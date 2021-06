Sport in tv oggi (mercoledì 16 giugno): orari e programma completo. Come guardare gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 16 giugno, nuova giornata di sport tutta de seguire. In primo piano il tennis, con i tornei del Queen’s a Londra, di Halle, di Berlino e di Birmingham di grande interesse con Camila Giorgi e Fabio Fognini protagonisti.

Di scena poi la seconda tappa della Adriatica Ionica Race che attirerà l’attenzione degli appassionati di ciclismo e ci terrà compagnia nel primo pomeriggio, prima di lasciare spazio alla Nations League di volley con l’Italia che affronta l’Olanda.

Nel tardo pomeriggio e in serata saranno gli Europei di calcio a fare la voce grossa e la Nazionale italiana di Roberto Mancini scenderà nuovamente in campo all’Olimpico di Roma per affrontare la Svizzera nel 2° incontro del Gruppo A.

Di seguito il programma completo:

SPORT IN TV OGGI, MERCOLEDI’ 16 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

02.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, live streaming su Sky Go, Now.

09.00 Nuoto di fondo, Campionati italiani: 5 km donne – Nessuna copertura televisiva e streaming

10.30 Lotta, Europei Cadetti: terzo giorno di incontri – Live streaming su UWW.

11.00 Tennis, ATP 500 Halle: ottavi di finale – SuperTennisTV, live streaming su supertennis.tv.

(Federer vs Auger-Aliassime terzo match dalle 11.00)

11.00 Nuoto di fondo, Campionati italiani: 5 km uomini – Nessuna copertura televisiva e streaming

11.00 Tennis, WTA 500 Berlino: ottavi di finale SuperTennisTV, live streaming su supertennis.tv.

11.30 Ciclismo, Adriatica Ionica Race: seconda tappa – dalle 14.30 RaiSport+HD, RaiPlay.

12.00 Tennis, WTA 250 Birmingham: ottavi di finale – Copertura televisiva di SuperTennisTV, live streaming su supertennis.tv. riservata al match di Camila Giorgi (Giorgi vs Vekic terzo match dalle 12.00).

13.00 Tennis, ATP 500 Queen’s: ottavi di finale – Sky Sport 1 (201) dalle 13.00 alle 15.00, Sky Sport Arena (204) intera giornata, live streaming su Sky Go e su Now. Ci sarà anche per il match di Fabio Fognini la diretta tv SuperTennisTV, live streaming su supertennis.tv (Fognini vs Cilic, quarto match dalle 13.00).

14.00 Pallanuoto femminile, World League: 3a giornata – Eurovision Sports Live.

15.00 Calcio, Europei: Finlandia-Russia – Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), live streaming su Sky Go e su Now.

16.00 Tiro paralimpico, Coppa del Mondo: gare – Youtube Paralympic Games.

16.30 Volley, Nations League: Italia-Olanda – Live streaming su Volleyball TV.

18.00 Calcio, Europei: Turchia-Galles – Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), live streaming su Sky Go e su Now.

21.00 Calcio, Europei: Italia-Svizzera – Rai1, Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport (251), live streaming su RaiPlay, Sky Go e su Now.

