LIVE Ciclismo, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Moscon e Ulissi favoriti, percorso selettivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani di ciclismo 2021. Il tricolore si assegnerà sullo stesso percorso che ha caratterizzato i Mondiali di Imola 2020, per complessivi 225 chilometri con ben 3.677 metri di dislivello con partenza da Bellaria Igea Marina e arrivo a Imola.

Prima parte di gara non troppo impegnativa fino a Cima Monticino (280 m slm) posizionata a circa 70 km dalla partenza. Dopo lo scollinamento e la seguente discesa il gruppo si troverà a scalare Cima Gallisterna (268 m slm), una salita di 2,7 chilometri con una pendenza media del 6,4% ma con punte che arrivano a toccare il 14%.

Si passerà dunque per Via Sabbioni e si entrerà nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Si transiterà per la prima volta sotto il traguardo dopo 100 chilometri dalla partenza. Da qui prenderà il via il circuito da ripetere per quattro volte che prevede l’ascesa di Cima Mazzolano (137 m slm) con i suoi 2,8 chilometri con una pendenza media del 5,9% e punte del 13% nella sua parte iniziale, Riolo Terme, Cima Gallisterna prima di tornare verso Imola.

Sarà una prova molto impegnative con salite non lunghissime ma molto dure, soprattutto se affrontate a velocità sostenuta. Per questo motivo i favoriti potrebbero essere quei corridori con un importante spunto veloce ma con ottime capacità di resistere o fare la differenza sugli strappi.

I nomi più caldi sono quelli di Diego Ulissi (UAE Emirates), tornato alla vittoria al Giro di Slovenia dopo i problemi al cuore, Gianni Moscon (Ineos Grenadiers), Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious) in gran forma in questo periodo della stagione, Alberto Bettiol (EF Nippo). Dopo quanto di buono ha fatto vedere al Giro d’Italia impossibile non inserire nel novero dei protagonisti Damiano Caruso che potrebbe anche agire da gregario per Colbrelli, come sempre sarà la strada a dettare le tattiche da seguire, e Lorenzo Fortunato (Eolo Kometa), vincitore della Ionica Adriatica Race.

Difficile ipotizzare un ruolo da protagonista per Fabio Aru (Qhubeka Assos), che sta preparando il Tour de France. Proverà a stupire tutti Giovanni Visconti (Vini Zabù-KTM). In casa Trek-Segafredo il capitano dovrebbe essere Giulio Ciccone ma attenzione ovviamente a Vincenzo Nibali. In gara anche il campione uscente Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos) che vista la difficoltà del percorso con ogni probabilità non riuscirà a difendere il tricolore.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo con cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdervi davvero nulla. La gara inizierà alle ore 11.20, ma noi vi terremo compagnia già a partire dalle 11.00! Buon divertimento!

Foto: LaPresse