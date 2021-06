CLICCA QUI PER AGGIORNARE DIRETTA LIVE

20.40 Ecco alcune immagini dei tifosi allo Stadio De la Cartuja, dove saranno ammessi circa 20.000 spettatori (30% della normale capienza dell’impianto, ossia 65.000 persone).

20.38 Kamil Glik ha giocato in Spagna nelle giovanili dell’Horadada nel 2006 ed è stato al Real Madrid C dal 2007 al 2008.

20.36 Con la maglia del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski ha segnato quattro gol al Real Madrid nella

semifinale di andata di UEFA Champions League 2012/13. 11 dei 72 gol di Lewandowski in UEFA Champions

League sono stati segnati contro squadre spagnole, più di ogni altra nazione. Uno solo però, un rigore contro il Real

Madrid nei quarti 2016/17, è stato realizzato in Spagna, dove l’attaccante è rimasto all’asciutto nelle altre otto gare

giocate nella competizione.

20.33 Nell’altro match del gruppo E giocato ieri la Svezia si è imposta 1-0 sulla Slovacchia con un rigore di Emil Forsberg al 77′. Questa dunque la classifica provvisoria del girone prima del match di stasera: 1. Svezia 4, 2. Slovacchia 3, 3. Spagna 1, 4. Polonia 0.

20.28 Nelle qualificazioni per UEFA EURO 2020, la Polonia guidata dall’ex Ct Jerzy Brzęczek è arrivata prima nel Gruppo

G con sei lunghezze di vantaggio, vincendo otto partite su 10 (P1 S1) tra cui le ultime quattro.

20.26 Le “Furie Rosse” hanno totalizzato più tiri in porta (227), passaggi completati (91%) e possesso palla (70%) di qualsiasi altra squadra nelle qualificazioni. All’esordio è arrivato però uno 0-0 contro la Svezia che costringerà dunque gli uomini di Luis Enrique a trovare una vittoria questa sera per scongiurare scenari spiacevoli.

20.24 La Spagna si è qualificata a UEFA EURO 2020 con otto vittorie e due pareggi nel Gruppo F, concluso a 26 punti. Al

secondo posto la Svezia (21), anch’essa sorteggiata nel Gruppo E della fase finale.

20.22 L’unico successo della Polonia è arrivato nella prima amichevole, 2-1 all’Estadio de Sarriá di Barcellona a novembre 1980. Andrzej Iwan ha segnato due gol, tra cui quello della vittoria all’89’ un minuto dopo il pareggio di Dani su rigore. In campo c’era anche Zbigniew Boniek, attuale presidente della Federcalcio polacca (PZPN), che avrebbe brillato alla Coppa del Mondo FIFA 1982 in Spagna, segnando quattro gol e contribuendo al terzo posto finale della Polonia, sconfitta in semifinale dall’Italia poi laureatasi campione del Mondo.

20.20 Otto confronti diretti su 10 sono andati a favore della Spagna. Tra questi c’è un 6-0 a Murcia l’8 giugno 2010, ultima amichevole di preparazione della Spagna prima di vincere la Coppa del Mondo FIFA in Sudafrica. Per i padroni di

casa, Sergio Busquets ha giocato titolare, La Polonia schierava Kamil Glik, Robert Lewandowski e Maciej Rybus.

20.18 La Spagna ha pareggiato 0-0 contro la Svezia a Siviglia alla prima giornata, mentre la Polonia è stata battuta 2-1 dalla Slovacchia a San Pietroburgo: Karol Linetty ha cancellato il vantaggio slovacco su autorete di Wojciech Szczęsny al 18′, ma dopo l’espulsione di Grzegorz Krychowiak è arrivato il gol del definitivo ko per la Polonia.

20.15 I giocatori della Spagna in arrivo allo Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia:

20.12 Spagna e Polonia si ritrovano in una sfida non amichevole per la prima volta dal 1959 alla seconda giornata del

Gruppo E allo Stadio La Cartuja. I precedenti fanno presagire una serata difficile per gli ospiti a Siviglia.

20.09 Paulo Sousa ne cambia invece tre rispetto al match di esordio (sconfitta 1-2 con la Slovacchia), fuori Rybus sulla corsia di sinistra dentro Puchacz, a centrocampo il doriano Linetty lascia il posto a Moder mentre nel reparto offensivo Swiderski parte dal 1′ con Jozwiak arretato a mezzala e Krychowiak in panchina.

20.07 Luis Enrique conferma 9/11 della formazione scesa in campo contro la Svezia. L’unica differenza nel tridente offensivo dove Gerard Moreno prende il posto di Ferràn Torres.

20.05 Le formazioni ufficiali:

SPAGNA (4-3-3): Simon; M. Llorente, Laporte, P. Torres, Alba; Koke, Rodri, Pedri; Moreno, Morata, Olmo. All. Luis Enrique.

POLONIA (4-4-2): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Puchacz; Jozwiak, Moder, Klich, Zielinski; Swiderski, Lewandowski. All. Paulo Sousa.

20.02 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Polonia, seconda giornata del gruppo E degli Europei 2020 di calcio.

La cronaca di Spagna-Svezia 0-0 – La cronaca di Polonia-Slovacchia 1-2

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Polonia, match valido per la seconda giornata del gruppo E degli Europei di calcio. Dopo il mezzo passo falso all’esordio con la Svezia ora le Furie Rosse non possono più sbagliare.

La Spagna del ct Luis Enrique si ripresenta a Siviglia cinque giorni dopo il pareggio con la Svezia, uno scialbo 0-0 in cui pur creando un discreto quantitativo di palle goal la “Roja” non è riuscita a concretizzare, rischiando anche in due occasioni di subire la beffa. Svezia che nella giornata di ieri si è poi imposta 1-0 sulla Repubblica Ceca con un rigore di Emil Forsberg, portandosi momentaneamente al comando del gruppo con 4 punti. La Spagna dovrà dunque evitare nuovi passi falsi per non arrivare all’ultima giornata del girone con l’acqua alla gola.

La Polonia di Paulo Sousa, vecchia conoscenza del calcio italiano (sulla panchina della Fiorentina dal 2015 al 2017) è invece uscita con le ossa rotte dopo la prima partita del suo Euro 2020. Allo stadio “San Pietroburgo” Lewandowski e compagni hanno ceduto alla Slovacchia di Stefan Tarkovic, capace di imporsi 2-1 con l’autogoal di Szczesny e la rete al 69′ dell’interista Skriniar, nel mezzo il temporaneo pareggio del doriano Linetty. Per i polacchi dunque il match de “La Cartuja” andrà a configurarsi come una sorta di dentro-fuori.

PROBABILI FORMAZIONI:

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Marcos Llorente, Laporte, Pau Torres, Gayà; Thiago, Rodri, Fabian Ruiz; Dani Olmo, Gerard Moreno, Ferran Torres. Ct: Luis Enrique.

POLONIA (3-4-1-2): Szczesny; Helik, Glik, Bednarek; Bereszynski, Krychowiak, Moder, Rybus; Zielinski; Lewandowski, Swierczok. Ct: Paulo Sousa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Spagna-Polonia, match valido per la seconda giornata del gruppo E di Euro 2020. Calcio d’inizio previsto per le ore 21.00 allo Stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

