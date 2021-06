Sport in tv oggi (sabato 19 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 19 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Campionato Italiano Under 23, il tennis con i tornei ATP di Queen’s e Halle e WTA di Berlino e Birmingham, il volley femminile con la Nations League, il basket con la NBA, la canoa slalom con la Coppa del Mondo, i motori con le prove libere e le qualifiche del Motomondiale e della F1, ed il calcio con tre partite degli Europei.

SPORT IN TV SABATO 19 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

01.30 Basket, NBA: Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

02.00 Calcio, Copa America: Argentina-Uruguay – Sky Sport Serie A, SkyGo, NowTV, Eleven Sports

02.08 Calcio, MLS: New York Red Bulls-Nashville – DAZN

09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo – canoeicf.com, dalle 12.00 Eurosport 1, Eurosport Player

09.00 Tiro con l’arco, Preolimpico: prima giornata – Youtube World Archery

09.00 Moto3, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

09.55 MotoGP, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

10.10 F3, Gara 1 – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

10.30 Lotta, Europei Cadetti: stile libero – UWW

10.55 Moto2, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP (canale 208), Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Tennis, WTA 500 Berlino: semifinali – SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Tennis, ATP 500 Halle: semifinali – differita dalle 19.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Tennis, WTA 250 Birmingham: quarti e semifinali – dalle 18.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 F1, Prove libere 3 – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV

12.15 Ciclismo, Campionati Italiani: prova in linea Under 23 – differita dalle 17.30 RaiSport+HD, RaiPlay

12.35 Moto3, Qualifiche 1 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

13.00 Moto3, Qualifiche 2 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

13.00 Tennis, ATP 500 Queen’s: quarti e semifinali – Sky Sport Arena, SuperTennisTV, supertennis.tv, Sky Go, Now TV

[Berrettini-De Minaur (prima semifinale), secondo match dalle 13.00, comunque non prima delle 14.00]

13.30 MotoGP, Prove libere 4 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

14.00 Pallanuoto femminile, World League: 6a giornata – Eurovision Sports Live

14.10 MotoGP, Qualifiche 1 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

14.35 MotoGP, Qualifiche 2 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

15.00 Calcio, Europei: Ungheria-Francia – Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

15.00 F1, Qualifiche – Sky Sport F1 (207 Sky), SkyGo e NowTV

15.10 Moto2, Qualifiche 1 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

15.35 Moto2, Qualifiche 2 – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

16.40 F3, Gara 2 – Sky Sport F1 (207 Sky), SkyGo e NowTV

16.45 Equitazione, Global Champions League – Eurosport 1, Eurosport Player

17.00 Basket, Torneo di Amburgo: Italia-Repubblica Ceca – Eurosport 2, Eurosport Player

18.00 Calcio, Europei: Portogallo-Germania-Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, Sky Go, Now TV

18.30 Rugby, PRO14 Rainbow Cup: Benetton-Vodacom Bulls – DAZN

21.00 Volley femminile, Nations League: Belgio-Italia – La7d, la7.it/la7d, VolleyballTV

21.00 Calcio, Europei: Spagna-Polonia – Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, Sky Go, Now TV

FOTOCATTAGNI

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DEL GP DI FRANCIA DI F1 ALLE 12.00 E ALLE 15.00

SEGUI LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI GERMANIA DI MOTOGP ALLE 9.55, 13.30 E 14.10

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DE MINAUR