Sport in tv oggi (domenica 20 giugno): orari e programma. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 20 giugno 2021, saranno di scena diversi sport: il ciclismo con il Campionato Italiano, il tennis con i tornei ATP di Queen’s e Halle e WTA di Berlino e Birmingham, il volley femminile con la Nations League, il basket con la NBA, gli Europei femminili ed il torneo di Amburgo, la canoa slalom con la Coppa del Mondo, i motori con le gare del Motomondiale e della F1, ed il calcio con due partite degli Europei, tra cui Italia-Galles.

SPORT IN TV DOMENICA 20 GIUGNO: ORARI E PROGRAMMA

02.30 Basket, NBA: Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

08.40 Moto3, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo – canoeicf.com, dalle 11.30 Eurosport 2, Eurosport Player

09.00 Tiro con l’arco, Preolimpico: seconda giornata – Youtube World Archery

09.10 Moto2, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

09.15 Ciclismo femminile, Campionati Italiani: prova in linea – differita dalle 19.10 RaiSport+HD, RaiPlay

09.40 MotoGP, warm-up – Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), Sky Go, NowTV e DAZN

11.00 Moto3, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

11.20 Ciclismo, Campionati Italiani: prova in linea – dalle 15.40 Rai2, RaiPlay, differita dalle 17.30 RaiSport+HD, RaiPlay

11.40 F3, Gara 3 – Sky Sport F1 (207 Sky), SkyGo e NowTV

12.00 Tennis, WTA 250 Bad Homburg: primo turno – dalle 12.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

12.00 Tennis, WTA 500 Eastbourne: primo e secondo turno qualificazioni – Nessuna copertura TV

[Secondo turno Giorgi-Tomljanovic, primo match dalle 12.00]

12.00 Tennis, ATP 250 Eastbourne: primo e secondo turno qualificazioni – Nessuna copertura TV

[Primo turno Seppi-Harrison, primo match dalle 12.00, eventuale secondo turno Seppi terzo match dalle 12.00]

12.20 Moto2, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

13.00 Volley femminile, Nations League: Italia-Thailandia – La7d, la7.it/la7d, VolleyballTV

14.00 MotoGP, Gara – TV8, Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201), tv8.it, Sky Go, NowTV e DAZN

14.00 Tennis, ATP 500 Halle: finale Humbert-Rublev – differita dalle 21.15 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.30 Tennis, WTA 250 Birmingham: finale Kasatkina-Jabeur- differita dalle 23.00 SuperTennisTV, supertennis.tv

14.30 Tennis, ATP 500 Queen’s: finale Berrettini-Norrie -Sky Sport Arena, SuperTennisTV, supertennis.tv, Sky Go, Now TV

[Berrettini-Norrie, primo match dalle 14.30]

15.00 F1, Gara – Sky Sport F1 (207 Sky) e Sky Sport Uno (201 Sky), SkyGo e NowTV – Differita su TV8 alle 21.30

15.30 Tennis, WTA 500 Berlino: finale Samsonova-Bencic – dalle 16.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

15.30 Tennis, ATP 250 Mallorca: primo turno – dalle 19.30 SuperTennisTV, supertennis.tv

18.00 Basket femminile, Europei: Italia-Grecia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio, Europei: Diretta Gol – Sky Sport 251, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio, Europei: Italia-Galles – Rai1, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport Football, Rai Play, Sky Go, Now TV

18.00 Calcio, Europei: Turchia-Svizzera – Sky Sport 253, Sky Go, Now TV

20.30 Basket, Torneo di Amburgo: Italia- Germania – Eurosport 2, Eurosport Player

20.30 Pallanuoto, amichevole Italia-Montenegro – Waterpolo Channel

21.30 Basket, NBA: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

