Un piccolo rompicapo, quello a cui sarà costretto Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di volley maschile, da qui al giorno in cui dovrà comunicare i 12 convocati per le Olimpiadi di Tokyo 2021, scremando di otto elementi il gruppo di 16 che si sta formando (con gli ultimi arrivi dalla VNL di Rimini).

Nel gruppo figurano tutti i big, nel frattempo impegnati in collegiale tra Roma e Cavalese, e anche alcuni ragazzi che si sono messi in mostra durante la Nations League in corso di svolgimento a Rimini. Gli azzurri si presenteranno ai Giochi con l’obiettivo di salire sul podio dopo l’argento conquistato cinque anni fa a Rio 2016.

Tre le certezze assolute: Ivan Zaytsev guiderà gli azzurri nel suo ruolo di opposto e di capitano. Lo Zar sarà in diagonale con Simone Giannelli, mentre Osmany Juantorena sarà l’altro punto di forza di banda. Il libero, a meno di sorprese dell’ultima ora, sarà Massimo Colaci, anche se Fabio Balaso è risultato il miglior difensore della VNL e rinunciare a lui per Blengini sarà doloroso. Per il ruolo di secondo palleggiatore Riccardo Sbertoli dovrebbe avere la meglio sull’esperto Davide Saitta, che potrebbe però affrontare l’esperienza dell’Europeo a settembre.

Il coach azzurro sembra intenzionato però a portare quattro bande e due opposti. Come secondo opposto la scelta sembra cadere su Luca Vettori, anche perché né Nelli, né Pinali hanno rubato l’occhio in VNL con prestazioni non sempre all’insegna della continuità. Il reparto degli schiacciatori è quello più in fermento: tolto Juantorena, c’è una volata tra gli esperti Filippo Lanza, Oleg Antonov e Jiri Kovar e i giovani Alessandro Michieletto e Daniele Lavia: solo tre di loro andranno e qui per Blengini la scelta è davvero dura, viste le qualità e le caratteristiche dei vari elementi.

Al centro i grandi favoriti per i tre posti da titolare sono Matteo Piano, Simone Anzani e Daniele Mazzone. Per Fabio Ricci e un Gianluca Galassi non al meglio della condizione serve un miracolo.

