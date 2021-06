LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Nations League volley femminile in DIRETTA: match alla portata per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la decima giornata della VNL femminile 2021, che andrà in scena a Rimini fino al 25 giugno. L’Italia che, vi ricordiamo, si presenta a questo appuntamento con una formazione molto giovane e vogliosa di fare esperienza, sta migliorando partita dopo partita e questa sera andrà a caccia del terzo successo.

Le azzurre vengono da una sconfitta per 3-1 contro gli Stati Uniti, in quel match si è probabilmente vista la migliore Italia nel torneo, cioè è testimoniato dal fatto che solo il Brasile era riuscito a strappare un set alla nazionale a stelle e strisce in questo torneo. Bosio e compagne si trovano al momento in tredicesima posizione con due vittorie e 8 punti, ma questa settimana si troveranno di fronte una serie di squadre abbordabili, quindi recuperare posizioni non sarà impossibile. La Repubblica Domenicana sta facendo un’ottima VNL, si trova addirittura in sesta posizione con 19 punti, a sole due lunghezze da quel quarto posto che significherebbe semifinale. Le azzurre se la potranno giocare, ma dovranno tenere elevata l’attenzione perchè la Repubblica Domenicana è una formazione estremamente esperta, che sa come metterci in difficoltà.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Repubblica Domenicana, match valido per la decima giornata della VNL, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 19:00, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 18:30!

