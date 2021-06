LIVE Italia-Germania, Torneo Amburgo basket in DIRETTA: gli azzurri si giocano la vittoria della competizione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.20 Questo il roster dell’Italia: Candi, Melli, Polonara, Spissu, Vitali, Akele, Bortolani, Caruso, Diouf, Ruzzier, Spagnolo, Zanotti. Coach: Meo Sacchetti.

20.15 In Serbia l’Italia se la vedrà con Senegal e Portorico nel gironcino, per poi affrontare in un’ipotetica finale i temibili padroni di casa.

20.10 Quella di stasera sarà la penultima uscita dell’Italia di coach Meo Sacchetti prima del Torneo Preolimpico di Belgrado dove gli azzurri si giocheranno un posto a Tokyo.

Dopo le vittorie contro Tunisia e Repubblica Ceca gli azzurri di Meo Sacchetti si giocano la vittoria della competizione.

L’Italbasket di coach Meo Sacchetti si presenta alla penultima uscita ufficiale prima dell’amichevole con il Venezuela a Milano e del torneo preolimpico di Belgrado, dove gli azzurri se la vedranno con Senegal e Portorico ai gironi e in caso con i padroni di casa della Serbia in finale. In questo torneo amichevole in terra teutonica l’Italia ha già superato Tunisia venerdì (82-56) e Repubblica Ceca ieri (83-71), con 16 punti di Achille Polonara e Stefano Tonut e 14 di Niccolò Mannion.

Alla pari degli azzurri anche la Germania del coach Henrik Rödl ha vinto entrambe le partite disputate ad Amburgo sino a qui. 95-62 con la Repubblica Ceca e 102-75 con la Tunisia. Quella tra Italia e Germania sarà dunque una sorta di finale che assegnerà il trofeo. Anche i tedeschi saranno impegnati nel Torneo preolimpico, e saranno di scena a Spalato in casa della Croazia, dove prima dovranno superare Russia e Messico nel girone prima dell’eventuale finale per un posto a Tokyo con la nazionale balcanica.

