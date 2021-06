Europei 2021 oggi: orari partite, tv, programma, streaming in chiaro 16 giugno

Archiviato ufficialmente il primo turno della fase a gironi, quest’oggi comincia la seconda giornata del gruppo A e B ai Campionati Europei 2021 di calcio maschile, prima rassegna continentale itinerante della storia di questo sport. Riflettori puntati specialmente sullo Stadio Olimpico di Roma alle ore 21.00 per il calcio d’inizio di Italia-Svizzera, sfida già potenzialmente decisiva per il passaggio del turno.

Nell’altro match del raggruppamento azzurro si sfideranno Turchia e Galles (ore 18) con in palio punti cruciali per la qualificazione agli ottavi di finale, in attesa dell’ultima giornata in programma domenica 20 giugno per il girone A. Nel primo pomeriggio andrà in scena anche Finlandia-Russia, valido come secondo turno del gruppo B.

Tutte le partite odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre l’incontro serale degli Azzurri sarà visibile anche in chiaro su Rai 1 e Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di Euro 2020 con aggiornamenti in tempo reale di tutti i match della manifestazione.

PROGRAMMA EUROPEI 2021 OGGI

Mercoledì 16 giugno

Ore 15.00 Finlandia-Russia – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now.

Ore 18.00 Turchia-Galles – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now.

Ore 21.00 Italia-Svizzera – diretta su Rai1, Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Football (203), Sky Sport 251, live streaming su Sky Go e su Now.

LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DALLE 21.00

LA DIRETTA LIVE DI FINLANDIA-RUSSIA

LA DIRETTA LIVE DI TURCHIA-GALLES

Foto: Lapresse