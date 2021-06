Tour de France 2021 oggi, Changé-Laval Espace: orario, tv, programma, streaming RAI ed Eurosport

Prima giornata nella quale i big del Tour de France 2021 saranno chiamati a darsi battaglia. Oggi, 30 giugno, si disputerà la cronometro la Changé-Laval Espace Mayenne. Una prova contro il tempo di 27,2 km ideale per gli specialisti e che potrebbe riscrivere in maniera importante la classifica generale.

La classifica generale, quindi, potrebbe subire scossoni molto importanti. Il primo rilevamento cronometrico è previsto dopo 8,8 km a Saint Jean sur Mayenne. Subito dopo una leggera salita verso Louverne aprirà ai corridori la seconda parte del tracciato. Al km 17,2 il secondo rilevamento cronometrico prima degli ultimi 10 chilometri da fare tutti di un fiato.

TOUR DE FRANCE 2021 CHANGE’-LAVAL ESPACE MAYENNE: PROGRAMMA

In questa quinta tappa del Tour de France 2021 il primo atleta prenderà il via alle ore 12.15. Potrete seguire la Grande Boucle in diretta televisiva su RaiSport dalle 13.30 con il passaggio a Rai 2 dalle ore 14.00 con Tour in diretta e al termine della tappa Tour Replay, ma anche su Eurosport 1 dalle ore 12.10.

Inoltre potrete seguire la frazione odierna in diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e Discovery+. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Infine, OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale della tappa dalle ore 12.00 per non perdervi nemmeno un secondo di questa giornata.

Tour de France 2021: quinta tappa – mercoledì 30 giugno

Partenza: ore 12.15

Arrivo: ore 17.22

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.00, Eurosport 1 dalle ore 12.10

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+ e DAZN

Diretta testuale: OA Sport dalle ore 12.00

