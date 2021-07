Errani/Paolini-Kichenok/Kichenok, Olimpiadi Tokyo: orario, tv, programma, streaming

Per Sara Errani c’è la possibilità di ritornare ai quarti di finale del torneo di doppio femminile. Il tutto insieme a Jasmine Paolini, con cui ieri ha giocato un match molto bello eliminando le americane Nicole Melichar e Alison Riske. Ora le ucraine gemelle Kichenok.

Sono entrate letteralmene all’ultimo istante disponibile, le nostre portacolori, sostituendo le croate Daria Jurak e Donna Vekic, con quest’ultima, impegnata in singolare, ragione del forfait di coppia che ha consentito alle azzurre di giocare. E, dunque, di vincere, dando una sterzata a un’esperienza olimpica che aveva visto entrambe sconfitte in singolare. Le Kichenok hanno raggiunto insieme la vittoria di un WTA Elite trophy (il masterino, in sostanza), ma non sempre hanno giocato insieme. Per questo è solo Lyudmyla ad avere due quarti Slam all’attivo.

Le coppie Sara Errani/Jasmine Paolini e Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok si sfideranno nel secondo turno del torneo di doppio femminile sul campo 8 alle ore 7:00 italiane (le 14:00 a Tokyo). Diretta streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIMVision e agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. La diretta tv su Rai2 è soggetta alle scelte di programmazione. OA Sport ne offrirà la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

ERRANI/PAOLINI-L. KICHENOK/N. KICHENOK TENNIS OLIMPIADI TOKYO: PROGRAMMA

LUNEDI’ 26 LUGLIO – Campo 8

Ore 7:00 Sara Errani/Jasmine Paolini-Lyudmyla Kichenok/Nadiia Kichenok (UKR)

ERRANI/PAOLINI-L. KICHENOK/N. KICHENOK TENNIS OLIMPIADI TOKYO: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Rai2 (ove possibile)

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

