LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2021 in DIRETTA: le Farfalle sognano la medaglia all-around

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La cronaca delle qualifiche individuali – La presentazione della gara per gruppi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica ritmica. A Varna (Bulgaria) oggi vanno in scena le Finali del concorso generale: in mattinata toccherà alle individualiste, nel pomeriggio spazio ai gruppi seniores. Si preannuncia grande spettacolo, si assegnano le prime medaglie pesanti di questa rassegna continentale, si disputano le uniche due gare che saranno poi presenti anche alle Olimpiadi di Tokyo 2021 (nel programma a ciqnue cerchi non sono inserite le Finali di Specialità).

L’Italia sogna in grande con le Farfalle, desiderose di agguantare la medaglia all-around. Le azzurre hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, ma Alessia Maurelli e compagne dovranno essere perfette perché le avversarie sono decisamente forti e sulla carta hanno qualcosa in più rispetto alle nostre portacolori. Le ragazze di Emanuela Maccarani fronteggeranno Russia, Bulgaria, Bielorussia, Azerbaijan e Israele in uno scontro totale sui due esercizi in programma (ovviamente in palio anche la qualificazione alle finali di specialità di domani).

In mattinata, invece, spazio alla sfida tra le individualiste. Si preannuncia il dominio della russa Dina Averina. Per gli altri gradini del podio sarà sfida tra l’israeliana Linoy Ashram, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko, l’altra russa Arina Averina, le bulgare Boryana Kaleyn e Katrin Taseva. L’Italia si affida a Sofia Raffaeli, ottava in qualifica e capace di puntare a una top-8 anche in finale (ma può fare meglio).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2021 di ginnastica ritmica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio della Finale all-around per le individualiste e della Finale all-around per i gruppi. Si inizia alle ore 09.00 con la gara individuale che andrà avanti fino alle ore 14.00 circa, poi tra le 15.30 e le 18.40 circa toccherà ai gruppi. Buon divertimento a tutti.

Photo LiveMedia/Fabrizio Carabelli