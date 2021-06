LIVE Ungheria-Francia 1-0, Europei 2021 in DIRETTA: Fiola porta avanti i magiari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

50′ Si lotta in mezzo al campo in questa fase. Grandissimo lavoro di ripiegamento del trio magiaro in mediana.

48′ Manovra la Francia, cross di Digne impreciso, blocca Gulacsi.

SI RIPARTE! NESSUN CAMBIO ALL’INTERVALLO.

16.03 Le squadre stanno per tornare sul terreno di gioco, serve più concretezza per la Francia.

15.54 67% di possesso palla per la Francia, contro il 33% dei padroni di casa, eppure il risultato smentisce il dominio transalpino.

15.52 Il goal di Fiola cambia tutto, ora è la Francia a dover reagire. Partita più complicata del previsto per la Nazionale di Deschamps.

SI VA ALL’INTERVALLO, UNGHERIA CLAMOROSAMENTE AVANTI 1-0.

45′ Esultanza incredibile sugli spalti! Vantaggio inaspettato che premia la resilienza difensiva della squadra allenata da Rossi.

GOOOALLL UNGHERIA!!!! INCREDIBILE ALLA PUSKAS ARENA!! ATTILA FIOLA PORTA AVANTI I SUOI, 1-0. PERCUSSIONE LATERALE SULLA DESTRA, TROPPO SPAZIO CONCESSO DALLA FRANCIA, NON PERDONA IL GIOCATORE DELLA MOL FEHERVAR CHE BATTE LLORIS A TU PER TU.

44′ Conclusione di Nikolics, respinta da Fiola.

43′ Assedio Francia, l’Ungheria continua ad aggrapparsi alle giocate di Sallai, ben neutralizzate da Pavard.

40′ Prova non brillante di Benzema, piuttosto impreciso davanti la porta. Nei transalpini bene Digne e Mbappè.

39′ Francia sempre più pericolosa, ora la gara è entrata nel vivo.

37′ Calcia Pogba, abile a inserirsi in area avversaria, esterno della rete.

36′ Altro pallone recuperato da Digne che lancia in profondità verso Griezmann che tocca di prima verso Benzema che sbaglia il controllo.

34 ANCORA MBAPPE’! Slalom del giovane francese che entra in area di rigore e calcia da posizione defilata, pallone a largo.

33′ OCCASIONISSIMA PER LA FRANCIA!! Mbappè serve di prima Benzema che solo davanti a Gulacsi spedisce a lato la conclusione. Palla goal divorata dalla punta del Real Madrid!

30′ Lancio lungo verso Nikolics, esce Lloris che blocca la sfera.

28′ Quasi alla mezz’ora il punteggio non si sblocca. Ora la Francia gestisce il pallone ( 62% di possesso palla ), ma non riesce ad essere pericolosa.

27′ Non ce la fa Adam Szalai, dentro al suo posto

25′ COOLING BREAK alla Puskas Arena! Si fa sentire il caldo.

24′ A terra dopo un contrasto duro a metacampo Adam Szalai.

22′ Lancio lungo di Varane, sponda al volo di Benzema, colpisce male di testa Mbappè.

21′ Molto propositivo Digne, con frequenza al cross, ben piazzata la difesa magiara.

19′ “Les Blues” hanno preso il dominio del campo e stanno creando diverse occasioni, prova a difendersi con ogni mezzo l’Ungheria.

18′ Grandissimo cross di Digne, stacca di testa Mbappè che manda di poco a lato.

15′ Supporto incessante dei tifosi di casa, mentre i transalpini provano a fare la gara.

14′ PRIMA OCCASIONE DEL MATCH! Manovra per vie centrali la Francia che va alla conclusione con Benzema all’interno dell’area di rigore, si allunga Gulacsi che salva i suoi.

13′ Partita equilibrata sinora, la Francia non riesce a sfondare in avanti.

11′ Ammonito Pavard per un fallo ai danni di Sallai. La successiva punizione viene allontanata dalla retroguardia magiara.

9′ Calcio d’angolo per la Francia, allontana bene la difesa ungherese, sinora molto compatta.

7′ Atteggiamento propositivo dei padroni di casa che stanno provando a manovrare.

5′ Ha subito una spinta Botka, gioco fermo: il difensore ungherese è stato colpito nella mischia sul precedente calcio piazzato.

4′ Calcio di punizione di Sallai, allontana Kimpembe.

2′ Bello rivedere una folta presenza di tifosi sugli spalti, il chè potrebbe rappr un’arma in più per i magiari.

1′ Fallo in attacco di Fiola ai danni di Kantè: l’esterno magiaro era pronto ad andare al cross, irregolare però il suo intervento.

SI PARTE! PRIMO PALLONE PER L’UNGHERIA.

14.58 Ora in corso l’ “Himnusz”, l’inno ungherese, cantanto da un stadio gremito con quasi 60.000 spettatori.

14.56 Si parte con l’inno francese, la celebre “Marsellaise”.

14.53 Squadre nel tunnel, pronte ad entrare sul terreno di gioco alla Puskas Arena.

14.52 Se la Francia dovesse vincere oggi si porterebbe a quota 6 punti nel raggruppamento, approdando matematicamente agli ottavi di finale.

14.45 Rispetto all’esordio Deschamps ha inserito Digne al posto di Lucas Hernandez.

14.43 Nella Francia grande attesa per Karim Benzema, ancora a secco dal suo rientro con “les Blues”.

14.40 L’ultimo precedente tra le due squadre risale al 2005 in amichevole, vinse la Francia con il punteggio di 2-1.

14.34 Roland Sallai è la stella dell’Ungheria: l’ala sinistra gioca come punta con la Nazionale e in questa stagione ha brillato al Friburgo, in Bundesliga. Il suo bottino stagionale recita 28 presenze e 8 reti.

14.31 L’Ungheria basa la propria forza su un calcio assai compatto che ha dato diversi grattacapi al Portogallo. Il 3-5-2 dell’allenatore italiano Marco Rossi è un modulo difensivo, complicato da scardinare.

14.05 Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

UNGHERIA ( 3-5-2): Gulacsi; Botka, Orban, At.Szalai; Nego, Kleinheisler, Nagy, Schafer, Fiola; Ad.Szalai, Sallai. All.Rossi.

FRANCIA ( 4-3-1-2): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Digne; Kantè, Pogba, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappè. All. Deschamps.

14.00 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ungheria-Francia, valevole per la seconda giornata del Gruppo F.

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Ungheria-Francia, sfida valevole per la seconda giornata degli Europei 2021.

L’Ungheria è reduce da un beffardo match d’esordio nel quale ha tenuto il ritmo del Portogallo per 80 minuti, salvo poi concedere ben tre reti nei dieci minuti finali e capitolare con il punteggio di 3-0. La squadra allenata da Rossi è priva della propria stella, Dominik Szoboszlai e si basa su un calcio molto difensivo.

La Francia, una delle pretendenti al titolo, ha sconfitto all’esordio la Germania 1-0, destando ottime impressioni. La squadra transalpina è ricca di campioni e vuole blindare il passaggio agli ottavi di finale.

Il calcio d’inizio di Ungheria-Francia è in programma alle ore 15.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

PROBABILI FORMAZIONI UNGHERIA-FRANCIA

UNGHERIA (3-5-2): Gulacsi; Fiola, Orban, At. Szalai; Lovrencsics, Schäfer, Nagy, Kleinheisler, Varga; Ad. Szalai, Sallai. All. Rossi.

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, L. Hernández; Pogba, Kanté, Tolisso; Mbappé, Benzema, Griezmann. All. Deschamps.

Foto LaPresse