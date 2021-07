Canottaggio, Olimpiadi Tokyo: le favorite gara per gara (donne)

Da tempo sono stati ufficializzati i nove equipaggi dell’Italia del canottaggio impegnati nei Giochi, ovvero tutti quelli che si erano già qualificati in occasione dei Mondiali di Linz 2019: saranno quattro le imbarcazioni in gara al femminile per l’Italia, che potrà portare anche una riserva per il quattro di coppia senior.

Doppio pesi leggeri femminile – Valentina Rodini (Fiamme Gialle/SC Bissolati), Federica Cesarini (Fiamme Oro/SC Gavirate): un sogno nel cassetto chiamato podio. Dopo aver dimostrato la propria forza nella specialità a livello continentale, è giunto il momento di fare un salto di qualità per cercare il podio olimpico. Un infortunio ha rallentato però il percorso di avvicinamento ai Giochi di Rodini. Questo contrattempo potrebbe spianare la strada ai Paesi Bassi verso l’oro. Gran Bretagna, Francia e Romania potrebbero lottare per il bronzo.

Due senza senior femminile – Kiri Tontodonati (Fiamme Oro/CUS Torino), Aisha Rocek (Carabinieri/SC Lario): la finale olimpica è alla portata per quest’equipaggio. La coppia è rodata e le premesse per fare bene ci sono tutte. La medaglia appare un sogno ancora troppo lontano. Nuova Zelanda, Australia e Canada, infatti, sono superiori al resto della concorrenza, ma Gran Bretagna e Danimarca vorranno dire la loro per il podio.

Quattro di coppia senior femminile – Valentina Iseppi (CC Aniene), Alessandra Montesano (Fiamme Gialle/SC Eridanea), Veronica Lisi (SC Padova), Stefania Gobbi (Carabinieri/SC Padova): questa imbarcazione azzurra è stata una delle sorprese ai Mondiali 2019 ottenendo la qualificazione ed ai Giochi l’ingresso in finale potrebbe essere già considerato un risultato oltremodo positivo. Cina, Polonia e Paesi Bassi lotteranno per il podio, ma Gran Bretagna e Germania potrebbero far saltare il banco.

Doppio senior femminile – Alessandra Patelli (SC Padova), Chiara Ondoli (CC Aniene): questa imbarcazione azzurra vorrà ben figurare ed anche in questo caso l’ingresso in finale potrebbe essere già considerato un risultato oltremodo positivo. Nuova Zelanda, Romania e Paesi Bassi appaiono le principali candidate per una medaglia, ma Germania e Lituania potrebbero inserirsi nella battaglia.

Singolo senior femminile – Italia assente: Nuova Zelanda favorita per l’oro, ma occhio all’ascesa della rappresentante del ROC. Per il bronzo USA, Irlanda ed Austria sembrano avere qualcosa in più delle avversarie.

Quattro senza senior femminile – Italia assente: Paesi Bassi, Irlanda e Gran Bretagna possono ragionevolmente occupare i tre gradini del podio, ma la Romania potrebbe inserirsi nella lotta per le medaglie.

Otto senior femminile – Italia assente: Nuova Zelanda favorita per l’oro, ma l’Australia potrebbe essere la sorpresa. Per il bronzo USA e Canada sembrano avere qualcosa in più delle avversarie.

Riserva Italia – Clara Guerra (Fiamme Gialle/CC Pro Monopoli).

