Quinta sconfitta per l’Italia nel girone di qualificazione del basket 3×3 femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Il risultato di 9-17 che premia la Russia (Comitato Olimpico), però, ha un effetto diverso da quello della posizione. Le azzurre, già seste, semplicemente in questo modo trovano la Cina nei quarti di finale, e il precedente non è confortante, essendo un duro 10-22. Le russe, invece, sono seconde vanno direttamente in semifinale, e proprio nel lato di tabellone delle azzurre.

La partita, per larghi tratti, non si può certo definire bella, con tantissimi errori, D’Alie non in partita al tiro e la Russia che non fa molto meglio. Le azzurre hanno tanto soprattutto da Rulli, che per il canestro del 4-4 s’inventa un trick shot che ha del clamoroso: girata spalle a canestro, tira, tabellone, canestro.

Di lì una lunga serie di errori, risolta sostanzialmente dalla sola Olga Frolkina, che a un certo punto decide di imprimere il proprio marchio sulla partita. Il vantaggio russo si allarga sempre di più e l’Italia, sostanzialmente senza la vena realizzativa di D’Alie, non può fare molto, anche perché Filippi e Consolini sbagliano conclusioni a volte anche facili.

Dopo questo 9-17, l’appuntamento è per le 13:30 con le cinesi. Un confronto che sarà particolarmente difficile, visto il precedente, ma che ripresenta una strada eventuale sul modello dei Mondiali 2018 vinti dalle azzurre.

Foto: LaPresse