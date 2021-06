Italia-Svizzera stasera in tv: orario, tv, canale, programma, streaming, probabili formazioni

Si disputerà oggi, mercoledì 16 giugno, il quarto match valido per il Girone A degli Europei di calcio, previsto allo Stadio Olimpico di Roma, in cui l’Italia sarà opposta alla Svizzera. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00, e le squadre conosceranno già il risultato dell’altra sfida del raggruppamento, Turchia-Galles.

La sfida tra Italia e Svizzera sarà trasmessa in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, ed in chiaro su Rai 1, ed in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV e gratuitamente su Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match tra Italia e Svizzera.

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA EUROPEI CALCIO

Mercoledì 16 giugno, ore 21.00

Gruppo A (a Roma, in Italia)

Italia-Svizzera

Diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251

Diretta tv in chiaro su Rai 1

Diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now TV

Diretta streaming gratuita su Rai Play

Diretta live testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Svizzera: Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Rodríguez; Shaqiri; Embolo, Seferović.

