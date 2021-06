LIVE Camila Giorgi-Vekic, Wta Birmingham 2021 in DIRETTA: sfida alla tds n.3 croata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

Buon pomeriggio a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Camila Giorgi-Donna Vekic, partita valida per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham, primo appuntamento per le donne della stagione sull’erba. L’azzurra incrocerà subito le armi con la testa di serie numero 3 del tabellone principale, in palio un posto ai quarti di finale.

La 29enne di Macerata è tornata al successo sui campi in erba dopo aver battuto nettamente la connazionale Giulia Gatto-Monticone per 6-3 6-0. L’ultima vittoria sul verde risaliva addirittura a Wimbledon 2018, quando la Giorgi si spinse fino ai quarti di finale.

La Vekic è invece in fase di recupero della condizione dopo l’intervento al ginocchio destro eseguito al termine della sua avventura agli Australian Open. Dopo il ko con Karolina Pliskova al primo turno del Roland Garros, a Nottingham è tornata al successo contro Leonie Kung per poi uscire sconfitta con Nina Stojanovic, mentre nel primo turno a Birmingham ha agevolmente superato Francesca Jones. Due precedenti con Camila Giorgi, entrambi vinti per due set a zero con il primo, curiosamente, proprio nello stesso impianto di oggi, otto anni fa.

La partita tra Camila Giorgi e Donna Vekic è la terza sull’Ann Jones Court, preceduto da Caroline Garcia-Marie Bouzkova e da Alja Tomljanovic-Coco Vandeweghe. Buon divertimento!

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo