani.

30-30 Servizio e diritto dell’ucraina in battuta.

15-30 Buona prima di Kichenok.

0-30 Paolini sale in cattedra e chiude a rete!

0-15 Risposta profonda di Paolini.

4-3 Bravissime Errani e Paolini a tenere duro in un game complicato! Set tiratissimo sul campo 14.

AD-40 Risposta lunga di Nadia Kichenok.

40-40 Gran risposta di Lyudmila Kichenok.

40-30 BRAVISSIMA ERRANI! L’azzurra sale in cattedra con il diritto e chiude a rete.

30-30 Aggressive in risposta le Kichenok.

30-15 Diritto vincente in risposta di diagonale e chiusura a rete delle ucraine.

30-0 Sul nastro la risposta di Kichenok.

15-0 Buona prima di Errani.

3-3 Game vinto per le ucraine: risposte troppo morbide delle azzurre.

40-30 Altra chiusura a rete delle ucraine dopo la risposta debole di Paolini.

30-30 Ottima volée di Kichenok dopo la risposta di Errani.

15-30 Lunga la volée di diritto dell’emiliana.

0-30 In rete lo smash di Lyudmila Nichenok dopo il pallonetto di un’Errani da encomiare.

0-15 Risposta profonda di Paolini.

3-2 Nessun problema al servizio di Paolini e azzurre avanti.

40-15 Sul nastro la volée in controtempo di Errani.

40-0 Risposta lunga di Kichenok.

30-0 Ottimo scambio vinto dalle azzurre nei pressi della rete.

15-0 Passante vincente di Paolini.

2-2 Le Kichenok vincono un game durissimo annullando tre chance di break.

AD-40 Rovescio lungo della classe ’96.

40-40 Errani continua a manovrare da fondocampo ma le ucraine si salvano sottorete.

40-AD TERZA CHANCE ITALIA! Errani entra nello scambio e chiude a volo.

40-40 Questa volta è la Errani a spuntarla sulla diagonale di rovescio! Altra parità.

AD-40 Risposta lunga di Paolini.

40-40 Scambio durissimo vinto da Lyudmila Nichenok che domina la diagonale di rovescio con la Errani e poi chiude a volo.

30-40 Ace dell’ucraina.

15-40 DUE PALLE BREAK ITALIA!

15-30 Prima potente di Lyudmila Nichenok.

0-30 Lungo il passante di Nadia Kichenok.

0-15 Ottima risposta di Paolini.

2-1 Azzurre in vantaggio: primo set equilibrato a Tokyo.

40-30 Risposta vincente dell’ucraina da destra.

40-15 Prima profonda dell’emiliana.

30-15 Ottima risposta di Kichenok.

30-0 Lungo l’attacco di Kichenok.

15-0 Buona prima di Errani.

1-1 Gran diritto di Nadia Kichenok e l’Ucraina pareggia i conti nel set.

40-30 Lungo il tentativo di difesa delle azzurre.

30-30 Chiusura a rete delle ucraine.

15-30 Risposta lunga di Paolini.

0-30 Errani vince la diagonale con Nadia Kichenok.

0-15 Ottima risposta di Paolini.

1-0 Primo game solido delle italiane.

40-15 Servizio e diritto vincente dell’azzurra al servizio.

30-15 Ottima prima di Paolini.

15-15 Gran rovescio di Kichenok.

15-0 Ottima chiusura a rete di Errani.

0-0 Si comincia sul campo 14! Batte Jasmine Paolini.

INIZIO PRIMO SET

07.06 Comincia il riscaldamento!

07.03 Giocatrici in campo!

07.02 Soleggiato il meteo giapponese con 27° e 73% di umidità.

07.00 Dal lato di Errani/Paolini, le azzurre in un’ipotetica semifinale potrebbero incontrare coppie di un certo calibro: su tutte le teste di serie #1. Le ceche Krejcikova e Siniakova in campo oggi contro le spagnole Badosa/Sorribes Tormo

06.58 Le giocatrici stanno arrivando sul campo 14!

06.56 per quanto riguarda il doppio maschile, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego giocheranno contro gli specialisti croati ovvero Mektic e Pavic come quarto match a partire dalle 4 italiane sul campo 4.

06.54 Manca sempre meno all’inizio della seconda sfida insieme di Errani e Paolini! Quest’ultima è “l’intrusa” del giorno: l’emiliana vinse a Wimbledon 2014 in coppia con Roberta Vinci contro le due ucraine.

06.52 Quest’ultimo è uscito di scena al primo turno sotto i colpi dell’australiano John Millman per 6-3 6-4 all’esordio assoluto.

06.50 Lorenzo Sonego invece ha perso il primo parziale contro il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6 giochi a 4: oggi il piemontese esordirà in doppio con Lorenzo Musetti.

06.48 Situazione opposta nel maschile invece: i giocatori sono in campo con Fabio Fognini che è avanti 6-4 2-3, con break appena riconquistato, contro il bielorusso Egor Gerasimov.

06.46 Intanto notizie positive dal mondo del tennis per l’Italia: oggi Camila Giorgi ha battuto 6-3 6-1 Elina Vesnina approdando al terzo turno contro una tra Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro.

06.44 Nessun singolare invece per le due ucraine, giunte al secondo turno dopo che hanno battuto le indiane Mirza e Raina per 0-6 7-6(0) 10-8 al debutto.

06.42 La classe 1996 invece ha lottato ma nulla ha potuto contro la più quotata e candidata ad una medaglia Petra Kvitova che ha vinto 6-4 6-3 al debutto in Giappone.

06.40 Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo dopo le eliminazioni deludenti in singolare. La tennista emiliana è stata spazzata via dalla russa Anastasija Sergeevna Pavljučenkova per 6-0 6-1.

06.38 Ricordiamo che le azzurre sono entrate in tabellone in seguito al forfait delle croate Daria Jurak e Donna Vekic, con quest’ultima impegnata in singolare.

06.36 Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo dopo la vittoria per 6-3 5-7 10-2 contro le americane Riske e Melichar.

06.34 Giornata speciale per i colori azzurri nel mondo del tennis: chi vince quest’oggi vola ai quarti di finale contro una coppia tra le olandesi Kiki Bertens/Demi Schuurs e le russe Veronika Kudermetova/ Elina Vesnina.

06.32 Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 14.00 locali, o meglio le 07.00 italiane, sul Campo 14 dell’ Ariake Tennis Park.

06.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Lyudmila e Nadia Kichenok, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo doppio femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Lyudmila e Nadia Kichenok, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo doppio femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo! Giornata speciale per i colori azzurri nel mondo del tennis: chi vince quest’oggi vola ai quarti di finale contro una coppia tra le olandesi Kiki Bertens/Demi Schuurs e le russe Veronika Kudermetova/ Elina Vesnina.

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo dopo le eliminazioni deludenti in singolare. La tennista emiliana è stata spazzata via dalla russa Anastasija Sergeevna Pavljučenkova per 6-0 6-1. La classe 1996 invece ha lottato ma nulla ha potuto contro la più quotata e candidata ad una medaglia Petra Kvitova che ha vinto 6-4 6-3 al debutto in Giappone. Le due azzurre hanno battuto le americane Riske e Melichar al primo turno per 6-3 5-7 10-2 all’esordio.

Lyudmila e Nadia Kichenok cercano di raggiungere i quarti di finale alle Olimpiadi da aggiungere a un palmares niente male considerando la vittoria del WTA Elite Trophy nel 2018 e i due quarti nei Major di Lyudmila. Le ucraine hanno battuto le indiane Mirza e Raina per 0-6 7-6(0) 10-8 al debutto e proveranno a dare continuità nel torneo di doppio. Le due giocatrici non sono nel tabellone in singolare.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Sara Errani e Jasmine Paolini contro Lyudmila e Nadia Kichenok, sfida valida per gli ottavi di finale del torneo doppio femminile dei Giochi Olimpici di Tokyo con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 14.00 locali, o meglio le 07.00 italiane, sul Campo 14 dell’ Ariake Tennis Park. La sfida sarà disponibile in streaming su Eurosport Player e Discovery Plus è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. La diretta tv su Rai2 è soggetta alle scelte di programmazione.

