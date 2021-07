Basket, Preolimpico 2021 oggi: orari semifinali, tv, programma, streaming

Si terranno oggi le semifinali del preolimpico di Pallacanestro di Belgrado. L’Italia scenderà in campo alle 13.00 contro la Repubblica Dominicana. Gli azzurri sono i favoriti, ma guai a sottovalutare l’avversario. La Repubblica Dominicana, infatti, ha battuto nettamente le Filippine e ha dato del filo da torcere anche ai padroni di casa della Serbia.

La sopraccitata Serbia, invece, sarà in scena alle 16.00 contro Porto Rico. I padroni di casa sono la squadra più forte del torneo, ma hanno mostrato qualche crepa nelle partite precedenti, soprattutto a livello difensivo. Porto Rico, invece, ha fatto una buona partita contro l’Italia, ma rispetto al passato recente non ha più grandi individualità come Carlos Arroyo e JJ Barea e questo potrebbe essere un grosso problema contro una nazionale ricca di talento offensivo come la Serbia.

Il match dell’Italia verrà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno e su Rai Sport HD. Inoltre, sarà possibile seguirlo in streaming su NowTV, SkyGO e RaiPlay. La sfida tra Serbia e Portorico, invece, andrà in onda su Sky Sport Arena. Ambedue gli incontri, infine, saranno anche visibili in streaming su Livebasketball.tv.

IL PROGRAMMA DELLE SEMIFINALI DEL PREOLIMPICO DI BELGRADO

Orari: Italia-Repubblica Dominicana ore 13.00, Serbia-Porto Rico ore 16.00

Diretta TV: Sky Sport Uno (solo Italia-Porto Rico), Sky Sport Arena (solo Serbia-Porto Rico), Rai Sport HD (solo Italia-Porto Rico)

Diretta streaming: NowTV, SkyGo, Rai Play (solo Italia-Porto Rico), Livebasketball.tv

Credit: Ciamillo