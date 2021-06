Sport in tv oggi (sabato 12 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, sabato 12 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Giro Under 23 ed il Giro di Svizzera, il tennis con la finale femminile del Roland Garros, il volley femminile con la Nations League, il basket con la NBA, la canoa slalom con la Coppa del Mondo, i motori con le prove libere, la Superpole e gara-1 della Superbike, ed il calcio con tre partite degli Europei.

SPORT IN TV SABATO 12 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

01.30 Basket, NBA: Atlanta Hawks-Philadelphia 76ers – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo – canoeicf.com, dalle 12.00 Eurosport 1, Eurosport Player

09.00 Superbike, Prove libere 3 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV

09.00 Karate, Preolimpico: seconda giornata, eliminatorie – Youtube WKF

09.00 Ginnastica ritmica, Europei: All-round individuale – Eurovision Sports Live, differita ore 14.30 RaiSport+HD

10.00 Judo, Mondiali: settima giornata, eliminatorie – Youtube IJF, Eurosport Player

10.30 Tennis, WTA 125 Bol: finale Paolini-Rus – nessuna copertura TV

11.00 Tennis, ATP 250 Stoccarda: semifinali – SuperTennisTV

11.10 Superbike, Superpole – Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now TV

11.45 Motori, 24 ore di Le Mans – Eurosport 2, Eurosport Player

12.00 Ciclismo, Giro d’Italia Under 23: decima tappa – differita ore 17.30 RaiSport+HD, RaiPlay

13.00 Ciclismo, Giro di Slovenia: quarta tappa – Eurosport 2, Eurosport Player

13.00 Tennis, WTA 250 Nottingham: semifinali – SuperTennisTV

13.30 Ciclismo, Giro del Belgio: quarta tappa – Eurosport Player

14.00, Superbike, Gara 1 – TV8, Sky Sport MotoGP, tv8.it, Sky Go, Now TV

15:00 Nuoto artistico, Preolimpico/World Series: programma tecnico di coppia – RaiSportWeb1

15.00 Tennis, Roland Garros: finale femminile Krejcikova-Pavlyuchenkova – Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

15.00 Calcio, Europei: Galles-Svizzera – Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, Sky Go, Now TV

15.10 Ciclismo, Giro di Svizzera: settima tappa – 16.00 Eurosport 1, Eurosport Player, discovery+

15.30 Ginnastica ritmica, Europei All-round gruppi – Eurovision Sports Live, differita ore 22.50 RaiSport+HD

17.00 Judo, Mondiali: settima giornata, finali – Youtube IJF, Eurosport Player, Sky Sport Collection, Sky Go e Now TV

18.00 Karate, Preolimpico: seconda giornata, finali – Youtube WKF, differita ore 22.00 Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio, Europei: Danimarca-Finlandia – SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, Sky Go, Now TV

19.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Repubblica Dominicana – La7d, la7.it/la7d, VolleyballTV

20.30 Basket, NBA: Spagna-Italia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

21.00 Calcio, Europei: Belgio-Russia – Rai1, SkySportUno, SkySportFootball, SkySport251, RaiPlay, Sky Go, Now TV

Foto: LiveMedia/Fabrizio Carabelli