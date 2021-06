CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Barbora Krejcikova e Anastasia Pavlyuchenkova sfida valida per la finale del torneo singolare femminile del Roland Garros 2021. Primo confronto tra le due giocatrici sorprese del secondo Slam dell’anno: in palio il trofeo francese detenuto dalla polacca Iga Swiatek che l’anno scorso ha battuto 6-4 6-1 Sofia Kenin. La classe 2001 quest’anno però è uscita ai quarti di finale contro Maria Sakkari mentre l’americana al quarto turno sempre contro la greca.

Barbora Krejcikova disputa la quarta finale a livello WTA, la terza nel 2021 dopo la sconfitta di Dubai contro Garbine Muguruza e la vittoria di due settimane fa a Strasburgo su Sorana Cirstea. La ceca ha già vinto il torneo francese in doppio femminile nel 2018 e proverà la doppietta considerando la finale ottenuta in coppia con la connazionale Kateřina Siniaková. La #33 al mondo ha perso solo due set nel suo glorioso cammino: uno all’esordio contro la connazionale Kristyna Pliskova e l’altro contro Maria Sakkari in semifinale.

Anastasija Pavljučenkova vuole il primo successo Slam dopo 52 partecipazioni e il primo quarto di finale conquistato dopo 10 anni sotto la Tour Eiffel. La tennista russa, la prima finalista da Maria Sharapova a Melbourne 2015, è reduce da un torneo molto travagliato in cui ha perso tre set contro Aryna Sabalenka, Viktoryja Azarenka e Elena Rybakina, con cui ha giocato il doppio ma è uscita ai quarti di finale contro Bernarda Pera e Magda Linette.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Barbora Krejcikova e Anastasia Pavlyuchenkova sfida valida per la finale del torneo singolare femminile del Roland Garros 2021 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Il match è in programma come prima partita giornaliera alle ore 15.00 italiane sul Court Philippe-Chatrier di Parigi dello Stade de Roland Garros. La sfida sarà disponibile in tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2 e in streaming su Eurosport Player e discovery+ oltre che DAZN e Sky Go. Buon divertimento!

Foto: La Presse – AP Photo/Michel Euler