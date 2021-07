Olimpiadi Tokyo 2021, il programma e italiani in gara domani: orari, tv, streaming, medaglie 24 luglio

Le Olimpiadi di Tokyo 2021 sono iniziate: l’Italia è presente in 36 discipline differenti. Il numero degli azzurri è arrivato a quota 384, con 197 uomini e 187 donne. In tutto le carte olimpiche sono 370 (189 uomini e 181 donne) e le riserve 14 (8 uomini e 6 donne). Oggi si assegnano i primi 10 dei 339 titoli in palio.

Diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 e 2, ed in streaming su Discovery+ (con i canali tematici per ciascuna disciplina) ed Eurosport Player. Discovery+ è visibile anche sulla piattaforma TIM Vision ed agli abbonati di Amazon Prime e Fastweb. Diretta streaming su DAZN, dove sono visibili i canali di Eurosport.

La Rai ha a disposizione un pacchetto di 200 ore e deciderà di volta in volta cosa mandare in onda. Lo farà sul canale tv Rai 2. I Giochi non saranno trasmessi sui canali tv di Eurosport visibili su Sky. Di seguito il programma completo e tutti gli italiani in gara alle Olimpiadi di Tokyo domani, sabato 24 luglio.

PROGRAMMA OLIMPIADI DI TOKYO SABATO 24 LUGLIO

01.30 CANOTTAGGIO – Batterie

due senza femminile (Kiri Tontodonati, Aisha Rocek)

due senza maschile (Giovanni Abagnale, Marco Di Costanzo)

doppio pesi leggeri femminile (Valentina Rodini, Federica Cesarini)

doppio pesi leggeri maschile (Stefano Oppo, Pietro Willy Ruta)

quattro senza femminile

quattro senza maschile (Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino)

Ripescaggi: singolo femminile, singolo maschile, doppio femminile, doppio maschile

01.30 TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri femminile, qualificazioni e finale (Sofia Ceccarello)

Pistola 10 metri maschile, qualificazioni e finale (Paolo Monna)

02.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

02.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Brasile (gruppo A)

02.00 SCHERMA

Spada femminile: turni preliminari e quarti di finale (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria)

Sciabola maschile: turni preliminari e quarti di finale (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele)

02.00 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, turno preliminare

Singolare femminile, turno preliminare

Doppio misto, ottavi

02.00 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Canada (gruppo A) – Italia (Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli, Ivan Zaytsev, Luca Vettori, Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Matteo Piano, Simone Anzani, Gianluca Galassi, Massimo Colaci)

02.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Australia (girone A)

02.30 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste, ottavi di finale – Italia (Mauro Nespoli, Chiara Rebagliati)

02.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, Gruppo B

03.00 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, prima suddivisione

03.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-India (gruppo A)

03.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Australia-Canada

03.00 TAEKWONDO

49 kg femminile: turni preliminari e semifinali

58 kg maschile: turni preliminari e semifinali (Vito Dell’Aquila)

03.15 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Giappone

03.40 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Romania

04.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

04.00 CICLISMO SU STRADA – Prova in linea maschile (Alberto Bettiol, Damiano Caruso, Giulio Ciccone, Gianni Moscon, Vincenzo Nibali)

04.00 JUDO

48 kg femminile, turni preliminari e quarti di finale (Francesca Milani)

60 kg maschile, turni preliminari e quarti di finale

04.00 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Argentina (gruppo A)

04.00 TENNIS

Singolare maschile, primo turno (Lorenzo Sonego 2° match, Fabio Fognini 3° match, Lorenzo Musetti 1° match)

Singolare femminile, primo turno (Sara Errani 1° match)

Doppio maschile, primo turno

Doppio femminile, primo turno

04.05 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Tunisia (gruppo B)

04.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Belgio (gruppo B)

04.35 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Lettonia

05.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Serbia

05.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Spagna (gruppo B)

06.50 SOLLEVAMENTO PESI – 49 kg femminile, gruppo A

07.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi (2 partite); torneo femminile, fase a gironi (2 partite)

07.00 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-USA (gruppo B)

07.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Russia-Cina

07.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Bahrain (gruppo B)

07.15 TIRO CON L’ARCO – Gara a squadre miste: quarti di finale, semifinali, finali

07.15 TENNISTAVOLO – Singolare maschile, primo turno. Singolare femminile, primo turno

07.20 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Argentina (gruppo B)

07.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Romania-Giappone

07.30 SOFTBALL – Fase a gironi: USA-Messico

07.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

08.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Russia-Cina

08.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Olanda

08.30 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Australia (gruppo A)

09.15 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Spagna (gruppo A)

09.25 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Venezuela (gruppo A)

09.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Canada (gruppo E)

10.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Zambia (gruppo F)

10.00 BOXE – Primo turno: 57 kg femminile (Irma Testa), 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

10.00 EQUITAZIONE – Dressage individuale e a squadre, day 1 (Francesco Zaza)

10.00 JUDO – 48 kg femminile: ripescaggi, semifinali, finali. 60 kg maschile: ripescaggi, semifinali, finali

10.30 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Mongolia – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

10.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Australia (gruppo G)

10.55 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Francia

11.00 BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi. Doppio misto, fase a gironi

11.00 SCHERMA – Spada femminile: semifinali e finali. Sciabola maschile: semifinali, finali

11.20 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Spagna (gruppo A)

11.30 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Gran Bretagna-Sudafrica (gruppo B)

11.40 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Belgio

12.00 HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Germania (gruppo B)

12.00 NUOTO – Batterie

400 misti maschili (Pier Andrea Matteazzi, Alberto Razzetti)

100 farfalla femminili (Ilaria Bianchi, Elena Di Liddo)

400 stile libero maschile (Gabriele Detti, Marco De Tullio)

400 misti femminili (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi)

100 rana maschili (Nicolò Martinenghi, Federico Poggio)

4×100 stile libero femminile

12.00 TAEKWONDO – 49 kg femminile: ripescaggi e finali. 58 kg maschile: ripescaggi e finali

12.05 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Polonia

12.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Gran Bretagna (gruppo E)

12.30 GINNASTICA ARTISTICA – Qualificazioni maschili, terza suddivisione – (Individualisti: Marco Lodadio e Ludovico Edalli)

12.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Portogallo-Egitto (gruppo B)

12.30 TENNISTAVOLO

Singolare maschile, primo turno

Singolare femminile, primo turno (Debora Vivarelli ore 14.00)

12.40 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Iran (gruppo A)

12.50 PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Russia (gruppo B)

13.00 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Brasile (gruppo F)

13.00 BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 SOFTBALL – Fase a gironi: Giappone-Italia – Italia (Ilaria Cacciamani, Emily Patricia Carosone, Elisa Cecchetti, Greta Cecchetti, Amanda Lynn Fama, Andrea Marie Filler, Marta Gasparotto, Andrea Howard, Giulia Metaxia Koutsoyanopulos, Alexia Lacatena, Giulia Longhi, Fabrizia Marrone, Erika Piancastelli, Beatrice Ricchi, Laura Vigna)

13.30 CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-USA (gruppo G)

13.30 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-India (gruppo A)

14.00 HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-Sudafrica (gruppo A)

14.00 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Mongolia-USA

14.25 BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Italia – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

14.30 PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Giappone (gruppo B)

14.45 VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Francia (gruppo B)

15.00 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Russia

15.25 BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Giappone

