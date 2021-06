Roland Garros 2021 oggi: orari 5 giugno, tv, programma, ordine di gioco

Si completa quest’oggi il quadro del terzo turno del Roland Garros 2021, seconda prova dello Slam in onda a Parigi. E quest’oggi sarà una giornata ricchissima per gli appassionati italiani e, in generale, di questo fantastico sport.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-CECCHINATO DALLE 11.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-YMER (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-KWON (4° MATCH DALLE 11.00 E NON PRIMA DELLE 17.30)

Saranno quattro gli italiani a scendere in campo; il campo 7 vedrà il derby tra Marco Cecchinato e Lorenzo Musetti, con il vincitore che presumibilmente sfiderà il numero 1 al mondo Novak Djokovic, impegnato in tarda mattinata contro Ricardas Berankis. Jannik Sinner calcherà il campo 14 contro lo svedese Mikael Ymer, mentre Matteo Berrettini chiuderà il programma del Simonne-Mathieu contro il sudcoreano Soonwoo Kwon.

Parlavamo di Djokovic in precedenza, ma quest’oggi saranno in campo anche gli altri due pezzi dei big three: Rafa Nadal sarà il terzo match del Suzanne-Lenglen e incrocerà le armi con Cameron Norrie, mentre il main event del Philippe Chatrier sarà Roger Federer contro il tedesco Dominik Koepfer. Fra le donne i piatti forti sono rappresentati dalle finaliste dello scorso anno, Iga Swiatek e Sofia Kenin: per la polacca lo spot è fra Djokovic e Federer, affrontando Anett Kontaveit non prima delle 16; l’americana sarà invece il secondo match del Lenglen contro la connazionale Jessica Pegula.

La settima giornata del Roland Garros 2021 inizierà oggi alle ore 11:00 su tutti i campi, tranne sul Philippe-Chatrier dove si comincerà alle 12.00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player ed Discovery+. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ROLAND GARROS 2021: ORDINE DI GIOCO DAY 7

Philippe-Chatrier – Dalle 12.00

B. Krejcikova VS E. Svitolina [5]

N. Djokovic [1] VS R. Berankis

A. Kontaveit [30] VS I. Swiatek [8] – Non prima delle 16.00

D. Koepfer VS R. Federer [8] – Non prima delle 21.00

Suzanne-Lenglen – Dalle 11:00

D. Schwartzman [10] VS P. Kohlschreiber

S. Kenin [4] VS J. Pegula [28]

R. Nadal [3] VS C. Norrie

C. Gauff [24] VS J. Brady [13]

Simonne-Mathieu – Dalle 11:00

S. Stephens VS K. Muchova [18]

C. Alcaraz VS J.L. Struff

M. Sakkari [17] VS E. Mertens [14]

M. Berrettini [9] VS S. Kwon

Campo 14

J. Sinner [18] VS M. Ymer – Secondo match dalle 11:00

M. Linette VS O. Jabeur [25]

Campo 7

M. Cecchinato VS L. Musetti

M. Kostyuk VS V. Gracheva

Foto: LaPresse