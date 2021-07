Ginnastica, Campionati Italiani: sfida tra Fate per il titolo all-around, poi le Olimpiadi. Ferrari assente

Napoli è l’ultima fermata prima delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Il PalaVesuvio del capoluogo campano ospiterà nel weekend i Campionati Italiani Assoluti, test utile in vista dei Giochi che scatteranno il prossimo 23 luglio. La squadra per la rassegna a cinque cerchi è già stata selezionata, ma sarà importante vedere la condizione fisica delle ragazze in vista dell’appuntamento più importante dell’ultimo lustro. Saranno proprio le quattro Fate convocate per il Sol Levante a darsi battaglia per la conquista del tricolore nel concorso generale individuale.

Lo scorso anno furono Giorgia Villa e Asia D’Amato a trionfare a pari merito con appena mezzo decimo di vantaggio nei confronti di Martina Maggio. Saranno proprio queste azzurre, insieme ad Alice D’Amato, a fronteggiarsi sul giro completo. Giorgia e Asia inseguono il terzo titolo della carriera, le altre due puntano alla prima affermazione. Battaglia decisamente aperta e incerta, potrebbero decidere ancora una volta gli errori. La bergamasca ha in dote una trave di qualità e delle parallele di spessore, Asia ha gareggiato poco in stagione ma tra doppio avvitamento al volteggio e prova sugli staggi può dire la sua, la sua gemella fa leva su delle parallele importanti e su un dty di lusso, la brianzola è solida su tutti gli attrezzi ed è molto continua.

Si attendono punteggi importanti in vista delle Olimpiadi, serviranno degli esercizi di rilievo se si vuole arrivare in Giappone con delle reali ambizioni dopo la medaglia di bronzo conquistata nella gara a squadre dei Mondiali 2019. Attenzione però alle juniores che si potrebbero inserire in questa lotta, su tutte la giovane fuoriclasse Angela Andreoli e la promettente Manila Esposito: potrebbero davvero fare la sorpresa e sbaragliare la concorrenza delle convocate per Tokyo. Sabato l’imperdibile all-around che qualificherà anche alle Finali di Specialità di domenica, dove qualche big potrebbe essere tenuta a riposo in vista dell’appuntamento nipponico. Vanessa Ferrari sarà assente: fine settimana di recupero per caricarsi in vista delle Olimpiadi dove gareggerà da individualista. Lara Mori, Elisa Iorio e Desiree Carofiglio si esibiranno soltanto su alcuni attrezzi.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi