LIVE Canottaggio, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ripescaggi e semifinali 25 luglio in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla diretta live testuale integrale della terza giornata di gare dei Giochi Olimpici di Tokyo per il canottaggio. Ventisei gare in questa nottata italiana tra ripescaggi, quarti di finale e semifinali, che cominceranno alle ore 2.00 italiane per proseguire fino alle 6 inoltrate.

Soltanto tre equipaggi italiani protagonisti questa notte: la prima imbarcazione azzurra sarà composta da Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi alle ore 3.50 italiane nel ripescaggio del quattro di coppia femminile; dopo 50 minuti sarà Gennaro Di Mauro nei quarti di finale del singolo maschile, mentre alle 5.20 toccherà ad Alessandra Patelli e Chiara Ondoli nel doppio.

Niente azzurri invece nei vari ripescaggi della mattinata giapponese, tra cui spiccano i doppi pesi leggeri, i due senza maschili e femminili ed il quattro di coppia maschile. Italia senza imbarcazioni anche nei quarti del singolo femminile e nelle semifinali del doppio maschile.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale della terza giornata di gare del Giochi Olimpici di Tokyo per il canottaggio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, delle gare che si disputeranno tra le ore 02.00 e le ore 06.20 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse